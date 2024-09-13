Топ-5 продуктів, які необхідно вживати перед тренуванням

На сторінці ElevateMindHQ розповіли про рейтинг пʼяти корисних продуктів, які варто включити в раціон перед початком тренувань.

Насіння Чіа

Це відмінне джерело Омега-3 жирних кислот, білка та клітковини. Воно допомагає підтримувати стабільний рівень енергії протягом тренування завдяки своїм властивостям утримувати воду в організмі. Для максимального ефекту рекомендується вживати їх разом з йогуртом або в смузі за 30-60 хвилин до тренування.

Банани

Банани — чудове джерело швидко засвоюваних вуглеводів, які забезпечують миттєву енергію. Вони також містять калій, який допомагає підтримувати електролітний баланс і запобігати м'язовим судомам під час фізичної активності. Один банан за пів години до тренування може подарувати вам необхідну енергію та покращити фізичну витривалість.

Варені яйця

Вони багаті на білок та корисні жири, що допомагає відновленню м'язів і підтримці енергії. Яйця також містять такі важливі вітаміни та мінерали, як вітамін D і холін. Якщо ви зʼїсте кілька варених яєць за одну - дві години до тренування це забезпечить вам тривале відчуття ситості.

Арахісова паста

Арахісова паста — чудове джерело білка та здорових жирів, які допомагають підтримувати рівень енергії. Її можна легко поєднати з фруктами або тостами для отримання додаткових вуглеводів. Спробуйте вживати арахісову пасту за одну - дві години до тренування, щоб забезпечити своє тіло енергією для інтенсивних навантажень.

Куряча грудка

Це гарне джерело чистого білка, який допомагає в рості та відновленні м'язів. Вона також містить мінімум жиру та калорій, що робить її ідеальним варіантом для тих, хто прагне підтримувати м'язову масу. Споживайте курячу грудку за одну - дві години до тренування, щоб забезпечити себе необхідними білками.

Включивши їх у свій раціон перед тренуванням ці продукти, ви забезпечите організм усіма необхідними поживними речовинами для максимального ефекту від фізичної активності.

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