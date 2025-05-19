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ТСН у соціальних мережах

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Топ-9 гормонів, які впливають на вашу вагу: як взяти під контроль своє здоровʼя

Гормони — це невидимі диригенти нашого тіла. Вони керують не лише настроєм або менструальним циклом, а й апетитом, метаболізмом і навіть тим, де саме відкладається жир. Якщо ви коли-небудь замислювались, чому, попри дієту та спорт, вага стоїть на місці — можливо, справа у гормонах.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-9 гормонів, які впливають на вашу вагу: як взяти під контроль своє здоровʼя

Топ-9 гормонів, які впливають на вашу вагу: як взяти під контроль своє здоровʼя / © Credits

Видання Health Line розповіло, що гормональний дисбаланс може як заважати схудненню, так і сприяти набору ваги. Ось 9 ключових гормонів, які впливають на вашу фігуру та перевірені способи підтримати їх на здоровому рівні.

Інсулін — головний регулятор цукру у крові

Що робить:

Інсулін переносить глюкозу з їжі до клітин, де вона використовується для енергії чи зберігається у вигляді жиру.

Як він впливає на вагу:

Хронічно підвищений рівень інсуліну сприяє накопиченню жиру, особливо в області живота, та пов’язаний із розвитком інсулінорезистентності, діабету ІІ типу та ожиріння.

Як нормалізувати:

  • Вживайте вуглеводи з низьким глікемічним індексом: бобові, овочі, цільнозернові.

  • Займайтеся аеробними та силовими вправами.

  • Контролюйте порції: часте переїдання перевантажує підшлункову залозу.

  • Додайте до раціону продукти з Омега-3: жирну рибу, лляне насіння.

  • Спіть 7–9 годин: брак сну знижує чутливість до інсуліну.

Лептин — гормон ситості

Що робить:

Передає мозку сигнал, що ви вже наїлися. Проте за ожиріння може розвиватися резистентність до лептину — мозок ігнорує цей сигнал і ви переїдаєте.

Як відновити чутливість до лептину:

  • Схудніть поступово: зменшення жирових відкладень знижує надлишок лептину.

  • Займайтесь фізичною активністю.

  • Нормалізуйте сон — навіть кілька ночей поганого сну знижують чутливість до лептину.

Грелін — «гормон голоду»

Що робить:

Активізується перед їжею та стимулює апетит. У людей із надмірною вагою рівень греліну часто нижчий, але їх організм надто чутливий до його сигналів.

Як його контролювати:

  • Харчуйтесь регулярно, не пропускайте сніданок.

  • Їжте більше білка — він пригнічує грелін ефективніше за вуглеводи.

  • Спіть достатньо: хронічна втома збільшує вироблення греліну.

Кортизол — гормон стресу

Що робить:

У стресових ситуаціях кортизол стимулює накопичення енергії — зокрема, у вигляді жиру. За тривалого стресу рівень кортизолу залишається високим, а це веде до ожиріння, підвищення апетиту і тяги до солодкого.

Як його знизити:

  • Займайтесь йогою, медитацією, дихальними практиками.

  • Уникайте дієт із високим вмістом цукру та оброблених продуктів.

  • Спіть регулярно — навіть нерегулярний графік впливає на гормональний фон.

  • Ведіть активний спосіб життя: фізичні навантаження знижують кортизол у довгостроковій перспективі.

Естроген — більше, ніж жіночий гормон

Що робить:

Регулює репродуктивну функцію, обмін речовин і розподіл жиру.

Як впливає на вагу:

І надлишок, і дефіцит естрогену пов’язаний з набором ваги, особливо у період менопаузи.

Як збалансувати:

  • Уникайте надлишку червоного м’яса, алкоголю та солодкого.

  • Фізичні вправи допомагають стабілізувати рівень естрогену.

  • Насіння льону, соя, бобові — природні фітоестрогени, які можуть м’яко впливати на гормональний баланс.

Нейропептид Y (NPY) — гормон, який стимулює апетит під час стресу чи голодування

Що робить:

NPY активується за дефіциту калорій чи стресі, викликає різке бажання їсти та знижує енерговитрати.

Як його контролювати:

  • Уникайте різкого обмеження калорій.

  • Споживайте білок і клітковину.

  • Займайтесь регулярними помірними тренуваннями.

Глюкагоноподібний пептид-1 (GLP-1) — гормон ситості та регулятор цукру

Що робить:

GLP-1 зменшує апетит і покращує чутливість до інсуліну. Препарати на його основі успішно використовуються для схуднення.

Як підтримати рівень GLP-1 природним шляхом:

  • Їжте більше білка — сироватковий протеїн, йогурт.

  • Додайте до раціону пробіотики: йогурт, кефір, квашена капуста.

  • Уникайте переїдання та швидких вуглеводів.

Холецистокінін (ХЦК) — стимулює травлення та знижує апетит

Що робить:

ХЦК виробляється після їжі, сприяє відчуттю насичення.

Як його підвищити:

  • Їжте повільно та ретельно пережовуйте — це активує вироблення ХЦК.

  • Включіть до раціону корисні жири (оливкова олія, авокадо) та якісний білок.

  • Займайтесь регулярною фізичною активністю.

Пептид YY (PYY) — зменшує апетит після їжі

Що робить:

Виробляється в тонкому кишківнику та пригнічує апетит. Низький рівень PYY часто зустрічається у людей із зайвою вагою.

Як його підвищити:

  • Їжте високобілкові сніданки: яйця, йогурт, бобові.

  • Спробуйте палеодієту чи середземноморську дієту з високим вмістом клітковини.

  • Будьте активними: спорт стимулює гормони ситості.

Контроль ваги — це не лише калорії. Гормони можуть як прискорювати, так і гальмувати ваше схуднення. Гарна новина у тому, що здорові звички — регулярне харчування, повноцінний сон, фізична активність і менше стресу — позитивно впливають майже на всі ключові гормони.

Якщо ж, попри зусилля, вам важко схуднути чи ви підозрюєте гормональні порушення — зверніться до ендокринолога. Здати аналізи та отримати персональні рекомендації — розумне рішення для довготривалого результату.

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