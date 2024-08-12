Топ-6 овочів, які багаті на антиоксиданти: рекомендації для людей з діабетом

Якщо ви хочете вдосконалити свій раціон за умови діабету, спробуйте додати до свого харчування більше овочів, які багаті на антиоксиданти.

На сторінці EatingWell поділилися корисною інформацією для тих, хто намагається тримати під контролем власний діабет, тим паче, що таким людям особливо важливо включати в раціон овочі, багаті на клітковину та поживні речовини. Ці продукти містять різноманітні компоненти, які допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові. На практиці людям з предіабетом і діабетом рекомендується заповнювати половину тарілки некрохмалистими овочами.

Овочі — низькокалорійні, наповнені антиоксидантами та клітковиною, яка сприяє ситості та стабілізує рівень цукру в крові. Крім того, багато з них мають природний низький вміст вуглеводів, що робить їх чудовим вибором для хворих на діабет.

Навіщо нам антиоксиданти

Протягом дня тіло виробляє вільні радикали — нестабільні молекули, що утворюються через вплив таких факторів навколишнього середовища, як забруднення та дим. Хоча повністю уникнути цих молекул фактично неможливо, їхній негативний вплив на здоров’я може бути дуже серйозним, адже вони пошкоджують наші клітини та ДНК. З часом ці пошкодження можуть призвести до хронічного запалення та збільшити ризик розвитку таких серйозних захворювань, як рак і діабет.

Вживання достатньої кількості антиоксидантів у раціоні може допомогти нейтралізувати деякі з цих вільних радикалів та зменшити їхню потенційну шкоду. Коли йдеться про лікування діабету, антиоксиданти можуть допомогти в кількох аспектах:

Допомагають регулювати розщеплення глюкози;

Допомагають зменшити інсулінорезистентність;

Допомагають захистити судинну систему (це особливо важливо, оскільки хворі на діабет мають підвищений ризик серцевих захворювань);

Допомагають зменшити запалення.

Отже, овочі, багаті на антиоксиданти:

Темна листова зелень

Шпинат / Фото: Credits

Темна листова зелень, зокрема капуста, шпинат, зелень і мангольд — чудовий вибір для людей з діабетом. Вона багата на вітаміни A, C і K, а також фолієву кислоту та альфа-ліпоєву кислоту — це антиоксидант, який може допомогти підвищити чутливість до інсуліну. Збільшене споживання темно-зелених листових овочів може сприяти покращенню контролю рівня цукру в крові. Крім того, темна листова зелень містить багато інших корисних поживних речовин, таких як магній і калій, які також можуть бути корисними для людей з діабетом.

Цвітна капуста

Цвітна капуста / Фото: Credits

За останні роки цвітна капуста набула великої популярності. Вона багата на антиоксиданти та містить вітаміни C, бета-каротин, сульфорафан та інші корисні рослинні сполуки. Вона низькокалорійна і містить багато клітковини. Ще одна важлива причина включити цвітну капусту у свій раціон — це те, що споживання хрестоцвітих овочів, зокрема цвітної капусти, броколі та брюссельської капусти, знижує ризик розвитку діабету II типу.

Помідори

Помідор / Фото: Credits

Помідори можуть бути використані в безлічі рецептів — від салатів до запіканок та інших страв. У них багато переваг для тих, хто має діабет. Помідори — це чудове джерело клітковини, вони багаті на вітаміни A і C, водночас мають низьку калорійність. Крім того, помідори містять багато лікопіну — антиоксиданту, який може покращити контроль рівня цукру в крові.

Броколі

Броколі / Фото: Credits

Обов'язково включіть броколі у ваш список закупів. Цей хрестоцвітий овоч багатий на важливі поживні речовини, такі як вітаміни A, C, K, фолієва кислота, клітковина та калій. До того ж регулярне вживання броколі може знижувати рівень цукру в крові. Сульфорафан, сірковмісна сполука в броколі, активно сприяє регулюванню рівня цукру в крові та покращує чутливість до інсуліну. Крім того, броколі може допомогти запобігти пошкодженню кровоносних судин, а це є поширеним ускладненням діабету.

Баклажани

Баклажан / Фото: Credits

Антоціани не лише надають баклажанам фіолетовий відтінок, але й мають антиоксидантні властивості, що допомагають боротися з пошкодженням клітин в організмі. Цей фіолетовий овоч містить клітковину, яка може сприяти контролю рівня цукру в крові. Використовуйте баклажани в рагу, запікайте чи грилюйте.

Буряк

Буряк / Фото: Credits

Люди з діабетом II типу мають підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань, оскільки тривале підвищення рівня цукру в крові може завдати шкоди серцю та кровоносним судинам. Буряк багатий на певні нітрати — сполуки, які можуть знижувати артеріальний тиск і підтримувати загальний стан кровообігу. Крім того, буряк — гарне джерело мінералів, таких як магній і калій, які також сприяють кращому артеріальному тиску.

Лайфгаки, як збільшити кількість овочів у раціоні

Готуйте овочеві супи. Якщо ви хочете зібрати безліч овочів в одну страву, спробуйте приготувати суп. Наприклад, часниковий овочевий суп або томатний суп містять різноманітні овочі, які можуть допомогти стабілізувати рівень цукру в крові.

Якщо ви хочете зібрати безліч овочів в одну страву, спробуйте приготувати суп. Наприклад, часниковий овочевий суп або томатний суп містять різноманітні овочі, які можуть допомогти стабілізувати рівень цукру в крові. Додайте овочі до яєць. Ви можете додати овочі до яєчні, омлету або яєчних кексів для збільшення поживної цінності та смаку.

Ви можете додати овочі до яєчні, омлету або яєчних кексів для збільшення поживної цінності та смаку. Нестандартне мислення . Спробуйте стейки з цвітної капусти або перекусіть буряковими чипсами.

. Спробуйте стейки з цвітної капусти або перекусіть буряковими чипсами. Спробуйте пікантну вівсянку . Думаєте у вівсянку можна додавати лише фрукти? Спробуйте додати в неї овочі та приготувати вівсянку з помідорами та ковбасою.

. Думаєте у вівсянку можна додавати лише фрукти? Спробуйте додати в неї овочі та приготувати вівсянку з помідорами та ковбасою. Зробіть овочеву піцу. Додати овочі в піцу – це чудовий спосіб додати клітковину для стабільнішого рівня цукру в крові. Спробуйте піцу з в’яленими томатами та оливками, цвітною капустою або баклажанами.

Під час лікування предіабету або діабету може бути складно визначити, що саме їсти. Для початку спробуйте збільшити кількість овочів, адже вони містять клітковину та антиоксиданти, які сприяють ефективному контролю діабету.

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