Топ-7 корисних напоїв без цукру, що втамують спрагу

Вода забезпечує належний баланс рідини в організмі, що є ключовим для підтримки всіх фізіологічних процесів. Крім того, вона допомагає регулювати температуру тіла та покращує загальний стан здоров'я.

Вибір великий: газована вода, солодкі напої, чай, кава, соки, фреші, енергетики, список, певно, можна продовжувати нескінченно, проте багато з варіантів містять значну кількість доданого цукру. На сторінці EatingWell розповіли про корисні напої без цукру, які зможуть втамувати вашу спрагу в спеку.

Хоча вода залишається найкращим вибором для гідратації, підтримувати достатній рівень зволоження нею може бути дуже складно, адже не всі споживають її в достатній кількості. Забудькуватість, напружений графік або просто відсутність задоволення від смаку звичайної питної води можуть ускладнити споживання її щоденної норми.

Правильна гідратація допомагає підтримувати фокус, концентрацію та загальну когнітивну функцію. Зневоднення може призвести до погіршення пам’яті, перепадів настрою та зниженню концентрації уваги. Однією з переваг гарного зволоження є регулювання температури тіла. Потовиділення розсіює тепло і підтримує стабільну внутрішню температуру організму.

Кокосова вода

Кокосова вода є хорошим джерелом електролітів, які можуть допомогти вам залишатися зволоженими, а також містить кілька різних мікроелементів, таких як мідь, цинк і марганець. Ви можете змішати її зі 100% фруктовим соком (натуральним!) або розбавити нею ваш смузі. Хоча кокосова вода - хороше джерело калію, вона містить мало натрію. Якщо ви вживаєте її під час тренувань, після тренування додайте трохи більше солі в їжу або перекус, щоб відновити втрату натрію, що виходить з потом.

Апельсиновий сік

Хоча всі соки сприяють подальшому споживанню рідини та можуть бути більш освіжаючими за воду, апельсиновий сік все ж має вищий рівень гідратації порівняно з багатьма іншими напоями. Він є чудовим джерелом вітаміну С, який підтримує імунітет. Ви можете споживати його у чистому вигляді, або зробити цікавий напій, змішавши рівні частини соку та газованої води.

Гранатовий сік

Кожен ковток має приємний солодко-терпкий смак і багатий на поживні речовини. Гранатовий сік містить потужні поліфеноли, які можуть діяти як антиоксиданти у вашому тілі. Одна склянка гранатового соку є хорошим джерелом калію, який є електролітом і підтримує гідратацію. Насолоджуйтеся ним як альтернативою вину або використовуйте для приготування холодного чаю

Agua Fresca ("Вода, що освіжає")

Це популярний мексиканський напій, що в перекладі з іспанської означає "прохолодна вода", яким можна насолоджуватися в будь-який час доби. Вона готується шляхом змішування цілих фруктів, води та соку лайма. Дехто додає ще підсолоджувач, проте це не обов’язково.

Лимонна вода

Іноді найпростіші речі є найкращими. Додавання вичавленого лимона до крижаної води не тільки покращує її смак, але й забезпечує приріст вітаміну С та інших корисних антиоксидантів. Навіть у прохолодну погоду вода з лимоном - чудовий варіант. До лимонної води також можна додати огірок та м’яту й ви отримаєте смачний, свіжий напій.

Бульйон

Бульйон призначений не тільки для приготування супу. Для гідратації можна вживати будь-який бульйон, наприклад, курячий, яловичий або овочевий. Багато людей насолоджуються кістковим бульйоном, який забезпечує їх організм не лише рідиною та електроліти, але й білком.

Кефір

Кефір — це кисломолочний напій з яскравим та кислувато-вершковим смаком, а також густою консистенцією, що нагадує молочний коктейль. Подібно до йогурту, кефір містить живі та активні пробіотичні культури, які допомагають підтримувати травлення, здоров’я кишківника та імунну функцію організму. Ви можете вживати його у чистому вигляді або додати до нього свіжі чи заморожені фрукти та ягоди.

Гідратація організму покращує когнітивні функції, регуляцію температури тіла та підвищення фізичної працездатності людини. Однак, якщо вам нудно просто пити воду, ви можете обрати інші варіанти, адже існує безліч смачних та корисних напоїв, які ви можете придбати в магазині або зробити самостійно у себе вдома.

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