Топ-8 осінніх напоїв, які корисніші за гарбузовий лате зі спеціями / © Credits

Найпопулярніший з осінніх напоїв — класичний гарбузовий лате зі спеціями. Він смачний та зігрівальний, але, на жаль, далеко не найкорисніший, адже має багато цукру, насичених жирів і зайвих калорій. Видання Real Simple зібрало 8 альтернатив, які подарують вам «осінь у чашці», але без зайвих калорій та різких стрибків цукру у крові.

«Золоте молоко». Куркума, імбир, кориця, чорний перець і тепле молоко — ось секрет цього напою. Куркума містить куркумін, який знижує запалення та підтримує відновлення м’язів після фізичної активності. Чорний перець допомагає організму засвоїти куркумін. Легко, ароматно та зігрівально.

Гарбузовий смузі з корицею. Цей смузі — справжній осінній десерт без зайвого цукру. У його складі є гарбузове пюре, вівсяні пластівці, мигдальне молоко, банан, протеїновий порошок і спеції. Багато білка, клітковини та антиоксидантів — ідеально після тренування чи для ситного сніданку.

Кленове лате чай. Чорний чай, кардамон, гвоздика, кориця та крапля кленового сиропу — аромат осені у чашці. Чай та спеції багаті на антиоксиданти, підтримують імунітет і дарують відчуття свята без зайвого цукру.

Комбуча. Осінні смаки комбучі вже на полицях магазинів. Це пробіотичний напій, який підтримує здоров’я кишківника. Легка кислинка прекрасно збалансує солодкі аромати сезону.

Ароматні чаї. Чорний чи трав’яний чай з корицею, імбирем, яблуком або гарбузовими спеціями. Можна пити гарячим або з льодом, з молоком або без. Антиоксиданти та тепло чашки — ідеальний спосіб залишатися зволоженими та відчувати затишок.

Ігристий журавлиновий моктейль. Свіжий журавлиновий сік, газована вода чи комбуча, лайм, розмарин і ягоди. Антиоксиданти та пробіотики у кожному ковтку, а зовнішній вигляд — ідеальний для Instagram фото.

Ванільне лате. Якщо йти до кав’ярні, можна замовити ванільне лате з корицею та меншою кількістю сиропу. Тоді ви все ще насолоджуєтесь смаком осені, але без зайвої порції цукру.