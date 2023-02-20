Три прості способи покращити пам'ять та підвищити концентрацію

Іноді, особливо у старшому віці, у нас трапляються провали в пам'яті та певне затуманення думок. Ці явища можуть бути викликані серйозними причинами, але часто це просто ознака того, що вам потрібно "вимести павутиння" в голові і виконати деякі вправи для здоров'я мозку.

Видання Womans World наводить три науково обґрунтовані стратегії, які допоможуть покращити ваші пам'ять та концентрацію.

Ці поради не лише корисні, але й доволі дотепні. Дотримуючись цих рекомендацій, ви можете зміцнити здоров'я мозку і гарно провести час.

Пасьянс або настільна гра

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Проведіть час, граючи у свою улюблену карткову або настільну гру, розкладаючи пасьянс чи збираючи пазл. Дослідження в галузі неврології свідчить, що ведення когнітивно-активного способу життя, за якого ви займаєтеся діяльністю, що заохочує активне мислення, може допомогти відтермінувати початок деменції. Окремий огляд у неврології також показав, що весела розумова діяльність пов'язана з нижчим ризиком хвороби Альцгеймера та інших форм зниження когнітивних функцій.

Чай із прянощами

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Чай – не лише смачний напій, він також дуже корисний для здоров'я. Дослідження, опубліковане в Журналі харчування, здоров'я та старіння, показало, що регулярне вживання чаю пов'язане з нижчим ризиком нейрокогнітивних розладів.

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Зокрема, чорний чай містить кофеїн та амінокислоту L-теанін, які покращують пильність і концентрацію. Щоб надати чорному чаю додаткового заряду бадьорості, додайте до напою щіпку кориці. Дослідження, опубліковане в Журналі нейроімунної фармакології, показало, що миші, які їли корицю, з більшою ймовірністю виявляли гарні здібності до навчання.

Щоб насолодитися перевагами чорного чаю та кориці, заваріть пакетик напою протягом п'яти хвилин. Викиньте його, потім додайте чверть чайної ложки спеції.

Яблука

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Дослідження, опубліковане в Stem Cell Reports, показало, що фітонутрієнти в яблуках стимулюють нейрони, які відповідають за збереження нових спогадів у мишей. Дослідження за участі 921 людини, опубліковане в журналі Neurology, також показало, що флаваноли (рослинні сполуки) у фруктах пов'язані з нижчим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера та деменції.

Додаткова порада: коли їсте яблуко, переконайтеся, що ви також їсте шкірку. Шкірка містить кверцетин – антиоксидант, який може захистити здоров'я мозку.

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