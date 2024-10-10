Топ-5 трав, які допоможуть вам краще спати

Гарний і спокійний сон життєво важливий для підтримки здоровʼя та балансу енергії в нашому організмі.

На сторінці Herbal Academy розповіли, що під час сну наш організм відновлюється на клітинному рівні, виділяючи гормони, які сприяють регенерації тканин і балансуванню енергії. Сон критично важливий для регулювання наших внутрішніх біологічних ритмів.

Для дорослих зазвичай рекомендується 7-8 годин безперервного сну, дітям потрібно близько 10 годин, а немовлятам – до 16 годин на добу. Однак сучасний ритм життя часто не дає нам спокійно спати. Близько 49% дорослих стикаються з безсонням, що може суттєво вплинути на їхнє здоров'я та якість життя.

Природні засоби для покращення сну

Існує безліч трав і рослин, які можуть допомогти покращити якість сну.

Валеріана лікарська. Ця трава відома своїми розслаблювальними властивостями. Вона допомагає заспокоїти тривожний розум і розслабити м’язову напруженість, що робить її ідеальною для тих, хто страждає від безсоння.

Ця трава відома своїми розслаблювальними властивостями. Вона допомагає заспокоїти тривожний розум і розслабити м’язову напруженість, що робить її ідеальною для тих, хто страждає від безсоння. Ромашка. Універсальна трава, яка підходить для дітей і людей з чутливою психікою. Ромашка може допомогти, якщо сон порушується через розлад травлення.

Універсальна трава, яка підходить для дітей і людей з чутливою психікою. Ромашка може допомогти, якщо сон порушується через розлад травлення. Лаванда. Це ефективний засіб для розслаблення нервової системи. Її летка олія активна як у вигляді ефірної олії, так і в чаї, що допомагає зменшити тривогу та сприяє розслабленню.

Це ефективний засіб для розслаблення нервової системи. Її летка олія активна як у вигляді ефірної олії, так і в чаї, що допомагає зменшити тривогу та сприяє розслабленню. Шафран. Відомо, що 28 днів приймання екстракту шафрану покращує якість сну та підвищує вечірній рівень мелатоніну – важливого гормону для регулювання сну.

Відомо, що 28 днів приймання екстракту шафрану покращує якість сну та підвищує вечірній рівень мелатоніну – важливого гормону для регулювання сну. Чаї для сну. Чаї з німецької ромашки, лаванди, троянди, жасмину та пасифлори є природними засобами для покращення сну.

Рекомендації щодо вживання

Для досягнення найкращих результатів рекомендується:

Чай з валеріани або ромашки: приготуйте його за 30-60 хвилин до сну.

Ароматерапія з лавандою: використовуйте ефірну олію лаванди для ароматизації спальні чи додавайте її у ванну.

Спокійний сон – це не лише запорука гарного самопочуття, але й важливий аспект загального здоров'я. Використання натуральних трав може стати ефективним способом покращити якість сну та подолати проблеми з безсонням. Перед вживанням краще проконсультуватися з лікарем і переконатися, що не маєте алергії.

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