Трихолог або перукар: до кого треба звертатися, якщо є проблеми з волоссям

Далеко не всі знають, хто такий лікар-трихолог. Однак війна зробила напрям трихології популярним, тому що тисячі українців зіткнулися з проблемами: надмірним випадінням і погіршенням якості волосся, алопецією, дискомфортом шкіри голови. Все це – наслідки хронічного стресу, в якому українці перебувають останні півтора року.

"Часто проблеми з волоссям – це лише маркер того, що в організмі відбуваються якісь патологічні процеси, які пацієнт ще не відчуває, а ось волосся вже відреагувало на нього. І тому дуже важливо прийти саме до лікаря-трихолога, а не до перукаря, здати аналізи та зрозуміти, що відбувається насправді. Іноді за підсумками обстеження ми перенаправляємо пацієнта до гастроентеролога, ендокринолога або іншого профільного лікаря. І корекція основної проблеми позитивно впливає й на волосся", – говорить трихологиня Ірина Івко.

"Ми хочемо, щоб українці розуміли, що будь-які зміни шкіри голови – це завжди зона відповідальності лікаря, а не перукаря. Почервоніння, подразнення, лущення – це потребує діагностики та правильного підходу", – зауважив головний лікар мережі клінік CALM Андрій Лисецький.

Лікарі не займаються ні стрижками, ні фарбуванням, ні косметичним доглядом. Їхній фокус – на красі волосся через здоров'я. Трихологиня Оксана Варламова зазначила, щоб знайти причину проблеми, треба проводити обстеження. А якщо йдеться про догляд, то це підбір правильних засобів для домашнього використання, щоб волосся мало здоровий і сяйливий вигляд.

Ірина Івко та Оксана Варламова проводять діагностику шкіри голови і волосся

Ми часто помиляємося з вибором шампунів, масок і бальзамів, йдемо на повідці маркетингу і використовуємо зовсім не ті засоби, які нам потрібні, неправильно миємо голову, не розуміємо зв'язку між вітамінами й мінералами та станом волосся.

Ми не маємо уявлення про те, що ознаки алопеції (облисіння) можуть з'являтися вже у 20 років, і звернення на ранній стадії до трихолога може суттєво загальмувати процеси. Адже те, що легко зробити у 25, на жаль, вже практично не працює у зрілому віці чи на запущеній стадії.

Війна триває, ми ще довго долатимемо хронічний стрес, але не варто відкладати негативні процеси, що відбуваються з волоссям, на потім, оскільки втрати можуть бути вже незворотними.

Крім того, волосся може сигналізувати нам про серйозні проблеми зі здоров'ям жінки та чоловіка, тому не варто сподіватися на те, що маска у перукаря вирішить усі проблеми. Потрібно просто прийти, обстежитися і переконатися, що рішення проблеми знайдено правильно.

Не можна забувати і про те, що на шкірі голови теж можуть з'являтися новоутворення, а невчасна їхня діагностика може призвести до фатальних наслідків.

Оксана Варламова проводить огляд шкіри голови

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