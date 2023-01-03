Тромби, лупа та "зимова піхва": 8 неприємностей, яких може завдати нам холод

Це пов'язане з тим, що холодна погода може погіршити проблеми зі здоров'ям у деяких людей, особливо якщо вам більше 65 років і у вас вже є основне захворювання.

Холодна погода збільшує шанси постраждати від серйозних захворювань, як-от серцевий напад або тромб.

The Sun назвав головні небезпеки для здоров'я, які можуть бути спричинені холодною погодою та застудою.

"Зимова піхва"

У піхві є делікатна мікробна екосистема, відома як мікробіом. Деякі з наших улюблених зимових звичок, як-от приймання гарячих ванн, носіння теплого одягу, колготок і штанів, і навіть сухе повітря від увімкнення центрального опалення можуть порушити цей мікробіом, створюючи ідеальне середовище для "зимової піхви".

Без доступу повітря наша піхва взимку є ідеальним місцем для розвитку інфекцій. У цей час можуть з'являтися симптоми циститу й молочниці. Крім того, подразнення може з'явитися і в зоні зростання лобкового волосся. Носіння тісного одягу після гоління може викликати подразнення та шкірні інфекції, а також зона бікіні з коротким волоссям може стати сверблячою і запаленою.

Згустки крові

Раптові перепади температури спричиняють термічний стрес для тіла, якому доводиться працювати більше, щоб підтримувати постійну температуру. Зокрема, дослідження показали, що це збільшує ймовірність того, що люди страждатимуть від небезпечних тромбів узимку. Автори дослідження з лікарні в Ніцці, Франція, припустили, що інфекції дихальних шляхів, більш поширені взимку, можуть зробити пацієнтів уразливішими для утворення тромбів. Вони також припустили, що холодна погода може призвести до звуження судин, що підвищує ймовірність утворення тромбів.

Нетримання

Фізіотерапевтка з тазового здоров'я Клер Борн сказала, що холодна погода може завдати шкоди нашому тазовому дну і згодом призвести до проблем із нетриманням сечі. Коли нам холодно, кровоносні судини звужуються, аби доставити більше крові й тепла до наших життєво важливих органів. Це означає, що кров'яний тиск тимчасово підвищується, і для його контролю нирки відфільтровують зайву рідину, а це призводить до того, що нам потрібно частіше ходити до вбиральні.

У нас виникає позив до сечовипускання, коли сечовий міхур посилає в мозок повідомлення про наявність сечі. Спочатку це відбувається до того, як наш сечовий міхур повністю наповнюється, тому ми маємо час, щоб знайти туалет. Якщо ми постійно ігноруємо позиви до сечовипускання і проводимо тривалий час, затримуючи сечу, це може призвести до напруження тазового дна, що не є корисним.

Грип

Експерти попередили, що кількість випадків грипу різко зростає під час похолодання. Грип загострюється в зимові місяці, а холодна погода може посилити симптоми поширеного захворювання.

Зміни настрою

Для багатьох людей зимові місяці можуть бути важкими, деякі з них страждають від сезонного афективного розладу, відомого як "зимова депресія", тому що симптоми зазвичай очевидніші в зимові місяці. Це тип депресії, який може вплинути на повсякденну діяльність.

Хоча точна причина такого стану нез'ясована, експерти кажуть, що це може бути пов'язане з нестачею сонячного світла в зимові місяці. Його відсутність може стати на заваді правильній роботі частини мозку, яка називається гіпоталамусом. Відомо, що це впливає на вироблення організмом мелатоніну — гормону, що викликає сонливість. Це також може вплинути на рівень серотоніну, який впливає на ваш настрій, апетит і сон, а також на внутрішній годинник організму.

Астма

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Експерти кажуть, що зима може бути небезпечним часом для людей з астмою, оскільки більш поширені холодна погода, застуда, грип та інфекції грудної клітки, які можуть спричинити небезпечні для життя напади астми. Вони пояснили, що ці напади призводять до запалення дихальних шляхів, викликаючи такі симптоми, як кашель, хрипи та труднощі з диханням.

Переконайтеся, що завжди носите інгалятор для полегшення симптомів і продовжуєте використовувати звичайний інгалятор для профілактики відповідно до призначень. Носіть шарф, вільно обгорнувши його навколо носа і рота, щоб зігріти повітря, перш ніж ви його вдихнете, оскільки холодне повітря є ще одним тригером нападу астми.

Серцеві напади

Недавнє дослідження показало, що люди, які зазнають впливу холодної погоди, частіше страждають від серцевого нападу. Дослідники Лундського університету у Швеції виявили, що середня кількість серцевих нападів на день була значно вищою в холодну погоду, порівнюючи з теплою. Вважається, що ризик серцевих нападів вищий за холодної погоди, тому що організм реагує на відчуття холоду, звужуючи поверхневі кровоносні судини.

Це знижує температуру шкіри та збільшує приплив крові до артерій. Тіло також починає тремтіти, а частота серцевих скорочень збільшується, щоб зігрітися. Така відповідь організму на холод може спричинити додаткове навантаження на наше серце.

Лущення шкіри голови

Зниження температури, увімкнення центрального опалення та вживання молочних продуктів — ідеальні причини для збільшення лупи. У багатьох вона виникає, коли мікробіом їхньої шкіри голови стає незбалансованим, каже президентка бренду Philip Kingsley та консультантка-трихологиня Анабель Кінгслі.

Дріжджі природно живуть на шкірі голови і зазвичай не викликають жодних проблем. Однак коли певні їхні види, які називаються дріжджами Malassezia, розростаються, це може призвести до занадто швидкого поділу клітин шкіри, що спричиняє утворення лусочок і свербіж.

Дріжджі Malassezia процвітають у маслянистому середовищі і тому вони, ймовірно, розростатимуться, якщо ви рідко користуєтеся шампунем або у вас жирна шкіра голови.

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