Трави і спеції, які знижують рівень цукру в крові з діабетом 2 типу

Дієтологиня розповідає, які трави і спеції можуть бути корисними для людей із діабетом 2 типу.

Трави та спеції не лише додають смаку та аромату до страв, але й можуть мати корисний вплив на здоров'я, зокрема, на рівень цукру в крові у людей з діабетом 2 типу. Про п'ять таких трав і спецій, які допомагають знизити високий рівень цукру в крові розповідає дієтологиня та фахівчиня з питань діабету та освіти Діана Лікальці.

Кориця

Кориця / Фото: Credits

Дослідження показали, що активні речовини кориці можуть покращити чутливість до інсуліну та допомогти контролювати рівень цукру в крові.

Куркума

Куркума / Фото: Credits

Куркума, основний активний компонент якої – куркумін, відома своїми протизапальними та антиоксидантними властивостями. Дослідження показують, що куркума може підвищити чутливість до інсуліну та знизити рівень цукру в крові.

Імбир

Імбир / Фото: Credits

Імбир має властивості, які можуть допомогти знизити рівень цукру в крові. Він також може мати захисний ефект на печінку, мозок, очі та нирки, що особливо важливо для людей з діабетом.

Розмарин

Розмарин / Фото: Credits

Розмарин відомий своїми антиоксидантними властивостями, а також здатністю підвищувати чутливість до інсуліну. Деякі дослідження показують, що вживання розмарину може допомогти у попередженні гіперглікемії та зниженні рівня холестерину в крові.

Алое

Алое / Фото: Credits

Окрім своїх властивостей у лікуванні опіків, алое також може допомагати контролювати рівень цукру в крові та рівень тригліцеридів. Вживання алое може бути корисним для людей з діабетом, але важливо пам'ятати про можливі побічні ефекти та консультуватися з лікарем перед вживанням.

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Використання природних трав і спецій може бути корисним елементом у контролі рівня цукру в крові у людей із діабетом 2 типу. Проте важливо звернутися до лікаря перед включенням будь-яких продуктів у раціон харчування, особливо у випадках, коли стан здоров'я погіршується або потребує корекції лікування. Фахівець надасть професійну консультацію та врахує індивідуальні потреби кожного пацієнта.

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