Топ-5 супів, які допоможуть тримати під контролем цукор у крові

З настанням холодів та сезону светрів, ніщо так не зігріває душу та тіло, як тарілка гарячого супу. Але чи знаєте ви, що ця страва може бути не лише смачною, а й корисною для вашого здоров’я. Особливо, якщо мова йде про підтримання нормального рівня цукру у крові.

Видання Eating Well розповіло, що велика кількість супів багаті білками, клітковиною та антиоксидантами, які сприяють стабілізації цукру у крові, знижують запалення та підтримують загальне самопочуття. Водночас вони можуть бути низькокалорійними, із низьким вмістом насичених жирів, що дуже важливо для серцево-судинного здоров’я, особливо при діабеті.

Сочевичний суп – джерело клітковини та рослинного білка

Сочевичний суп – ідеальний вибір, якщо ви хочете тримати рівень цукру під контролем. Він багатий клітковиною, яка сповільнює травлення та рослинним білком, який допомагає підтримувати відчуття ситості.

1 склянка вареної сочевиці містить 18 г білка та 16 г клітковини – ідеальний профіль для стабілізації рівня глюкози. Споживання сочевиці може знижувати рівень цукру після їжі до 20%. Ви можете спробувати класичний суп із сочевиці, суп із шафраном або його веганський варіант.

Мінестроне – суп для тих, кому подобаються овочі

Мінестроне – це вибух смаку та користі. Завдяки поєднанню овочів, бобових і цільнозернових макаронів, він багатий на клітковину, вітаміни та рослинний білок. Це не лише ситний суп, а й чудовий спосіб збільшити споживання некрохмалистих овочів.

Для зменшення вмісту вуглеводів можна обрати цільнозернові макарони чи замінити їх крупою, чи кіноа. Або ж спробуйте вегетаріанські рецепти, такі як овочевий мінестроне та його веганський аналог.

Чилі – пікантний спосіб залишатися здоровим

Чилі – універсальна страва, яка легко адаптується до потреб вашого організму. Курячий чи овочевий чилі насичені білками, клітковиною та антиоксидантами. Овочевий варіант зазвичай готують із великою кількістю овочів та бобів, що робить його ідеальним вибором для діабетиків.

Спробуйте вершковий білий чилі з куркою чи індичкою, чи приготуйте рослинний варіант із кабачком і чорною квасолею.

Овочевий суп-пюре – гармонія легкості та користі

Супи-пюре з овочів – мрія для тих, хто хоче поєднати користь із комфортом. Вони прості у приготуванні, багаті антиоксидантами та клітковиною, а також допомагають зменшити запалення.

Обирайте інгредієнти на свій смак: моркву, броколі, томати чи гарбуз. Суп-пюре зі смаженою морквою чи томатний суп на пательні – не лише корисно, а й неймовірно смачно.

Курячий суп – класика для імунітету

Курячий суп – безперечний лідер серед супів, який зміцнює імунітет та зігріває. Використовуйте кістковий бульйон для додаткових білків і мінералів, а некрохмалисті овочі (морква, селера, зелень) додадуть клітковини та вітамінів.

Спробуйте класичний курячий суп із овочами чи його варіант із хрусткими грінками для особливого смаку.

Як обрати суп для підтримки здорового рівня цукру в крові

Звертайте увагу на інгредієнти. Обирайте нежирні білки (курка, квасоля), багато овочів і цільнозернові вуглеводи.

Обирайте нежирні білки (курка, квасоля), багато овочів і цільнозернові вуглеводи. Додайте більше клітковини. Вона допомагає регулювати травлення та забезпечує довше відчуття ситості.

Вона допомагає регулювати травлення та забезпечує довше відчуття ситості. Контролюйте рівень натрію. Віддавайте перевагу бульйонам із низьким вмістом солі чи додавайте спеції для посилення смаку без надлишку натрію.

Віддавайте перевагу бульйонам із низьким вмістом солі чи додавайте спеції для посилення смаку без надлишку натрію. Зменшуйте насичені жири. Вибирайте супи на основі бульйону замість вершкових варіантів.

Суп – це більше, ніж просто їжа. Це ваш союзник у боротьбі за здоров’я, комфорт і тепло у холодні дні. Подаруйте собі та своїм близьким задоволення й користь, обираючи правильні рецепти.

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