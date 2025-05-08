Якщо це сталося вночі: топ-9 ефективних способів позбутися зубного болю / © Credits

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Що робити, коли зуб ниє, а стоматологічний кабінет вже зачинено, розповіло видання Medical News Today та поділилося найефективнішими домашні засобами, які допоможуть полегшити біль, а також пояснило, чому зуб болить сильніше саме вночі.

Коли ми лягаємо, кров активніше приливає до голови, зокрема — до ділянки щелепи. Цей тиск може підсилити запалення та викликати сильніший біль. Крім того, вночі відсутні фактори, які можуть відводікати: немає справ, розмов або шуму. Саме у тиші біль відчувається найгостріше.

Найшвидший спосіб зняти зубний біль — прийняти нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП). Вони не лише зменшують біль, але й борються із запаленням. Важливо дотримуватись дозування, вказаного в інструкції та не поєднувати ліки без дозволу лікаря. Прикладіть до щоки пакет з льодом, загорнутий у рушник, на 15–20 хв. Це допоможе звузити судини, зменшити набряк і приглушити біль. Повторюйте кілька разів перед сном для тривалого ефекту. Підняття голови під час сну допомагає зменшити приплив крові до зуба та знизити тиск. Додайте одну-дві подушки, щоб підняти голову трохи вище звичайного рівня. Аптечні мазі на основі бензокаїну чи лідокаїну тимчасово знеболюють ділянку навколо зуба. Їх зручно наносити ватною паличкою. Але пам’ятайте: бензокаїн не підходить дітям до 2 років. Цей простий засіб має потужну дію. Сіль — природний антисептик, який зменшує запалення та допомагає вимити залишки їжі. Для полоскання розчиніть пів чайної ложки солі у склянці теплої води. Розбавте 3% перекис водню у співвідношенні 1:1 з водою. Це допоможе зменшити бактеріальне навантаження та зняти запалення. Але обов’язково не ковтайте розчин. Не рекомендовано дітям. Перцева м’ята містить ментол, який має легкий знеболювальний ефект. Теплий напій розслаблює, а якщо прикласти теплий чайний пакетик до щоки — також може допомогти. Гвоздична олія містить евгенол — природне знеболювальне та антисептик. Змочіть ватну паличку в олії та прикладіть до хворого зуба. Інший варіант — жування цілого зубчика гвоздики. Не рекомендується дітям. У великій кількості гвоздика може бути токсичною під час ковтання. Часник містить аліцин — речовину з потужними антибактеріальними властивостями. Подрібніть зубчик і прикладіть до ураженої ділянки чи просто розжуйте його (якщо витримаєте смак!).

Що викликає зубний біль уночі

Зубний біль може мати різні причини. Найпоширеніші з них:

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Карієс — руйнування емалі та запалення пульпи.

Абсцес — гнійне запалення кореня зуба.

Випадання пломби чи коронки.

Прорізування зуба мудрості.

Скрегіт зубами (бруксизм).

Інфекції носових пазух, які тиснуть на верхні зуби.

Застрягання їжі між зубами чи яснами.

Коли слід звернутися до стоматолога

Домашні засоби можуть лише тимчасово полегшити біль. Якщо:

біль не минає протягом 1–2 днів;

ви помітили гній, підвищену температуру, або набряк;

виникла сильна чутливість або зуб зруйнований —

обов’язково зверніться до стоматолога. Чим раніше — тим простіше буде розв’язати проблему без ускладнень.

Зубний біль уночі — сигнал, що ваше здоров’я потребує уваги. Не варто терпіти — використовуйте домашні методи лише як тимчасовий захід. Стоматолог — єдиний, хто може розв’язати проблему остаточно. Але завдяки правильним діям ви зможете хоч трохи відпочити та протриматися до ранку.