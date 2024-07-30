Топ -6 рослинних олій на всі випадки життя

Ефірні олії - це концентровані екстракти, отримані з рослин, які мають широкий спектр застосувань і потенційно мають корисні властивості для нашого здоров'я.

Блогер Cory Rodriguez розповів про 6 видів олій, які можна з користю використовувати для нашої краси та здоров’я.

Олія перцевої м’яти

Доведено, що перцева м'ята має властивості, які допомагають від головного болю та напруги шляхом присутності ментолу, який міститься в ній. В ароматерапії олія м’яти перцевої пропагується для лікування кашлю та застуди, зменшення болю, покращення розумової діяльності та зменшення стресу. При місцевому застосуванні на шкіру обов'язково використовуйте масло-носій (Базові жирні масла, суміш тригліцеридів переважно ненасичених вищих жирних кислот, що використовують для створення ароматичних масляних сумішей для догляду за шкірою обличчя, шиї, грудей).

Олія чайного дерева

Доведено, що олія чайного дерева ефективна при вуграх і прищах легкої та середньої тяжкості. При зовнішньому застосуванні масло чайного дерева вважається антибактеріальним. Олія чайного дерева зазвичай використовується для лікування акне, мікозів стоп, вошей, грибка нігтів і укусів комах. При місцевому застосуванні на шкіру обов'язково використовуйте масло-носій.

Олія розмарину

Олія розмарину від випадіння волосся ефективна при місцевому нанесенні на шкіру голови. Лікування олією розмарину може сприяти росту волосся, покращувати рівень енергії та зменшувати біль. Обов'язково змішуйте її з маслом-носієм або додавайте до шампуню перед використанням.

Олія апельсина

Ефірну олію апельсина можна використовувати для різних цілей: вона допомагає підняти настрій та зменшити стрес, додає свіжого цитрусового аромату у приміщення, має антимікробні властивості, може полегшувати біль і мати протипухлинні властивості. Доведено, що апельсинова олія є дуже корисною під час чищення, полірування меблів, знежирення та навіть як засіб проти пилу. Її можна використовувати на різних поверхнях, таких як дерево, вікна та кухонні стільниці. Апельсинову олію також можна використовувати для видалення плям, запахів і цвілі.

Олія шавлії

Доведено, що шавлія корисна при інгаляціях. Для досягнення розслаблення ви можете вдихати її аромат просто з пляшки (безпечно) або додати кілька крапель у дифузор. Також, ця олія допомагає розслабитися. Вона має протизапальні лікуванні властивості різних шкірних захворювань, таких як екзема та акне, також воно допомагає загоїти та заспокоїти шкіру. Антибактеріальні властивості олії можуть допомогти очистити поверхню шкіри, а також видалити небажані, шкідливі мікроорганізми.

Олія ромашки

Ви можете додавати її в гарячу воду або чай для зручності використання. Ефірна олія ромашки, яка протягом багатьох століть використовується для лікування різноманітних станів, від проблем травлення до загоєння ран. Також вона має здатність допомагати при депресії та тривозі, сприяє розслабленню та кращому сну.

Ефірні олії чудово пахнуть, зменшують стрес, лікують грибкові інфекції та допомагають покращити сон. Вони є концентрованими витяжками з рослин. Процес, відомий як дистиляція, перетворює "сутність" рослини в рідинну форму для застосування у лікувальних та рекреаційних цілях. Існує широкий вибір ефірних олій, деякі популярні через приємний аромат, інші через їхні потужні цілющі властивості. Обирайте свою олію та використовуйте її з користю та задоволенням.