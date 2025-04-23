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ТСН у соціальних мережах

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Тригери мігрені: від чого відмовитись, щоб вам стало легше

Мігрень — це не просто головний біль. Це справжній виклик для людини, який здатен зупинити звичний ритм життя, змусити відкласти справи та сховатися у темній кімнаті.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Тригери мігрені: від чого відмовитись, щоб вам стало легше

Тригери мігрені: від чого відмовитись, щоб вам стало легше / © Associated Press

Якщо ви хоч раз відчували пульсивний біль у скронях, чутливість до світла чи нудоту — ви знаєте, про що йдеться. Проте у багатьох випадках напади можна попередити, якщо знати власні тригери. Невролог Роман Квасніцький зазначив, що найчастіші причини мігрені криються у повсякденному житті — харчуванні, емоційному стані, режимі сну та навіть у запахах.

Стрес — головний провокатор

Переживання, тривожність, емоційне виснаження — усе це може стати пусковим механізмом для нападу мігрені. Навіть після завершення напруженого періоду (наприклад, після важливої події чи дедлайну) багато хто стикається з так званим «відновлювальним» головним болем.

Що робити:

Навчіться технік релаксації — дихальні вправи, йога, медитація чи просто прогулянки на свіжому повітрі. Якщо стрес — хронічний супутник, варто звернутися до психолога чи психотерапевта.

Порушення сну

Недосип, як і пересипання, однаково шкідливі для людей, схильних до мігрені. Різкі зміни режиму — наприклад, після безсонної ночі чи тривалого денного сну у вихідний — здатні викликати напад.

Що робити:

Стабільний режим сну — лягайте тв прокидайтеся приблизно в один і той самий час, навіть у вихідні. Оптимальна тривалість сну — 7–8 годин.

Голод або нерегулярне харчування

Пропущений сніданок або затримка обіду — та рівень глюкози у крові знижується, а це може спричинити мігрень. Деякі люди навіть відчувають біль після тривалих перерв між прийманнями їжі.

Що робити:

Регулярне харчування — ключ до стабільного самопочуття. Носіть із собою перекус: горіхи, банан або енергетичний батончик допоможуть уникнути різких коливань глюкози.

Алкоголь

Найчастіше напади спричиняють червоне вино, шампанське, пиво — через вміст гістаміну, танінів або консервантів. Іноді достатньо всього кількох ковтків, щоб розпочався напад.

Що робити:

Вести «щоденник мігрені», щоб відслідкувати, який саме алкоголь (і в якій кількості) викликає реакцію. У деяких випадках краще повністю уникати спиртного.

Певні продукти харчування

Є група продуктів, які найчастіше стають причиною нападів мігрені:

  • Шоколад

  • Витримані сири

  • Консервовані продукти

  • Ковбаси та м’ясні делікатеси

  • Продукти з глутаматом натрію (фаст-фуд, снеки)

Причиною може бути вміст амінів (наприклад, тираміну), добавок або штучних ароматизаторів.

Що робити:

Виключіть ці продукти по черзі та слідкуйте за реакцією організму. Якщо є підозра, що конкретна їжа провокує біль — краще уникати її.

Різкі запахи та яскраве світло

Парфуми, ароматизатори, дим, засоби побутової хімії — усе це може подразнювати нервову систему. Так само як і надто яскраве світло, мерехтіння екранів або стробоскопи на дискотеці.

Що робити:

Носіть сонцезахисні окуляри у сонячну погоду, уникайте різких запахів. Якщо працюєте за комп’ютером, використовуйте фільтри синього світла та робіть перерви.

Зміна погоди та подорожі

Зміна клімату, тиску чи часових поясів — ще один частий тригер. У деяких людей мігрень з’являється під час перельотів або перед грозою.

Що робити:

За можливості, плануйте плавний перехід у нові умови. Якщо маєте схильність до нападів — порадьтеся з лікарем щодо профілактичних засобів перед подорожами.

Індивідуальний підхід — найкраща профілактика

Тригери мігрені дуже індивідуальні. Те, що викликає напад в однієї людини, може бути абсолютно безпечним для іншої. Саме тому лікарі рекомендують вести щоденник мігрені — записуйте, коли та за яких обставин виник біль, що ви їли, як спали, що відчували. Через кілька тижнів ви побачите закономірності — й це стане першим кроком до контролю над своїм станом.

Коли звертатися до лікаря

Якщо головний біль виникає регулярно, порушує звичний ритм життя, супроводжується нудотою, втратою зору чи онімінням — обов’язково зверніться до невролога. Є багато ефективних засобів для профілактики та лікування мігрені — не варто терпіти біль.

Мігрень — не вирок. Знання своїх тригерів і уважність до себе можуть значно покращити якість життя. Іноді достатньо відмовитися від кількох звичок, щоб повернути собі ясну голову та спокійні дні.

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