Топ-9 злаків із мінімальним вмістом вуглеводів для збалансованого харчування

Злаки та цільнозернові продукти завжди вважалися важливою частиною здорового харчування, проте у багатьох дієтах з низьким вмістом вуглеводів саме вони часто опиняються під забороною.

Однак видання HealthLine розповіло, що не всі зернові однаково багаті на вуглеводи — є й такі, що мають високий вміст клітковини. Ці злаки можуть стати смачним і поживним доповненням до вашої дієти з обмеженим вмістом вуглеводів.

Овес

Овсянка / Фото: Associated Press

Овес, багатий на бета-глюкан і клітковину, є джерелом важливих мікроелементів, таких як марганець, фосфор, магній та тіамін. Бета-глюкан здатен знижувати рівень "поганого" холестерину, що сприяє здоров’ю серця. Важливо обирати сорти вівса з мінімумом обробки та ті, що зберігають корисні речовини. Одна склянка вареного вівса містить близько 4 грамів харчових волокон і 23 грамів чистих вуглеводів.

Кіноа

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Кіноа, хоч і належить до псевдозлаків, часто готується як звичайне зерно. Це один із небагатьох рослинних продуктів, що містить всі дев’ять незамінних амінокислот, а також насичений антиоксидантами, поліфенолами, які сприяють захисту організму від запалення та хронічних захворювань. В одній склянці кіноа міститься близько 34 грамів чистих вуглеводів і безліч важливих поживних речовин, як-от марганець, фосфор, мідь, магній і фолієва кислота.

Булгур

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Булгур — універсальний зерновий продукт, який легко включити в раціон, додавши його у каші чи плов. Він багатий на залізо, магній, марганець і вітаміни групи В. Склянка булгуру містить близько 26 грамів вуглеводів і 8 грамів клітковини, що робить його чудовим вибором для зниження кількості засвоєних вуглеводів.

Пшоно

Пшоно / Фото: Credits

Пшоно — зерно, що здавна вирощується у різних регіонах світу. Воно містить антиоксиданти та поліфеноли, які допомагають знизити ризик хронічних захворювань. В одній склянці пшона міститься близько 39 грамів чистих вуглеводів і понад 2 грами клітковини. Пшоно — джерело фосфору, кальцію, магнію та фолієвої кислоти.

Кус-кус

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Кус-кус — оброблений зерновий продукт, виготовлений зазвичай із манної крупи. Він містить відносно небагато вуглеводів і є чудовим джерелом селену, який відіграє важливу роль у здоров’ї серця, функціонуванні щитоподібної залози та імунітету. У порції вареного кус-кусу міститься близько 35 грамів чистих вуглеводів і 2 грами клітковини.

Дикий рис

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Дикий рис, що отримується з трав роду Зизанія, містить значно менше вуглеводів порівняно з білим рисом — лише 32 грами чистих вуглеводів у порції. Він також багатий антиоксидантами та іншими поживними речовинами, як-от цинк, вітамін B6 і фолієва кислота.

Спельта

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Спельта — зерно, яке відоме своїми корисними властивостями. Цільнозернові продукти, як-от спельта, можуть допомогти знизити ризик деяких видів раку та діабету II типу. У склянці вареної спельти міститься близько 43,5 грамів чистих вуглеводів і 7,5 грамів клітковини. Вона також багата ніацином, магнієм, цинком і марганцем.

Попкорн

Попкорн / Фото: Credits

Попкорн — не лише легка закуска, але й цільне зерно з найнижчим вмістом вуглеводів серед інших злаків — близько 6 грамів чистих вуглеводів на 1 склянку приготовленого повітряного попкорну. Він низькокалорійний та багатий вітамінами групи B, залізом, магнієм та фосфором.

Ячмінь

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Ячмінь відомий своїм багатим горіховим смаком і високим вмістом клітковини. В одній склянці вареного ячменю міститься 6,5 грамів клітковини та 41,5 грама чистих вуглеводів. Він є джерелом селену, магнію, марганцю, цинку та міді. Лущений ячмінь рекомендується більше, ніж перловий, оскільки містить більше поживних речовин.

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