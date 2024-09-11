Топ-5 речей, які кардіолог радить ніколи не робити

Кардіологиня Nicole Harkin поділилася з читачами пʼятьма речами, які не робить сама та радить не робити тим, хто хоче уникнути ризиків для серцево-судинної системи.

Куріння

Куріння — один з найбільших ворогів серця. Нікотин та інші шкідливі хімічні речовини в сигаретах можуть пошкодити стінки артерій, підвищити рівень холестерину та сприяти утворенню тромбів. Це збільшує ризик розвитку атеросклерозу, інфаркту міокарда та інших серцево-судинних захворювань. Незалежно від того, чи ви — курець, чи вдихаєте дим від пасивного куріння, краще відмовитися від цієї звички, щоб зберегти здоров’я серця.

Ігнорування болю у грудях, навіть якщо вас ніколи не турбувало серце

Біль у грудях може бути ознакою таких серйозних проблем із серцем, як стенокардія чи інфаркт міокарда. Навіть якщо раніше ви не мали проблем із серцем, не варто ігнорувати такі симптоми. Систематичне медичне обстеження допоможе вчасно виявити та розв'язати потенційні проблеми. Пам’ятайте, що раннє втручання може врятувати ваше життя.

Їсти бекон

Бекон і інші оброблені м'ясні продукти містять велику кількість насичених жирів, солі та консервантів, які можуть негативно вплинути на серце. Постійне споживання таких продуктів підвищує рівень холестерину та кров’яний тиск, що сприяє збільшенню ризиків серцево-судинних захворювань. Краще обрати здоровіші варіанти білка, такі як риба, курка, бобові або горіхи.

Ігнорування історії серцево-судинних захворювань у родині

Сімейний анамнез відіграє важливу роль у визначенні ризиків розвитку серцево-судинних захворювань. Якщо ваші близькі родичі страждали від серцевих хвороб, це автоматично може підвищити ваші ризики. Важливо бути свідомими та вчасно вживати заходів для профілактики. Тому, необхідно проходити регулярні медичні обстеження, контролювати рівень холестерину та артеріального тиску, а також дотримуватися здорового способу життя.

Довго не спати

Хронічний недосип може негативно вплинути на здоров'я серця. Недостатня кількість сну може підвищити ризик розвитку високого кров’яного тиску, ожиріння та діабету. Це все фактори ризику для серцево-судинних захворювань. Важливо дотримуватися регулярного режиму сну, забезпечуючи собі 7-9 годин відпочинку щоночі, щоб підтримувати здоров'я серця та загальний стан організму.

Дотримання здорового способу життя, своєчасна медична профілактика та усвідомлене ставлення до власного здоров'я — основою довгого та активного життя.

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