Топ-5 звуків під час видиху, які допоможуть заспокоїтись: поради тренерки

Ваш голос - потужний інструмент, який допомагає тілу метаболізувати хворобливі та негативні емоції та вивільнити тривожну енергію.

На своїй сторінці Sarah Jackson показала декілька дихальних вправ з певними звуками, що допоможуть вам заспокоїтися та призупинити тахікардію. Ці п’ять звуків, що йдуть корінням зі стародавньої китайської медицини - простий спосіб вивести вашу нервову систему зі стану виживання в відчуття безпеки, стан відпочинку та перетравлення.

"Мммм"

Стимулює роботу нервової системи, зокрема блудного нерва, підвищуючи емоційну чутливість, що дозволяє відчувати себе безпечно у власному тілі. Можете спробувати закрити вуха, щоб посилити внутрішню вібрацію і відчуття гудіння по всьому тілу.

"Чшшш"

Звук, який допомагає звільнити страх і зменшити тривогу, залучає вашу парасимпатичну систему (відпочинок і травлення)

"Хааа"

Допомагає вивільнити гнів та інші сильні емоції, що відчуваються тягарем у серцевому просторі для регулювання нервової системи.

"Шшшш"

Уповільнює дихання, щоб допомогти звільнитися від тривоги та страху, залучивши парасимпатичну систему. Спробуйте розслаблено пружинити на ногах, щоб дати вашому мозку пропріоцептивний внесок для заспокоєння.

"Сссс"

Допомагає організму звільнитися від болю, горя та гніву, очистити легені для глибшого вдиху та полегшити відчуття у серцевому просторі.

Коли ви експериментуєте з будь-яким із цих звуків, ви помітите ознаки того, що ваша нервова система заспокоюється, а ви почуваєтеся безпечніше. Спонтанні зітхання, позіхання, хвилі тепла, плач, почервоніння обличчя, збільшене слиновиділення — це лише деякі з можливих реакцій вашого організму на ці вправи.

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