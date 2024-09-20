Топ-5 вуглеводів, які треба вживати за інсулінорезистентності

Насправді вам не треба уникати всіх вуглеводів, якщо ви контролюєте рівень цукру в крові.

Видання Eatingwell розповіло, які саме продукти треба вживати, якщо у вас інсулінорезистентність. Вуглеводи –основне джерело енергії для організму. Вони містяться в таких продуктах, як фрукти, овочі, зернові та молочні продукти. І хоча вони підвищують рівень цукру в крові, проте не є ворогами нашого здоровʼя, навіть якщо йдеться про інсулінорезистентність.

Звісно, є певні продукти, наприклад, ті, що містять цукор, вживання яких варто обмежити, тоді як інші, навпаки, є важливим доповненням вашої збалансованої тарілки.

Що таке інсулінорезистентність

Інсулінорезистентність – це стан, за якого клітини організму не реагують належним чином на інсулін – гормон, який виробляє підшлункова залоза та який допомагає регулювати рівень цукру в крові. Коли клітини стійкі до інсуліну, підшлункова залоза виробляє більше цього гормону, намагаючись допомогти глюкозі проникнути до клітин. З часом це може призвести до високого рівня цукру в крові.

Контроль інсулінорезистентності передбачає зміни способу життя, наприклад, збільшення фізичної активності, збалансовану дієту з правильними вуглеводами та іноді приймання ліків.

Важливість вуглеводів у разі інсулінорезистентності

Вуглеводи відіграють вирішальну роль у підтримці збалансованої дієти та загального самопочуття. Вони є основним джерелом енергії для організму. Вуглеводи розщеплюються на глюкозу, яка потім всмоктується у кров і транспортується до клітин для отримання енергії.

Однак тип і кількість споживаних вуглеводів може значно впливати на резистентність до інсуліну. Рафіновані вуглеводи, як-от солодощі та білий хліб, можуть спричинити швидкі стрибки та падіння цукру в крові, посилюючи резистентність до інсуліну. З іншого боку, складні вуглеводи, які містяться в овочах, фруктах, бобових і цільнозернових, повільніше вивільняють глюкозу, допомагаючи підтримувати стабільний рівень цукру в крові завдяки вмісту клітковини.

Ячмінь

Один з найбільш недооцінених цільнозернових продуктів, особливо коли йдеться про контроль рівня цукру в крові та резистентності до інсуліну. Він містить бета-глюкан – тип розчинної клітковини, яка знижує рівень цукру в крові. Бета-глюкан також міститься у вівсі. Ячмінь сприяє ситості та може допомогти контролювати вагу завдяки клітковині.

Кіноа

Кіноа часто називають суперпродуктом. Технічно кіноа – насіння, хоча його часто класифікують як цільне зерно. Це джерело харчових волокон, які допомагають регулювати рівень цукру в крові, уповільнюючи процес травлення та запобігаючи стрибкам інсуліну. Крім того, кіноа містить незамінні амінокислоти та такі поживні речовини, як магній. Споживання продуктів з високим вмістом клітковини може значно покращити чутливість до інсуліну та допомогти контролювати рівень цукру.

Ягоди

Такі ягоди, як чорниця, полуниця та малина, багаті поліфенолами і покращують чутливість до інсуліну. Споживання 150 г чорниці щодня протягом шести тижнів може значно покращити чутливість до інсуліну. Ягоди містять антоціани, які зменшують окислювальний стрес і запалення. Крім того, чорниця, малина, полуниця й ожина – чудові джерела клітковини, вітамінів та інших корисних для здоров’я поживних речовин. Так, ягоди містять цукор, однак він "загорнутий у паковання" з високим вмістом клітковини. Клітковина – чудовий спосіб збалансувати рівень цукру в крові, оскільки вона уповільнює швидкість перетравлення їжі. Всупереч тому, що клітковина вважається вуглеводом, вона не розщеплюється повністю на цукор, як інші вуглеводи.

Квасоля

Квасоля корисна для лікування інсулінорезистентності, оскільки вона є багатим джерелом клітковини й білка, які уповільнюють швидкість перетравлення вуглеводів. Це дає вашому організму необхідну енергію, не перевантажуючи його припливом глюкози. Щоденне вживання бобових знижує рівень гемоглобіну A1C – ключового маркера контролю рівня цукру в крові.

Батат

Батат має низький глікемічний індекс. Це джерело харчових волокон, особливо розчинних, які допомагають уповільнити засвоєння цукру та запобігти його стрибкам.

Важливо пам’ятати, що лікування інсулінорезистентності вимагає цілісного підходу, який враховує дієту та зміни способу життя. Жодна окрема їжа не може змінити резистентність до інсуліну або, навпаки, викликати в організмі розвиток діабету II типу. Фізична активність, підтримка нормальної ваги та контроль рівня стресу – ключові компоненти комплексної стратегії покращення чутливості до інсуліну.

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