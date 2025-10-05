- Дата публікації
Топ-6 поз йоги, які допоможуть позбутися болю у спині
Біль у спині — одна з найпоширеніших скарг серед людей. Малорухливий спосіб життя, довгі години за комп’ютером, стрес і неправильна постава часто призводять до хронічного напруження та дискомфорту. Хороша новина полягає у тому, що йога може стати вашим надійним союзником у боротьбі з болем.
Йога не лише розтягує м’язи та робить тіло гнучкішим, а й допомагає зміцнити ті зони, які зазвичай є нашими «слабкими ланками» — спину, тулуб і шийний відділ, про це розповіло видання Medical News Today.
Крім того, регулярна практика знижує рівень стресу, а саме він часто загострює відчуття болю. Дослідження, проведені Американським коледжем лікарів (ACP) та опубліковані в Annals of Internal Medicine (2017), підтверджують, що йога є безпечним і ефективним методом полегшення хронічного болю у попереку.
Поза Дитини (Child’s Pose)
Це базова та заспокійлива позиція, яка м’яко розтягує хребет і знімає напругу з попереку.
Як виконати:
станьте на коліна, ноги разом;
потягніться руками вперед і опустіть чоло на килимок;
сідниці м’яко торкаються п’ят;
залишайтеся у позі 30 секунд — 3 хв і дихайте рівномірно.
Поза собаки обличчям вниз (Downward-Facing Dog)
Класична поза, яка одночасно зміцнює руки, розтягує спину та задню поверхню ніг.
Як виконати:
встаньте на чотири точки опори (долоні під плечима, коліна під тазом);
підніміть таз угору, випряміть ноги настільки, наскільки комфортно;
п’яти прагнуть до підлоги, спина витягується в одну лінію;
залишайтеся у цій позі до 1 хв.
Поза Кіт-Корова (Cat-Cow Pose)
Ця динамічна вправа додає рухливості хребту, розслабляє спину та покращує поставу.
Як виконати:
станьте на коліна та долоні;
на вдиху прогніться, підніміть голову та грудну клітку («корова»);
на видиху округліть спину, притискайте підборіддя до грудей («кіт»);
повторюйте 1–2 хв.
Поза Сфінкс (Sphinx Pose)
Делікатна альтернатива глибоким прогинам, підходить навіть новачкам.
Як виконати:
ляжте на живіт, ноги на ширині стегон;
зіпріться на передпліччя, лікті під плечима;
підніміть груди, витягуйте шию та хребет;
утримуйте позу 1 хв, дихайте спокійно.
Поза міст (Bridge Pose)
Чудово зміцнює спину, сідниці та задню поверхню стегон.
Як виконати:
ляжте на спину, коліна зігнуті, стопи на підлозі біля сідниць;
руки вздовж тіла, долоні вниз;
підніміть таз угору, щоб тіло утворило пряму лінію від плечей до колін;
залишайтеся так 30–60 секунд або виконуйте по 5–10 повторень.
Подвійне скручування (Two-Knee Twist)
М’яке скручування, яке розслабляє поперек і допомагає зняти втому після довгого дня.
Як виконати:
ляжте на спину, руки у сторони;
підтягніть коліна до грудей;
повільно опустіть ноги вбік, плечі залишаються на підлозі;
тримайтесь так 30 секунд, потім повторіть на інший бік.
Важливо
Виконуйте всі пози повільно та без різких рухів.
Якщо біль гострий чи є травми, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем або фізіотерапевтом.
Найкращий результат дає комплексний підхід, наприклад, йога та регулярні прогулянки, легкі силові вправи й підтримка здорової ваги.
Регулярна практика навіть кількох із цих поз допоможе вам не лише полегшити біль у спині, а й покращити гнучкість, поставу та загальне самопочуття.