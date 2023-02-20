Три прості способи покращити пам'ять та підвищити концентрацію

Іноді, особливо у старшому віці, у нас трапляються провали в пам'яті та певне затуманення думок. Ці явища можуть бути викликані серйозними причинами, але часто це просто ознака того, що вам потрібно "вимести павутиння" в голові і виконати деякі вправи для здоров'я мозку.
Видання Womans World наводить три науково обґрунтовані стратегії, які допоможуть покращити ваші пам'ять та концентрацію.
Ці поради не лише корисні, але й доволі дотепні. Дотримуючись цих рекомендацій, ви можете зміцнити здоров'я мозку і гарно провести час.
Пасьянс або настільна гра
Проведіть час, граючи у свою улюблену карткову або настільну гру, розкладаючи пасьянс чи збираючи пазл. Дослідження в галузі неврології свідчить, що ведення когнітивно-активного способу життя, за якого ви займаєтеся діяльністю, що заохочує активне мислення, може допомогти відтермінувати початок деменції. Окремий огляд у неврології також показав, що весела розумова діяльність пов'язана з нижчим ризиком хвороби Альцгеймера та інших форм зниження когнітивних функцій.
Чай із прянощами
Чай – не лише смачний напій, він також дуже корисний для здоров'я. Дослідження, опубліковане в Журналі харчування, здоров'я та старіння, показало, що регулярне вживання чаю пов'язане з нижчим ризиком нейрокогнітивних розладів.
Зокрема, чорний чай містить кофеїн та амінокислоту L-теанін, які покращують пильність і концентрацію. Щоб надати чорному чаю додаткового заряду бадьорості, додайте до напою щіпку кориці. Дослідження, опубліковане в Журналі нейроімунної фармакології, показало, що миші, які їли корицю, з більшою ймовірністю виявляли гарні здібності до навчання.
Щоб насолодитися перевагами чорного чаю та кориці, заваріть пакетик напою протягом п'яти хвилин. Викиньте його, потім додайте чверть чайної ложки спеції.
Яблука
Дослідження, опубліковане в Stem Cell Reports, показало, що фітонутрієнти в яблуках стимулюють нейрони, які відповідають за збереження нових спогадів у мишей. Дослідження за участі 921 людини, опубліковане в журналі Neurology, також показало, що флаваноли (рослинні сполуки) у фруктах пов'язані з нижчим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера та деменції.
Додаткова порада: коли їсте яблуко, переконайтеся, що ви також їсте шкірку. Шкірка містить кверцетин – антиоксидант, який може захистити здоров'я мозку.
Читайте також:
- Полегшують біль, піднімають настрій, проясняють свідомість, знімають стрес: п'ять цілющих запахів
- Який чай допоможе нам заснути: достатньо однієї чашки
- Перехитрити безсоння: чотири натуральні засоби, щоб швидко засипати і міцно спати