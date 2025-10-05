Топ-6 поз йоги, які допоможуть позбутися болю у спині / © Credits

Йога не лише розтягує м’язи та робить тіло гнучкішим, а й допомагає зміцнити ті зони, які зазвичай є нашими «слабкими ланками» — спину, тулуб і шийний відділ, про це розповіло видання Medical News Today.

Крім того, регулярна практика знижує рівень стресу, а саме він часто загострює відчуття болю. Дослідження, проведені Американським коледжем лікарів (ACP) та опубліковані в Annals of Internal Medicine (2017), підтверджують, що йога є безпечним і ефективним методом полегшення хронічного болю у попереку.

Поза Дитини (Child’s Pose)

Це базова та заспокійлива позиція, яка м’яко розтягує хребет і знімає напругу з попереку.

Як виконати:

станьте на коліна, ноги разом;

потягніться руками вперед і опустіть чоло на килимок;

сідниці м’яко торкаються п’ят;

залишайтеся у позі 30 секунд — 3 хв і дихайте рівномірно.

Поза собаки обличчям вниз (Downward-Facing Dog)

Класична поза, яка одночасно зміцнює руки, розтягує спину та задню поверхню ніг.

Як виконати:

встаньте на чотири точки опори (долоні під плечима, коліна під тазом);

підніміть таз угору, випряміть ноги настільки, наскільки комфортно;

п’яти прагнуть до підлоги, спина витягується в одну лінію;

залишайтеся у цій позі до 1 хв.

Поза Кіт-Корова (Cat-Cow Pose)

Ця динамічна вправа додає рухливості хребту, розслабляє спину та покращує поставу.

Як виконати:

станьте на коліна та долоні;

на вдиху прогніться, підніміть голову та грудну клітку («корова»);

на видиху округліть спину, притискайте підборіддя до грудей («кіт»);

повторюйте 1–2 хв.

Поза Сфінкс (Sphinx Pose)

Делікатна альтернатива глибоким прогинам, підходить навіть новачкам.

Як виконати:

ляжте на живіт, ноги на ширині стегон;

зіпріться на передпліччя, лікті під плечима;

підніміть груди, витягуйте шию та хребет;

утримуйте позу 1 хв, дихайте спокійно.

Поза міст (Bridge Pose)

Чудово зміцнює спину, сідниці та задню поверхню стегон.

Як виконати:

ляжте на спину, коліна зігнуті, стопи на підлозі біля сідниць;

руки вздовж тіла, долоні вниз;

підніміть таз угору, щоб тіло утворило пряму лінію від плечей до колін;

залишайтеся так 30–60 секунд або виконуйте по 5–10 повторень.

Подвійне скручування (Two-Knee Twist)

М’яке скручування, яке розслабляє поперек і допомагає зняти втому після довгого дня.

Як виконати:

ляжте на спину, руки у сторони;

підтягніть коліна до грудей;

повільно опустіть ноги вбік, плечі залишаються на підлозі;

тримайтесь так 30 секунд, потім повторіть на інший бік.

Важливо

Виконуйте всі пози повільно та без різких рухів.

Якщо біль гострий чи є травми, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем або фізіотерапевтом.

Найкращий результат дає комплексний підхід, наприклад, йога та регулярні прогулянки, легкі силові вправи й підтримка здорової ваги.

Регулярна практика навіть кількох із цих поз допоможе вам не лише полегшити біль у спині, а й покращити гнучкість, поставу та загальне самопочуття.