Топ-5 важливих продуктів для жіночого здоровʼя: пояснює відома ендокринологиня-дієтологиня

Здорове харчування — це ключ до підтримки гарного самопочуття, особливо для жінок. Запропоновані продукти не лише збагачують організм корисними речовинами, а й сприяють профілактиці багатьох захворювань, забезпечують красу шкіри та підтримують загальний тонус.

Лікарка Катерина Толстікова виділила п’ять основних продуктів, які обов’язково мають бути присутні у щоденному раціоні кожної жінки.

Броколі: суперпродукт для детоксикації

Броколі — один із найкорисніших овочів для жіночого організму, багатий на хімічно активні речовини, серед яких:

Аскорбінова кислота — важливий антиоксидант і попередник синтезу колагену, який підтримує здоров’я шкіри та сполучної тканини.

Індол-3-карбінол — речовина, що сприяє детоксикації печінки.

Велика кількість клітковини, яка поліпшує травлення.

Регулярне споживання броколі сприяє очищенню організму від токсинів, підтримує імунітет та знижує ризик розвитку онкологічних захворювань.

Буряк: забутий суперфуд

Буряк часто недооцінюють, хоча він є справжньою скарбницею корисних речовин.

Цей овоч зміцнює серцево-судинну систему завдяки високому вмісту антиоксидантів.

Сприяє покращенню роботи шлунково-кишкового тракту та нормалізації мікробіому.

Містить фітонутрієнти, які допомагають розслабляти організм і підтримувати його у тонусі.

Цікаво, що буряк залишається корисним навіть після термічної обробки, що робить його універсальним у кулінарії.

Гранат: природний антиоксидант

Гранат — не лише смачний, але й надзвичайно корисний продукт, багатий на поліфеноли, які мають потужну антиоксидантну дію. Його користь:

Допомагає знижувати запалення в організмі.

Захищає клітини від окисного стресу.

Покращує кровообіг і зміцнює судини.

Гранат особливо корисно їсти разом із кісточками, адже вони містять додаткові корисні речовини.

Фісташки: скарбниця мікроелементів

Фісташки — легкий та смачний перекус, який приносить значну користь здоров’ю. Проте лікарка радить обирати несолоні та несмажені горіхи.

Фісташки багаті на негемове залізо, яке, хоча й гірше засвоюється організмом, є чудовим доповненням до раціону.

Містять корисні жири та інші мікроелементи, що підтримують здоров’я шкіри, волосся та серця.

Сочевиця: найкраще джерело білка та вуглеводів

Сочевиця — продукт, який повинен бути у меню кожної жінки. Це ідеальне поєднання білків, клітковини та корисних вуглеводів.

Низький глікемічний індекс робить її чудовим вибором для контролю рівня цукру у крові.

Високий вміст фолієвої кислоти сприяє здоров’ю жіночої репродуктивної системи.

Антиоксиданти в сочевиці допомагають знижувати ризик хронічних захворювань.

Сочевиця забезпечує довготривале відчуття ситості, тому її рекомендують вживати для контролю ваги.

Кольорова тарілка — запорука здоров’я

Зверніть увагу: всі ці продукти мають різні кольори, що підказує про їхню багатогранну користь для організму. Включайте до свого раціону якомога більше різноколірних овочів, фруктів та злаків, адже вони містять різноманітні фітонутрієнти та антиоксиданти, необхідні для підтримки здоров’я.

Броколі, буряк, гранат, фісташки та сочевиця — п’ять простих продуктів, які можуть значно покращити ваше самопочуття та стан організму. Додавайте їх до своїх страв, експериментуйте та будьте здоровими.

Катерина Толстікова / Фото: lady.tsn.ua

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