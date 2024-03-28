Три неочікувані стратегії налагодження сну: розповідає сомнологиня

Недостатня кількість сну або його погана якість можуть вплинути на фізичне та психічне здоров'я, знизити продуктивність та загальний настрій, погіршити нашу концентрацію, пам'ять і навіть імунітет. Для того, щоб налагодити свій нічний відпочинок, експерти використовують стратегії налагодження сну. Відома сомнологиня, президентка Українського Інституту сну дитини Дар’я Пилипенко поділилася корисними порадами, як українцям налагодити свій сон.

Отже, для цього експертка рекомендує використовувати кілька стратегій:

1. Правильне світло

Наш головний мозок оперує внутрішнім біологічним годинником, який визначає час доби за світлом, що досягає сітківки ока.

За словами Дар’ї, ця особливість дає нам можливість використовувати різноманітні техніки для покращення якості сну через регуляції світла. Наприклад, рекомендується уникати використання світла білого або синього спектру перед сном або під час нічних пробуджень. Замість цього сомнологиня радить використовувати світло бурштинової лампи: "За допомогою природної фільтрації світла через очні структури, мозок отримує світловий потік, який менше стимулює зорові нерви. Такий світловий потік має жовто-помаранчевий відтінок, заспокоює нервову систему і сигналізує мозку про настання часу, підходящого для сну".

2. Що робити після пробудження вночі

Багато людей, які стикаються з проблемами сну, вважають, що поновити сон вони зможуть, якщо будуть продовжувати крутитися в ліжку і пробувати заснути за будь-яку ціну. Однак, за словами сомнологині, це може сприяти лише подальшому загостренню проблем і навіть розвитку безсоння.

Як зазначає Дар’я, наш мозок має схильність до побудови асоціативних містків, наприклад, ліжко повинно асоціюватися зі сном. Якщо ми часто перебуваємо в ліжку без сну, в результаті будуємо асоціативний ряд, в якому ліжко пов’язане вже з безсонням, а не відпочинком. Сомнологиня радить у повсякденному житті використовувати ліжко для сну і сексу.

"Правильна стратегія поновлення сну, якщо ви вже в ліжку, полягає в тому, щоб встати та зайнятися тихою монотонною діяльністю, наприклад, читанням або слуханням м'якої музики, доки не відчуєте сонливість. Повертатися в ліжко варто лише тоді, коли відчуєте справжню потребу в сні. Таким чином, ви уникнете закріплення асоціації між ліжком та безсонням і зможете швидше налагодити здоровий сон", – радить сомнологиня.

3. Сон і звуки

Якщо мова заходить про покращення сну за допомогою звуків, то однозначно треба згадати про бінауральні ритми (БР). Так називається аудіальний ефект, який виникає при подачі двох звукових хвиль різних частот одночасно в кожне вухо. Наприклад, "у праве вухо подається аудіо з частотою 120 Гц, в ліве – 130 Гц, і мозок обробляє все це так, ніби ви чуєте звукові хвилі довжиною 10 Гц", – пояснює Дар’я. Вчені припускають, що бінауральні ритми мають вплив на пам'ять, увагу, а ще знижують рівень стресу – ось це нам і потрібно.

"У межах експерименту впливу ритмів на пацієнтів із проблемами безсоння, вчені виявили, що учасники, які протягом двох тижнів слухали бінауральні ритми, почали скоріше заспокоюватися і налаштовуватися на відпочинок навіть після прослуховування звичайної музики. Вчені зробили висновок, що бінауральні ритми можуть допомогти у подоланні гіперзбудженого стану, який перешкоджає заснути після стресу та денного напруження", – поділилася Дар’я Пилипенко.

Дар'я Пилипенко

Ці звуки можна знайти в Інтернеті, і навіть існують спеціальні плейлисти, які містять записи з бінауральними ритмами. Спробуйте, щоб зрозуміти, як вони подіють на вас.

І пам'ятайте, що перед сном рекомендується слухати спокійну, розслаблювальну музику або звуки природи (шум хвиль, шепіт лісу або спів птахів можуть створювати природну атмосферу, що допомагає розслабитися і заснути). Також варто спробувати медитації – такі композиції є в багатьох мобільних застосунках.

Часті проблеми зі сном можуть бути ознакою серйозних розладів здоровʼя. У таких випадках варто звернутися за фаховою допомогою для діагностики.

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