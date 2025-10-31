Тренування, яке може покращити ваш сон: метод, завдяки якому ви можете забути про безсоння / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло, що близько 12% людей у світі страждають на хронічне безсоння. І хоча полиці аптек ломляться від снодійних і добавок із мелатоніном, наука все частіше радить інше рішення — рух. Однак, яке тренування справді допомагає заснути швидше і спати міцніше? Відповідь може здивувати, і це йога високої інтенсивності. Вона визнана найефективнішою фізичною активністю для покращення якості сну.

Йога — це не лише про гнучкість і гарне тіло. Її справжня сила у здатності заспокоювати нервову систему. Під час занять людина концентрується на диханні, вчиться сповільнювати подих і серцебиття, а це автоматично знижує рівень стресу та артеріальний тиск.

Така практика стимулює вироблення дельта-хвиль у мозку, а саме вони відповідають за глибокий, відновлювальний сон. У результаті тіло природно розслабляється, без медикаментів і побічних ефектів.

Як часто потрібно займатися

Оптимальний ритм — два рази на тиждень і не більше, бо надмірні навантаження можуть мати зворотний ефект. Коли ми занадто часто тренуємося, організм перебуває у стані гіперактивації — рівень адреналіну та кортизолу підвищується і тіло просто не може «вимкнутись» уночі. Саме тому експерти радять обрати баланс між активністю та відпочинком.

Тривалість ідеального тренування

Раніше вважалося, що для відчутного ефекту потрібно 50–60 хв йоги. Але нові дані доводять протилежне, 30 хв — ідеально. Довші тренування можуть підтримувати високий рівень кортизолу — гормону стресу, який заважає заснути. Пів години інтенсивної йоги двічі на тиждень — цілком достатньо, щоб відчути різницю вже через кілька тижнів.

Результат

Помітне покращення сну настає після 8–10 тижнів регулярних занять. Саме стільки потрібно, щоб нова звичка закріпилась і стала частиною вашого життя.

Після цього ви можете помітити, що:

швидше засинаєте,

рідше прокидаєтеся вночі,

почуваєтеся бадьорішими зранку.

Як почати

Оберіть дні, коли вам легко виділити 30 хв, наприклад, у понеділок і четвер.

Займайтесь увечері, за 2–3 години до сну.

Спробуйте короткі комплекси, вони допомагають пропрацювати тіло, а потім розслабитись у фінальні.

Увімкніть спокійну музику, вимкніть телефон і зробіть дихальні вправи, це чудовий перехід від денного ритму до вечірнього спокою.

Замість чергової таблетки від безсоння, спробуйте йогу високої інтенсивності. Це природний спосіб перезапустити ваш внутрішній ритм, зняти напругу та подарувати тілу справжній відпочинок. Бо якісний сон — не розкіш, а базова потреба, яку можна повернути, просто видихнувши на повні груди.