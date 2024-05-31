Топ-7 продуктів для профілактики інфаркту

Турбота про своє серце не потребує багато часу і починається з вашого раціону. Вживання корисних для серця продуктів може зберегти та допомогти його роботі.

Серце б’ється приблизно 2,5 мільярда разів протягом середньої тривалості життя людини, проштовхуючи мільйони літрів крові до кожної частини тіла. Цей постійний потік несе з собою кисень, паливо, гормони, інші сполуки та безліч необхідних клітин. Якщо серце працює погано чи зупиняється, важливі функції припиняються, деякі з них майже миттєво.

Враховуючи нескінченне навантаження на серце, дивовижно, що воно працює так злагоджено з усіма органами. Але воно також може вийти з ладу внаслідок неправильного харчування та відсутності фізичних вправ, куріння, інфекції тощо.

На сторінці ElevateMindHQ з’явилось відео присвячене корисним для серця продуктам. Їх варто вживати щодня, щоб підтримати роботу нашої “внутрішньої помпи”.

Гранат

Ця соковита й екзотична ягода може здатися звичайною, але вона - найкращий друг вашого серця. Гранат багатий антиоксидантами, зокрема поліфенолами та антоціанами, які пов’язані з покращенням здоров’я серця. Ці сполуки можуть допомогти знизити артеріальний тиск та рівень холестерину, уповільнити утворення бляшок у ваших артеріях. Гранат краще за інші антиоксиданти захищає ліпопротеїни низької щільності ("поганий холестерин") і ліпопротеїни високої щільності ("хороший холестерин") від окислення, і, як наслідок, запобігає розвитку атеросклерозу. Вживання гранату зменшить запалення та, сприятиме здоров’ю артерій. Він знижує систолічний і діастолічний артеріальний тиск.

Часник

Часник містить вітаміни С і В6, марганець і селен, хімічну речовину під назвою аліцин, тип антиоксиданту, який відповідає за позитивний ефект на організм. Часник відомий своїм сильним смаком і ароматом, існує навіть думка, що подрібнений часник, який зберігається в олії або воді, коли зменшується його запах, має нижчий рівень аліцину. Вважається, що аліцин допомагає знизити артеріальний тиск і холестерин.

Насіння Чіа

Це крихітне насіння багате на Омега-3, клітковину та антиоксиданти. У нього репутація суперпродукту і вважається, що його вживання може контролювати рівень холестерину та підтримувати здоров’я серця. У насінні багато клітковини, яка може допомогти знизити високий кров’яний тиск і, своєю чергою, знизити ймовірність захворювання серця. Клітковина допомагає зменшити резистентність до інсуліну та підвищити рівень цукру в крові, зменшуючи ризик метаболічного синдрому.

Продукти для профілактики інфаркту / Фото: Credits

Волоські горіхи

Ці горіхи багаті корисними для серця жирами, включаючи Омега-3, антиоксиданти та клітковину. Волоські горіхи допомагають підтримувати здоровий рівень холестерину та знижують артеріальний тиск, а це два основні фактори ризику серцево-судинних захворювань. Вони є багатим джерелом альфа-ліноленової кислоти, яка вважається жирною кислотою рослинного походження. Дослідження показали, що Омега-3 кислоти можуть знижувати запальний маркер С-реактивного білка у людей з високим рівнем холестерину, який відіграє важливу роль у розвитку атеросклерозу.

Оливкова олія

Споживання більш ніж половини столової ложки оливкової олії на день може знизити ризик серцевих захворювань. Відомо, що мононенасичені жири в оливковій олії покращують рівень холестерину та зменшують запалення, знижуючи ризик серцевих захворювань. Оливкова олія має найвищий відсоток мононенасичених жирів, які знижують “поганий” холестерин і підвищують “хороший”. Доведено, що вона знижує артеріальний тиск і містить рослинні сполуки, які мають протизапальні та антиоксидантні властивості.

Авокадо

Авокадо містить корисні жири, клітковину, різноманітні вітаміни та мінерали. Воно містить харчові волокна, ненасичені жири, особливо мононенасичені жири та інші корисні компоненти, які пов’язані з хорошим серцево-судинним здоров’ям. Авокадо має позитивний вплив на серцево-судинні фактори ризику, включаючи високий рівень холестерину. Якщо замінити половину щоденної порції маргарину, вершкового масла, йогурту, сиру або обробленого м’яса, наприклад бекону, такою ж кількістю авокадо, це сприятиме зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Шпинат

Цей зелений продукт насичений мінералами та антиоксидантами. Його часто включають у здорову серцево-судинну дієту й існує думка, що він може зменшити ризик серцевих нападів. Шпинат допомагає знизити кров’яний тиск і допомагає запобігти розвитку раку. Він має більшу кількість клітковини, білка та вітаміну А, ніж, наприклад, листова капуста, а також містить більше кальцію та заліза. Кількість вітаміну К у шпинаті приблизно в чотири рази більше, ніж у салаті, приблизно в п’ять разів більше, ніж у броколі й у вісім разів більше, ніж у капусти. Шпинат містить багато мінералів магнію, калію та заліза.

Незалежно від того, скільки вам років, здорове серце – це здорове функціонування організму. Хоча у багатьох людей з віком розвиваються ті чи інші серцево-судинні захворювання, здоровий спосіб життя, особливо починаючи з молодого віку, значною мірою допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням. Зміни способу життя можуть придушити шкідливі для серця тенденції, такі як от високий кров’яний тиск або високий рівень холестерину.

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