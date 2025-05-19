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Топ-9 гормонів, які впливають на вашу вагу: як взяти під контроль своє здоровʼя
Гормони — це невидимі диригенти нашого тіла. Вони керують не лише настроєм або менструальним циклом, а й апетитом, метаболізмом і навіть тим, де саме відкладається жир. Якщо ви коли-небудь замислювались, чому, попри дієту та спорт, вага стоїть на місці — можливо, справа у гормонах.
Видання Health Line розповіло, що гормональний дисбаланс може як заважати схудненню, так і сприяти набору ваги. Ось 9 ключових гормонів, які впливають на вашу фігуру та перевірені способи підтримати їх на здоровому рівні.
Інсулін — головний регулятор цукру у крові
Що робить:
Інсулін переносить глюкозу з їжі до клітин, де вона використовується для енергії чи зберігається у вигляді жиру.
Як він впливає на вагу:
Хронічно підвищений рівень інсуліну сприяє накопиченню жиру, особливо в області живота, та пов’язаний із розвитком інсулінорезистентності, діабету ІІ типу та ожиріння.
Як нормалізувати:
Вживайте вуглеводи з низьким глікемічним індексом: бобові, овочі, цільнозернові.
Займайтеся аеробними та силовими вправами.
Контролюйте порції: часте переїдання перевантажує підшлункову залозу.
Додайте до раціону продукти з Омега-3: жирну рибу, лляне насіння.
Спіть 7–9 годин: брак сну знижує чутливість до інсуліну.
Лептин — гормон ситості
Що робить:
Передає мозку сигнал, що ви вже наїлися. Проте за ожиріння може розвиватися резистентність до лептину — мозок ігнорує цей сигнал і ви переїдаєте.
Як відновити чутливість до лептину:
Схудніть поступово: зменшення жирових відкладень знижує надлишок лептину.
Займайтесь фізичною активністю.
Нормалізуйте сон — навіть кілька ночей поганого сну знижують чутливість до лептину.
Грелін — «гормон голоду»
Що робить:
Активізується перед їжею та стимулює апетит. У людей із надмірною вагою рівень греліну часто нижчий, але їх організм надто чутливий до його сигналів.
Як його контролювати:
Харчуйтесь регулярно, не пропускайте сніданок.
Їжте більше білка — він пригнічує грелін ефективніше за вуглеводи.
Спіть достатньо: хронічна втома збільшує вироблення греліну.
Кортизол — гормон стресу
Що робить:
У стресових ситуаціях кортизол стимулює накопичення енергії — зокрема, у вигляді жиру. За тривалого стресу рівень кортизолу залишається високим, а це веде до ожиріння, підвищення апетиту і тяги до солодкого.
Як його знизити:
Займайтесь йогою, медитацією, дихальними практиками.
Уникайте дієт із високим вмістом цукру та оброблених продуктів.
Спіть регулярно — навіть нерегулярний графік впливає на гормональний фон.
Ведіть активний спосіб життя: фізичні навантаження знижують кортизол у довгостроковій перспективі.
Естроген — більше, ніж жіночий гормон
Що робить:
Регулює репродуктивну функцію, обмін речовин і розподіл жиру.
Як впливає на вагу:
І надлишок, і дефіцит естрогену пов’язаний з набором ваги, особливо у період менопаузи.
Як збалансувати:
Уникайте надлишку червоного м’яса, алкоголю та солодкого.
Фізичні вправи допомагають стабілізувати рівень естрогену.
Насіння льону, соя, бобові — природні фітоестрогени, які можуть м’яко впливати на гормональний баланс.
Нейропептид Y (NPY) — гормон, який стимулює апетит під час стресу чи голодування
Що робить:
NPY активується за дефіциту калорій чи стресі, викликає різке бажання їсти та знижує енерговитрати.
Як його контролювати:
Уникайте різкого обмеження калорій.
Споживайте білок і клітковину.
Займайтесь регулярними помірними тренуваннями.
Глюкагоноподібний пептид-1 (GLP-1) — гормон ситості та регулятор цукру
Що робить:
GLP-1 зменшує апетит і покращує чутливість до інсуліну. Препарати на його основі успішно використовуються для схуднення.
Як підтримати рівень GLP-1 природним шляхом:
Їжте більше білка — сироватковий протеїн, йогурт.
Додайте до раціону пробіотики: йогурт, кефір, квашена капуста.
Уникайте переїдання та швидких вуглеводів.
Холецистокінін (ХЦК) — стимулює травлення та знижує апетит
Що робить:
ХЦК виробляється після їжі, сприяє відчуттю насичення.
Як його підвищити:
Їжте повільно та ретельно пережовуйте — це активує вироблення ХЦК.
Включіть до раціону корисні жири (оливкова олія, авокадо) та якісний білок.
Займайтесь регулярною фізичною активністю.
Пептид YY (PYY) — зменшує апетит після їжі
Що робить:
Виробляється в тонкому кишківнику та пригнічує апетит. Низький рівень PYY часто зустрічається у людей із зайвою вагою.
Як його підвищити:
Їжте високобілкові сніданки: яйця, йогурт, бобові.
Спробуйте палеодієту чи середземноморську дієту з високим вмістом клітковини.
Будьте активними: спорт стимулює гормони ситості.
Контроль ваги — це не лише калорії. Гормони можуть як прискорювати, так і гальмувати ваше схуднення. Гарна новина у тому, що здорові звички — регулярне харчування, повноцінний сон, фізична активність і менше стресу — позитивно впливають майже на всі ключові гормони.
Якщо ж, попри зусилля, вам важко схуднути чи ви підозрюєте гормональні порушення — зверніться до ендокринолога. Здати аналізи та отримати персональні рекомендації — розумне рішення для довготривалого результату.