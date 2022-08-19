Три простих засоби, щоб швидко позбутися мігрені

Перепади атмосферного тиску в цю пору року можуть спровокувати напади мігрені. Ніхто не хоче провести останні тижні літа в кімнаті, з наглухо заштореними вікнами, тому можна спробувати позбуитися мігрені перевіреними народними способами.

Звичайно, якщо напад мігрені дуже серйозний, без таблеток вам не обійтися, але, таблетки толі не починають діяти відразу, а іноді й зовсім не покрочать, тому не зайвим буде спробувати один із трьох методів рятування від мігрені, яким поділився Womans World.

Вдихайте лаванду

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Лаванда справді допомагає, вдихання її аромату знижує біль при мігрені на 55 відсотків. Ароматичні сполуки лаванди розслаблюють спазмовані кровоносні судини головного мозку.

Якщо у вас часто трапляються напади мігрені, зробіть собі "нюхальну коробочку". Додайте кілька крапель ефірної олії лаванди на ватний тампон, помістіть її в банку з кришкою і покладіть у сумку. Коли з'явиться біль, відкрийте кришку і вдихніть.

Прикладіть лід до сонної артерії

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Прикласти пакет із льодом до лоба від головного болю ідея не найкраща. Насправді ви відчуєте більше полегшення, якщо прикладете лід до передньої частини шиї, щоб він закривав усе горло. Вчені Гавайського університету кажуть, що цей метод швидко охолоджує кров у сонних артеріях, перш ніж вона досягне вашого мозку, і заспокоює блукаючий нерв, послаблюючи запалення, що викликає біль. Біль після цієї процедури продовжуватиме знижуватися на 32 відсотки протягом 30 хвилин.

З'їжте імбир

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При перших ознаках мігрені, що наростає, з'їжте трохи імбиру або імбирної приправи. Дослідження Phytotherapy Research показало, що імбир може зменшити біль на 90 відсотків упродовж двох годин.

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