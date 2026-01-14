Топ-6 продуктів, які допомагають вашому травленню та випорожненню

Попкорн / © Credits

Видання Eating Well розповіло, що звичні банани, кава та навіть попкорн можуть стати вашими несподіваними союзниками для регулярного травлення.

Ми звикли ділити їжу на «корисну» та «шкідливу», часто орієнтуємося на вміст цукру чи вуглеводів. Проте, коли мова заходить про травлення, ці ярлики не завжди працюють. Деякі продукти, яких ми уникаємо через «зайвий цукор» чи «крохмаль», насправді можуть стимулювати перистальтику, підживлювати корисні кишкові бактерії та допомагати виведенню випорожнень.

Сливи

Сливи / © Getty Images

Сливи часто критикують через високий вміст цукру, але це один з найефективніших природних засобів проти запору. Вони багаті поліфенолами, сорбітолом і клітковиною, які пом’якшують випорожнення і стимулюють їх проходження через кишківник.

Кава

Кава / © Credits

Кофеїн у каві покращує роботу кишківника, стимулює скорочення товстої кишки. Поліфеноли, як хлорогенова кислота, також сприяють перистальтиці. Так що ранкова чашка кави — не тільки для бадьорості, а й для регулярності.

Банани

Банани / © Credits

Незрілий банан містить резистентний крохмаль, який служить їжею для корисних бактерій у кишківнику. Вони продукують коротколанцюгові жирні кислоти, які підтримують здоров’я товстої кишки та допомагають регулярному випорожненню. Дозрілий банан містить більше розчинної клітковини та простих цукрів, що робить його м’якшим для травлення.

Вівсянка

Вівсянка / © Associated Press

Вівсянка багата на бета-глюкан — розчинну клітковину, яка допомагає формувати фекалії і підтримує м’яке проходження через кишківник. Дослідження показують, що вівсянка у поєднанні з бобовими сприяє ідеальним за формою випорожненням.

Попкорн

Попкорн / © Credits

Приготований попкорн — це не просто «шкідлива закуска», а цільне зерно з великою кількістю нерозчинної клітковини, яка додає об’єму стільцю та пришвидшує його рух через кишківник. Обирайте мінімум олії та солі для максимального ефекту.

Бобові

Бобові / © Credits

Сочевиця, нут, квасоля — всі вони багаті на розчинну та нерозчинну клітковину, а також резистентний крохмаль. Ці компоненти підтримують регулярність, живлять корисні бактерії та допомагають загальному здоров’ю шлунково-кишкового тракту.

Що ще допомагає

Пийте достатньо води. Навіть легка дегідратація сповільнює травлення.

Рухайтесь щодня. Прогулянки, йога чи прості справи на прес допомагають стимулювати кишківник.

Додайте пробіотики та пребіотики. Консультація з фахівцем допоможе підібрати саме той продукт, який підтримує ваш кишківник.

Поступово збільшуйте клітковину. Різкі зміни можуть викликати дискомфорт, тож додавайте її у раціон поступово та не забувайте про воду.

Сливи, кава, банани, вівсянка, попкорн та бобові — продукти, які часто критикують, але насправді вони можуть стати вашими союзниками для здорового травлення. Ключ у балансі: поєднання клітковини, води та руху допомагає підтримувати регулярність і робить кишківник «щасливим».