Топ-5 вправ від набряків: поради тренерки

Набряки тіла — поширена проблема, з якою стикається багато людей. Вони можуть виникати внаслідок затримки рідини, неправильного харчування, стресу чи недостатньої фізичної активності.
Тренерка Kateryna Demianiuk показала ряд вправ, які допоможуть вам ефективно позбутися набряків і покращити загальний стан організму. Кожну вправу треба виконувати 20-25 разів.
Вправа 1: Сідничний міст з обертом суглобів
- Ляжте на спину, зігнувши ноги в колінах, стопи на підлозі на ширині плечей.
- Підніміть таз, тримаючись на одній нозі.
- Іншу ногу заводьте під ту, на якій стоїте, опускайте та підіймати таз.
Користь:
Ця вправа зміцнює сідничні м’язи та покращує кровообіг у нижніх кінцівках.
Вправа 2: Гірка зі скручуванням
- Станьте на двох ногах, нахиліться вперед, поклавши руки на підлогу.
- Згинаючи ноги в колінах, опускайте їх на підлогу.
- Підніміть одну руку та максимально заведіть її назад.
Користь:
Ця вправа допомагає розслабити спину, поліпшити гнучкість та зняти напругу.
Вправа 3: Мах зігнутою ногою
- Станьте на коліна, спершись на руки.
- Підійміть одну ногу вбік, горизонтально до землі, та випрямите її в коліні.
- Потім заведіть її назад і знову випрямите.
Користь:
Ця вправа допомагає зміцнити м’язи стегон і сідниць, що позитивно впливає на зменшення набряків.
Вправа 4: Повільне кручення
- Ляжте на спину, зігнувши ноги в колінах, і розвівши їх у боки.
- Не відриваючи таз від землі, повертайте його у боки, заводячи коліно у ту ж сторону.
Користь:
Ця вправа допомагає поліпшити гнучкість хребта та зменшує напругу в нижній частині тіла.
Вправа 5: Боковий випад з відкриттям
- Станьте прямо, ноги ширше ширини плечей.
- Зігніть одну ногу у коліні, тримаючи іншу рівно.
- Витягніть руку вгору, відкриваючи груди.
Користь:
Ця вправа не лише активізує м’язи ніг, але й покращує кровообіг, що є важливим для зменшення набряків.
Виконуючи ці прості, але ефективні вправи, ви зможете зменшити набряки та покращити загальне самопочуття. Не забувайте про важливість регулярної фізичної активності, здорового харчування і достатнього питного режиму.
Читайте також:
- Топ-6 фізичних вправ для зниження холестерину
- Інверсійні вправи: лайфгак, як покращити настрій та прояснити розум
- Якщо важко стояти в планці: тренер показав вправу для плаского живота з трьома рівнями складності