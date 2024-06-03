Топ-5 продуктів, які мають бути в вашому холодильнику: розповідає професор медицини

Здорове харчування – це не суворі обмеження, нездорова худорлявість або позбавлення себе улюбленої їжі. Скоріше йдеться про збалансовану їжу, завдяки якій ви почуваєтесь чудово, маєте більше енергії, покращуєте ваше здоров’я та підвищуєте настрій.

У подкасті lewishowes американський лікар, професор та директор Аризонського центру інтегративної медицини Ендрю Вейл розповів про свої Топ-5 продуктів, які варто вживати для підтримки максимальної продуктивності вашого організму і з якими можна легко вижити на безлюдному острові.

Лосось

Це чудове джерело омега-3 жирних кислот, корисного для серця жиру, який може зменшувати запалення та підтримувати здоров’я мозку. Антиоксиданти, покращують рівень холестерину та захищають мозок і нервову систему. Він багатий білком, сприяє здоров’ю кісток і запобігає втраті м’язів. У лососі особливо багато селену, важливої ​​поживної речовини, яка бере участь у синтезі ДНК, метаболізмі гормонів щитоподібної залози та репродуктивному здоров’ї. На додаток, лосось багатий вітаміном B12, який необхідний для виробництва еритроцитів і регуляції здоров’я центральної нервової системи.

Броколі

Це хрестоцвітий овоч, які містить багато захисних сполук. Коли хрестоцвіті овочі, такі як броколі, нарізають або жують, вони вивільняють фітохімічну речовину під назвою сульфорафан, яка добре відома своїми здібностями до боротьби з раком. Дослідження виявили важливу роль сульфорафану в підтримці шляхів детоксикації, допомагаючи у виведенні хімічних речовин, що викликають рак і пригнічуючи ріст ракових клітин. Насичена клітковиною, антиоксидантами та протизапальними речовинами, броколі допомагає знизити рівень холестерину, покращує артеріальний тиск і підтримує роботу серця. Вона є багатим джерелом вітамінів і антиоксидантів, які допомагають зміцнити захист вашої імунної системи від мікробів і шкідливих речовин. Регулярне споживання броколі чудово впливає на здоров’я кісток завдяки вмісту вітамінів і мінералів. Броколі є хорошим джерелом пребіотичної клітковини, яка живить корисні бактерії у вашому кишківнику та допомагає захистити його слизову оболонку.

Ягоди

Вони схожі на заряджені щити, які захищають ваші клітини від пошкоджень. Завдяки високому вмісту антиоксидантів вони в чотири рази сильніші за інші фрукти та в десять разів сильніші за овочі.

Зелений чай

Має високий вміст захисних рослинних сполук, які називаються поліфенолами та має численні переваги для здоров’я, багато з яких пов’язані з тим, що він здебільшого необроблений. Основними біологічно активними сполуками в зеленому чаї є флавоноїди, найпотужнішими з яких є катехіни та епігалокатехінгалатю. Зелений чай містить низку природних стимуляторів, у тому числі кофеїн, який, хоча й не в такому ж рівні, як у каві, все ж може допомогти підтримувати пильність і концентрацію. Зелений чай є джерелом амінокислоти L-теанін, яка має розслаблюючу дію; це можливо шляхом збільшення хімічних речовин у мозку, що покращують настрій, включаючи дофамін і серотонін. Зелений чай є корисним напоєм, який допомагає знизити ризик серцевих захворювань і пов’язаних із ними станів, таких як інсульт.

Чорний шоколад

Якісний чорний шоколад багатий клітковиною, залізом, магнієм, міддю, марганцем та деякими іншими мінералами. Какао і темний шоколад мають широкий спектр потужних антиоксидантів. Насправді їх набагато більше, ніж у більшості інших продуктів. Біоактивні сполуки в какао можуть покращити кровообіг в артеріях і спричинити невелике, але статистично значуще зниження артеріального тиску. Дослідження показують зниження ризику серцевих захворювань серед тих, хто споживає помірну кількість шоколаду. Какао або темний шоколад можуть покращити роботу мозку внаслідок збільшення кровотоку. Він також містить стимулятори, такі як кофеїн і теобромін.

Незалежно від того, чи хочете ви переглянути свій раціон, чи просто змінити своє харчування, легко додати кілька цих продуктів до свого розпорядку дня. І це істотно та помітно покращить ваше здоров'я.

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