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Топ-5 вправ від набряків: поради тренерки

Топ-5 вправ від набряків: поради тренерки

Топ-5 вправ від набряків / Фото: Credits

Набряки тіла — поширена проблема, з якою стикається багато людей. Вони можуть виникати внаслідок затримки рідини, неправильного харчування, стресу чи недостатньої фізичної активності. 

Тренерка Kateryna Demianiuk показала ряд вправ, які допоможуть вам ефективно позбутися набряків і покращити загальний стан організму. Кожну вправу треба виконувати 20-25 разів.

Вправа 1: Сідничний міст з обертом суглобів

  • Ляжте на спину, зігнувши ноги в колінах, стопи на підлозі на ширині плечей.
  • Підніміть таз, тримаючись на одній нозі.
  • Іншу ногу заводьте  під ту, на якій стоїте, опускайте та підіймати таз.

Користь:

Ця вправа зміцнює сідничні м’язи та покращує кровообіг у нижніх кінцівках.

Вправа 2: Гірка зі скручуванням

  • Станьте на двох ногах, нахиліться вперед, поклавши руки на підлогу.
  • Згинаючи ноги в колінах, опускайте їх на підлогу.
  • Підніміть одну руку та максимально заведіть її назад.

Користь:

Ця вправа допомагає розслабити спину, поліпшити гнучкість та зняти напругу.

Вправа 3: Мах зігнутою ногою

  • Станьте на коліна, спершись на руки.
  • Підійміть одну ногу вбік, горизонтально до землі, та випрямите її в коліні.
  • Потім заведіть її назад і знову випрямите.

Користь:

Ця вправа допомагає зміцнити м’язи стегон і сідниць, що позитивно впливає на зменшення набряків.

Вправа 4: Повільне кручення

  • Ляжте на спину, зігнувши ноги в колінах, і розвівши їх у боки.
  • Не відриваючи таз від землі, повертайте його у боки, заводячи коліно у ту ж сторону.

Користь:

Ця вправа допомагає поліпшити гнучкість хребта та зменшує напругу в нижній частині тіла.

Вправа 5: Боковий випад з відкриттям

  •  Станьте прямо, ноги ширше ширини плечей.
  • Зігніть одну ногу у коліні, тримаючи іншу рівно.
  • Витягніть руку вгору, відкриваючи груди.

Користь:

Ця вправа не лише активізує м’язи ніг, але й покращує кровообіг, що є важливим для зменшення набряків.

Виконуючи ці прості, але ефективні вправи, ви зможете зменшити набряки та покращити загальне самопочуття. Не забувайте про важливість регулярної фізичної активності, здорового харчування і достатнього питного режиму. 

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