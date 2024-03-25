Трави і спеції, які знижують рівень цукру в крові з діабетом 2 типу

Дієтологиня розповідає, які трави і спеції можуть бути корисними для людей із діабетом 2 типу.
Трави та спеції не лише додають смаку та аромату до страв, але й можуть мати корисний вплив на здоров'я, зокрема, на рівень цукру в крові у людей з діабетом 2 типу. Про п'ять таких трав і спецій, які допомагають знизити високий рівень цукру в крові розповідає дієтологиня та фахівчиня з питань діабету та освіти Діана Лікальці.
Кориця
Дослідження показали, що активні речовини кориці можуть покращити чутливість до інсуліну та допомогти контролювати рівень цукру в крові.
Куркума
Куркума, основний активний компонент якої – куркумін, відома своїми протизапальними та антиоксидантними властивостями. Дослідження показують, що куркума може підвищити чутливість до інсуліну та знизити рівень цукру в крові.
Імбир
Імбир має властивості, які можуть допомогти знизити рівень цукру в крові. Він також може мати захисний ефект на печінку, мозок, очі та нирки, що особливо важливо для людей з діабетом.
Розмарин
Розмарин відомий своїми антиоксидантними властивостями, а також здатністю підвищувати чутливість до інсуліну. Деякі дослідження показують, що вживання розмарину може допомогти у попередженні гіперглікемії та зниженні рівня холестерину в крові.
Алое
Окрім своїх властивостей у лікуванні опіків, алое також може допомагати контролювати рівень цукру в крові та рівень тригліцеридів. Вживання алое може бути корисним для людей з діабетом, але важливо пам'ятати про можливі побічні ефекти та консультуватися з лікарем перед вживанням.
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Використання природних трав і спецій може бути корисним елементом у контролі рівня цукру в крові у людей із діабетом 2 типу. Проте важливо звернутися до лікаря перед включенням будь-яких продуктів у раціон харчування, особливо у випадках, коли стан здоров'я погіршується або потребує корекції лікування. Фахівець надасть професійну консультацію та врахує індивідуальні потреби кожного пацієнта.
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