На сторінці ElevateMindHQ вийшло відео про звичні нам трави, вживання яких принесе неабияк користь організму. Такі трави зазвичай містять леткі олії, які можуть бути досить потужними для нашого організму.

Ромашка

Квітка, яка походить із Західної Європи, Індії та Азії. Ромашка є популярним рослинним засобом, який зазвичай використовують для зменшення тривоги та сприяння розслабленню. Використовується для загоєння ран і зменшення запалення та набряку. Висока концентрація фітохімічних речовин у квітках ромашки, відповідає за загоєння ран. Використовується за його антиоксидантну, протимікробну, антидепресивну, протизапальну, протидіабетичну та протидіарейну дію. Це також корисно для лікування остеоартриту колінного суглоба, виразкового коліту, передменструального синдрому та шлунково-кишкових розладів

Ашваганда

Ашваганда походить від рослини Withania somnifera, також відомої як індійський женьшень і індійська зимова вишня. Універсальна трава поширена в аюрведичній медицині для підвищення рівня енергії, зменшення тривоги та стресу, а також зменшення болю та запалення. Ця потужна трава значно знижує рівень кортизолу (основного гормону стресу), допомагаючи зменшити стрес і тривогу. Її визнають адаптогеном, речовиною, яка допомагає захистити від стресу. Ашваганда також використовується для поліпшення сексуального здоров’я чоловіків, оскільки трава може підвищити рівень тестостерону у чоловіків.

Шавлія

Його характерне оксамитове листя має м’ятний прохолодний аромат. Чай із шавлії зазвичай використовують для лікування бронхіту, кашлю, астми тощо. Шавлія може допомогти пам’яті, підняти настрій і пильність. Вживання чаю з шавлії покращує рівень холестерину та тригліцеридів у людей з діабетом 2 типу.

Топ-6 трав, які варто вживати для підтримки вашого здоров’я / Фото: www.credits

Куркума

Родом з Південної Азії, куркума - багаторічна трав'яниста рослина сімейства імбирних. Має антиоксидантні, протизапальні, антибактеріальні та протипухлинні властивості. Використовують для лікування інфекцій верхніх дихальних шляхів, травної системи та проблем шкіри. Куркума може бути допоміжним засобом при таких станах, як алергія, артрит, розлади травлення, респіраторні інфекції, депресія та захворювання печінки. Куркума зменшує окислювальний стрес завдяки своїй здатності поглинати токсичні вільні радикали в організмі. Вільні радикали — це молекули, що пошкоджують тканини, з нерівною кількістю електронів, які можуть бути каталізаторами хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та рак. Завдяки високому вмісту антиоксидантів куркума може зменшити ризик утворення вільних радикалів і зменшити вплив стресу на організм.

М'ята перцева

Перцева м’ята походить з Європи та Азії. Має ефект, що охолоджує, антибактеріальні властивості та покращує травлення. Як комплексний засіб, м’ята також ефективна для покращення здоров’я серцево-судинної системи (серце) і легенів (легенів), діючи як бронхолітичний засіб. Бронходилататори діють шляхом розширення дихальних шляхів (бронхіол) у легенях. Перцева м’ята є ефективним м’язовим розслаблюваним завдяки ментоловій сполуці, що охолоджує, тому ментол часто є активним інгредієнтом у мазях і кремах, спрямованих на біль у м’язах.

Туласі (Базилік)

Не плутати зі звичайним або тайським базиліком, туласі вважається священною травою в Індії. Листя містять такі мікроелементи, як антиоксиданти. Допомагає контролювати артеріальний тиск, а його аромат знімає стрес і тривогу. Знижує сексуальні проблеми та депресію. Може пригнічувати ріст ряду бактерій, дріжджів і цвілі. Знижує рівень цукру в крові до та після їди, а також допомагає при тривозі та пов’язаній з тривогою депресії.

Люди тисячоліттями використовували рослини для лікування недуг, болю та хвороб. Цілющі трави доступні в декількох формах, включаючи добавки, настоянки, чаї та ефірні олії.

Проте, перш ніж використовувати будь-яку траву як ліки, поговоріть зі своїм лікарем. Деякі трави небезпечно приймати з іншими ліками.

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