Топ-6 звичок, які можуть знизити стрес лише за 10 хвилин / © Associated Press

Видання Real Simple радить шукати прості способи відновлення спокою, тож навіть 10 хвилин можуть зробити різницю, а також зібрало ефективні техніки, які допоможуть знизити стрес у будь-який момент дня.

Прогресивна релаксація м’язів

Ви здивуєтеся, скільки напруження живе у вашому тілі, навіть якщо ви цього не відчуваєте.

Як робити:

Сядьте чи ляжте, почніть із рук або ніг.

Напружте м’язи на 5 секунд, відчуйте напруження.

Різко розслабте їх на 10-15 секунд, відчуйте тепло та легкість.

Повторіть для всіх основних груп м’язів: руки, обличчя, шия, плечі, живіт, ноги.

Це допомагає не лише фізично розслабитися, а й повертає відчуття контролю та присутності у моменті.

10-хвилинна прогулянка на природі

Світло, свіжий повітря та рух — чудовий антистрес.

Як робити:

Вийдіть на вулицю, залиште телефон у кишені.

Йдіть рівним ритмом протягом 10 хвилин, спостерігайте навколишнє середовище: кольори, звуки, рухи тіла.

Зверніть увагу на своє дихання та відчуття ніг на землі.

Ритмічний рух і присутність у моменті допомагають перемикнути нервову систему з режиму «боротьби чи втечі» на «відпочинок і травлення».

«Обійми метелика»

Ця техніка відчувається як обійми.

Як робити:

Складіть руки на грудях, середні пальці під ключицями.

Закрийте очі та глибоко дихайте.

Легко по черзі постукайте руками по плечах, як крильцями метелика, 1–3 хвилини.

Простий та ніжний спосіб заспокоїтися та відчути себе у безпеці.

«Струсіть» тіло

Іноді стрес накопичується фізично та його треба випустити.

Як робити:

Встановіть таймер на 5–10 хвилин.

Струшуйте руки, ноги, плечі; можна потанцювати чи підстрибувати.

Робіть усе, що допомагає відчути розслаблення.

Рух допомагає нервовій системі «злити» зайву енергію та вийти з режиму стресу швидше, ніж сидіння на місці.

Змініть історію

Стрес часто живе у наших думках.

Як робити:

Визначте свою «стресову історію»: «Я нічого не встигаю», «Всі проти мене», «Я знову підведу».

Скажіть собі: «Що може бути правдою?»

Переосмисліть ситуацію: помітьте досягнення, моменти сили чи прості радощі.

Переосмислення допомагає зняти напругу та зменшити реакцію нервової системи на стрес.

Уявне безпечне місце

Якщо ви проводите час «у власній голові», зробіть це приємним.

Як робити:

Уявіть місце, де відчуваєте себе у безпеці та спокої, наприклад, пляж, кімната, лісова хата або сад.

Прив’яжіть відчуття до п’яти органів чуття: що бачите, чуєте, відчуваєте, нюхаєте та смакуєте.

Повертайся сюди кожного разу, коли відчуваєте стрес.

Візуалізація заспокоює розум і допомагає перемикнути увагу з тривоги на приємні відчуття.

Лише 10 хвилин щодня можуть істотно знизити стрес і напруження. Прогулянка, розтяжка, уява чи зміна внутрішньої історії, обирайте те, що працює для вас і робіть це регулярно. Маленькі звички здатні змінити якість вашого дня та повернути відчуття контролю та спокою.