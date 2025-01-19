Топ-7 проблем із нігтями, на які необхідно звернути увагу

Ваші нігті можуть надати важливу інформацію про ваше здоров'я, а їхній стан може бути сигналом про приховані проблеми, які не варто ігнорувати.

Видання MayoClinic розповіло, які зміни у вигляді нігтів потребують особливої уваги і вам не варто відкладати консультацію з лікарем, якщо помітите ці симптоми.

Точкові заглибини на поверхні нігтів

Це поява маленьких круглих западин або виїмок на поверхні нігтів. Такий стан часто зустрічається у людей із захворюваннями шкіри, такими як псоріаз чи екзема. Крім того, подібні зміни можуть бути пов'язані з гніздовою алопецією — аутоімунним захворюванням, яке спричиняє випадання волосся. Якщо ви помітили такі зміни, це може бути сигналом до звернення до лікаря.

Симптом барабанних паличок

Він виникає, коли кінчики пальців збільшуються, а нігті вигинаються навколо них. Такий стан зазвичай розвивається поступово протягом кількох років і може бути спричинений:

Низьким вмістом кисню у крові;

Захворюваннями легенів;

Проблемами з серцем;

Цирозом печінки;

Шлунково-кишковими захворюваннями.

Зміни форми нігтів варто обговорити з медичним спеціалістом, щоб виключити серйозні проблеми.

Койлоніхія

Ложкоподібні нігті чи койлоніхія, мають м’яку структуру та підгорнуті краї. Вони часто є симптомом залізодефіцитної анемії, але можуть бути пов'язані й з іншими проблемами, зокрема з:

Гемохроматозом (надмірне накопичення заліза в організмі);

Захворюваннями печінки;

Травмами чи дефіцитом поживних речовин.

Якщо помітили такі зміни, варто перевірити рівень заліза у крові та обговорити це з лікарем.

Нігті Террі

При стані, відомому як нігті Террі, велика частина нігтя стає білою та залишається вузька червона чи рожева смужка вгорі. Такий вигляд може бути пов'язаний із:

Старінням;

Проблемами з печінкою;

Застійною серцевою недостатністю;

Діабетом.

Своєчасна діагностика може допомогти уникнути серйозних наслідків.

Лінії Бо (борозди Бо-Рейлі)

Лінії Бо — це поперечні борозенки на нігтях, які виникають через тимчасове припинення їхнього росту. Причинами можуть бути:

Інфекції;

Неконтрольований діабет;

Захворювання периферичних артерій;

Висока температура через скарлатину, кір, паротит або пневмонію;

Дефіцит цинку;

Вживання певних ліків, зокрема ретиноїдів або хімієтерапії.

Ці лінії часто сигналізують про необхідність звернути увагу на загальний стан організму.

Оніхолізис

Це стан, під час якого нігті розшаровуються та відокремлюються від нігтьового ложа. Часто це супроводжується зміною кольору відшарованої частини нігтя на білий, жовтий чи зелений відтінок. Причинами можуть бути:

Травми чи інфекції;

Реакція на хімічні речовини у зміцнювачах чи клеях для нігтів;

Захворювання щитоподібної залози;

Псоріаз.

Звернення до лікаря допоможе з’ясувати точну причину й призначити лікування.

Синдром жовтих нігтів

Синдром жовтих нігтів супроводжується їхнім потовщенням і уповільненим ростом. Нігті набувають жовтуватого відтінку, можуть втрачати кутикулу та відшаровуватися від нігтьового ложа. Цей стан може бути пов'язаний із:

Хронічним бронхітом або іншими захворюваннями легенів;

Лімфедемою (набряком кінцівок).

Своєчасна діагностика допоможе уникнути ускладнень та підібрати правильне лікування.

Ваші нігті можуть бути індикатором прихованих проблем зі здоров'ям. Якщо помітили будь-які з описаних змін, не відкладайте візит до лікаря. Рання діагностика допомагає не лише вчасно виявити серйозні захворювання, а й зберегти ваше здоров'я та красу нігтів.

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