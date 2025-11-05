Топ-7 продуктів, які не варто їсти, коли болить горло / © Credits

Видання Real Simple розповіло про продукти, яких краще уникати, щоб біль минув швидше. Біль у горлі — один із найпоширеніших симптомів застуди, грипу чи сезонних алергій. Але іноді винна навіть не хвороба, а сухе повітря чи вечір караоке з друзями.І ось ви прокидаєтеся вранці, а ковтати — боляче.

Те, що ви їсте, може чи заспокоїти запалення, чи навпаки посилити подразнення. Важливо обирати м’які, зволожувальні продукти та уникати всього, що сушить або дряпає слизову. Тож ось сім головних «ворогів» вашого горла та чим їх краще замінити.

Кислі продукти

лайм і лимон / © Credits

Цитрусові соки, помідори, томатні соуси, лимонад — усе це може погіршити печіння. Кислота діє як подразник, особливо якщо слизова вже запалена.

Краще обрати м’які фрукти, як от банани, папаю чи манго. Вони солодкі, м’які та м’яко огортають горло.

Порада: замініть ранковий апельсиновий фреш на банановий смузі з вівсяним молоком і отримаєте вітаміни, але без болю.

Надто гострі страви

чилі / © Credits

Чилі-суп або карі можуть здаватися привабливими, коли нюх і смак притуплені. Але гострі спеції, наприклад, перець чилі, кайен або васабі, лише посилюють подразнення та можуть викликати кашель.

Якщо дуже хочеться чогось пікантного, просто зменште гостроту. Додайте менше спецій у бульйон або соус. Гостре не лікує застуду, воно лише тимчасово відволікає. Але слизова після нього страждає.

Сухі та хрусткі продукти

чипси / © Credits

Тости, крекери, сухарики, горішки та чипси — це найгірше, що можна дати запаленому горлу. Їхні гострі краї буквально дряпають слизову, як наждак.

Краще обрати м’які страви, як от картопляне пюре, вівсянка з медом, супи-пюре, смузі чи желе.

Занадто гарячі напої та страви

Бульйон / © Credits

Здається, що гарячий чай чи бульйон має лікувати. Але надмірно гаряча температура може обпекти слизову та зробити біль ще гіршим.

Краще пийте тепле, а не гаряче. Ідеальними будуть чай чи бульйон температури тіла. Якщо любите щось холодне, лід або прохолодний смузі також допоможуть зняти запалення.

Алкоголь

Вино / © Associated Press

Алкоголь не «дезінфікує» горло, навпаки. Він сушить слизову, пригнічує імунітет і посилює зневоднення. Навіть келих вина чи коктейль можуть затримати одужання.

Заміни його на теплі трав’яні чаї, воду, бульйони чи смузі. Теплий чай з медом і лимоном, якщо він не подразнює, — перевірена класика, яка дійсно працює.

Молочні продукти

молоко / © Getty Images

Молоко, морозиво, вершкові соуси — здаються порятунком, але у деяких людей молочка провокує згущення слизу, через що з’являється відчуття «кома у горлі» та хочеться постійно відкашлюватися.

Натомість оберіть смузі з рослинним молоком, наприклад, мигдальним, кокосовим або вівсяним. Вони легкі, освіжають і не стимулюють вироблення слизу.

Кава та енергетики

кава / © Credits

Кофеїн — ворог зволоження. Він діє як сечогінний засіб, тому організм швидше втрачає рідину, а горло стає ще сухішим. До того ж кава погіршує сон, а саме відпочинок — найкращі ліки за застуди.

Краще обрати трав’яні чаї, як от ромашку, солодку, корінь алтею чи слизову кору в’яза, їх часто радять лікарі як натуральні пом’якшувальні засоби. Додайте ложечку меду та отримаєте не лише смак, а й антибактеріальний ефект.

Пийте багато води, теплі бульйони та трав’яні настої. Волога слизова загоюється швидше, а біль стає менш відчутним. І пам’ятайте, якщо біль у горлі не минає кілька днів або супроводжується високою температурою, варто звернутися до лікаря.