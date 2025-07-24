Трохи темряви не завадить: чому блукати в пітьмі корисно для здоровʼя

Нічна прогулянка / © Associated Press

Реклама

Ви часто чуєте про користь проведення часу під сонцем, оскільки таким чином наш організм виробляє вітамін D.

А як щодо проведення певного часу на вулиці в темряві? Дослідження показують, що це також може бути помічним. Про те, яка користь може бути від блукання у пітьмі, розповідає Нealthline.

Що кажуть дослідження

Спробуйте згадати випадок, коли ви вийшли на вулицю вночі та подивилися на небо. Що ви відчували тієї миті? Зв’язок? Благоговіння? Недавні дослідження можуть допомогти пояснити користь цих емоцій для психічного здоров’я.

Реклама

У дослідженні 2024 року було розроблено Індекс зв’язку з нічним небом (NSCI) для вимірювання зв’язку людей з нічним небом. Дослідники опитали учасників для розробки NSCI, а для його тестування відібрали 406 осіб. Одним з багатьох висновків цього дослідження було те, що вищий бал NSCI пов’язаний з вищими показниками психічного добробуту і щастя.

Зокрема, зв’язок з природою або взаємини, які ви маєте з природним світом, можуть допомогти передбачити добробут, що також показує інше дослідження.

Природа часто є джерелом благоговіння, яке може бути вам знайоме, коли ви дивитеся на небо, повне зірок. Згідно з оглядом досліджень 2022 року, переживання цієї емоції може допомогти покращити:

емоційний, соціальний і психологічний добробут

рівень тривожності, стресу, депресії та посттравматичного стресового розладу

фізичне здоров’я

симптоми аутоімунних розладів

здоров’я серця

тривалість життя

Дослідження 2018 року також показує, що студенти коледжу, які мали досвід перебування на природі, демонстрували більше благоговіння, що було пов’язано з покращенням самопочуття.

Реклама

Заняття на природі в темряві

Заняття на природі в темряві можуть бути формою екотерапії, яка зосереджена на цілющій силі природи.

Окрім спостереження за зірками, серед інших можливостей провести час з природою в темряві — нічні прогулянки або походи за місячного освітлення, а також розпалювання багаття.

Так само, як проведення часу на сонці, перебування в темряві може бути корисним для здоров’я.

Заняття у темряві на природі, як-от спостереження за зірками, походи під місячним світлом або нічні прогулянки, можуть мати вплив екотерапії. Це може включати покращення психічного добробуту.

Реклама

Тож прогулянка після вечері може бути корисною, і ви можете розглянути можливість гуляння після настання темряви.

Безпека понад усе

Якщо ви плануєте займатися будь-якими видами діяльності в темряві, переконайтеся, що дотримуєтеся правил безпеки.

Наприклад, якщо ви плануєте прогулятися вночі, одягніть світловідбивальний одяг, щоб інші могли вас бачити, і візьміть ліхтарик.

Якщо ви хочете розпалити багаття, переконайтеся, що ви знайомі з будь-якими міськими чи парковими правилами.

Реклама