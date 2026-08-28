повна відмова від цукру — погана ідея / © Credits

Реклама

Останні роки світ буквально захопився концепцією «чистого харчування». Ми уважно читаємо етикетки, відмовляємося від солодощів і дедалі частіше обираємо продукти з позначкою «без доданого цукру». І це має під собою вагомі підстави, бо надлишок доданих цукрів може підвищити ризик ожиріння, цукрового діабету ІІ типу та інших метаболічних порушень. Та чи означає це, що цукор потрібно повністю прибрати з меню, розберімося.

Що показав експеримент

У дослідженні, про яке розповіло видання RTÉ, вчені спостерігали за невеликою групою лабораторних мишей, яких перевели на раціон без цукру.

Реклама

На перший погляд, результати мали багатонадійливий вигляд, адже тварини не набирали зайву вагу, а їхня маса тіла залишалася у нормі. Проте глибший аналіз виявив зовсім іншу картину. Попри відсутність ожиріння, у мишей почалися порушення обміну речовин. Організм гірше регулював рівень глюкози у крові, а гормони сигналізували про проблеми у роботі кишківника.

Реклама

Важливо наголосити, що це дослідження проводилося лише на шести мишах у кожній групі. Через суттєві відмінності між травною системою мишей та людей результати не можна автоматично переносити на людський організм. Проте вони дають підстави уважніше вивчати наслідки надмірно суворих дієтичних обмежень.

Мікробіом

Головним «героєм» цього дослідження став не сам цукор, а мікробіом кишківника. Наш травний тракт населений трильйонами бактерій, які допомагають перетравлювати їжу, виробляють важливі речовини та підтримують роботу імунної системи.

Частина корисних бактерій використовує прості вуглеводи як джерело енергії. У процесі вони виробляють сполуки, які:

підтримують здоров’я слизової оболонки кишківника

допомагають засвоювати поживні речовини

впливають на гормони ситості

покращують чутливість організму до інсуліну

Коли ж такого «пального» бракує, кількість корисних бактерій може зменшуватися.

Реклама

«Дірявий кишківник»

Автори дослідження припускають, що сувора безцукрова дієта змінила склад мікробіому, а саме, корисних бактерій стало менше, а їхнє місце зайняли стійкіші до стресу мікроорганізми.

Через це, за результатами експерименту, кишковий бар’єр став менш ефективним. Такий стан часто називають синдромом підвищеної проникності кишківника чи «дірявим кишківником». У цьому випадку певні бактеріальні токсини можуть легше проникати крізь кишкову стінку та провокувати імунну відповідь.

Водночас варто пам’ятати, що поняття «дірявий кишківник» часто використовується у популярній літературі, але механізми цього процесу та його роль у розвитку різних захворювань у людей досі активно вивчаються.

Не варто поспішати з висновками

Є ще одна важлива деталь. Раціон лабораторних мишей був не лише без цукру, а й із дуже низьким вмістом жирів. Це зовсім не схоже на типове сучасне харчування, де часто поєднуються надлишок калорій, насичених жирів і доданого цукру. Саме така комбінація сьогодні вважається одним із ключових чинників розвитку ожиріння та діабету.

Реклама

Тому рекомендації лікарів залишаються незмінними: обмежувати додані цукри — корисно, особливо якщо ви часто споживаєте ультраоброблені продукти, солодкі напої чи кондитерські вироби. Натомість повністю виключати всі джерела природних цукрів без медичних показань не варто.

Здоровий мікробіом

Замість екстремальних дієт варто зосередитися на різноманітному харчуванні. Насамперед варто регулярно включати до меню:

овочі та фрукти

цільнозернові продукти

бобові

горіхи та насіння

Саме вони забезпечують організм природними цукрами, клітковиною та іншими поживними речовинами, необхідними для здорової кишкової мікрофлори.

Якщо ж людина тривалий час дотримувалася дуже суворих обмежень, корисними можуть бути ферментовані продукти, як от кефір, натуральний йогурт із живими культурами, квашена капуста чи інші джерела пробіотичних бактерій.

Ідея повністю виключити цукор може звучати як універсальний рецепт здорового життя, однак наука дедалі частіше нагадує, що організм любить баланс, а не крайнощі. Найкраща стратегія — не оголошувати війну всім вуглеводам, а скорочувати саме додані цукри та залишати у меню фрукти, овочі, цільнозернові продукти та інші натуральні джерела поживних речовин. Саме такий підхід сьогодні підтримує більшість сучасних рекомендацій зі здорового харчування.

Новини партнерів