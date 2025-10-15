Це може врятувати ваше життя: 5 симптомів тромбу, які легко пропустити

Тромб / © Credits

Деякі симптоми здоров’я настільки ледь помітні, що ви можете не звертати на них уваги, як на ніщо. Але насправді вони можуть бути ранніми ознаками чогось серйозного, як-от тромб.

Показовий приклад: дослідниця біоастронавтики Келлі Джерарді, яка нещодавно розповіла про свій досвід у соціальних мережах, мала потенційно небезпечний для життя великий тромб, який пройшов непоміченим без традиційних симптомів. Його виявили лише тоді, коли вона попросила про додаткове обстеження, оскільки знала, що має ризик утворення тромбів. Woman`sWorld поговорили з експертом, щоб дізнатися про підступні ознаки, які не слід ігнорувати, та прості кроки для захисту себе.

Що таке тромб

Тромб — це гелеподібна грудка, яка утворюється, коли тромбоцити, білки та клітини крові злипаються, пояснює Лілі Джонстон, докторка медичних наук, магістерка охорони здоров’я, судинна хірургиня. Ваш організм має дві окремі системи кровоносних судин — артерії (що відводять багату на кисень кров від серця) та вени (що повертають використану кров назад) — і вони утворюють тромби з зовсім різних причин. Одними з найпоширеніших є венозні тромби, до яких належать тромбоз глибоких вен (ТГВ) у ногах та легенева емболія (ТЕЛА) у легенях.

Чому так важливо виявити симптоми тромбу на ранній стадії? Тромб у глибокій вені ноги може відірватися та потрапити до легень, спричинивши потенційно смертельну легеневу емболію або блокування кровотоку до цих органів, каже докторка Джонстон.

5 симптомів тромбу, які ніколи не слід ігнорувати

Набряк однієї ноги

Коли тромб блокує вену, кров не може належним чином відтікати та накопичується, що призводить до витоку рідини в навколишні тканини, каже докторка Джонстон. Зазвичай це односторонній процес — набряк обох ніг рідко є тромбом.

Біль у литках

Затримана кров створює тиск на тканини та нерви, часто відчуваючись як глибокий біль або судома, яка не минає, каже Джонстон.

Почервоніння та тепло над веною

Ваш організм надсилає запальні сигнали в цю ділянку, викликаючи локальне тепло та зміну кольору шкіри, зазначає докторка Джонстон.

Біль у грудях або задишка

Це може означати, що тромб потрапив до ваших легень — легенева емболія, каже вона. Цей стан потребує невідкладної медичної допомоги.

Кровокашель або незрозумілий кашель

Коли частина вашої легені не може отримувати кровотік через тромб, це може спричинити подразнення, задишку, кашель або кровотечу в дихальні шляхи.

7 факторів ризику утворення тромбів

Хоча тромби можуть утворитися у будь-кого, певні фактори збільшують ваші шанси. І знання ваших індивідуальних факторів ризику може допомогти вам зрозуміти, коли потрібно звернутися за додатковим обстеженням. Докторка Джонстон каже, що ці ризики включають:

Вагітність. Гормональні зміни плюс тиск на вени ніг від зростаючої матки.

Сімейний анамнез. Ви могли успадкувати порушення згортання крові.

Нерухомість. Кров накопичується, коли ви не рухаєтеся, тому тромби можуть утворюватися після тривалого сидіння, наприклад, під час подорожі літаком.

Куріння. Куріння пошкоджує стінки кровоносних судин.

Ожиріння. Ожиріння підвищує тиск у венах і запалення.

Гормональні препарати. Багато протизаплідних таблеток та інших препаратів на основі гормонів можуть підвищувати фактори згортання крові у вашій крові.

Рак. Люди з активним раком мають значно вищий ризик утворення тромбів, каже докторка Джонстон.

3 способи зменшити ризик утворення тромбів

Якщо ви стурбовані утворенням тромбів, гарна новина полягає в тому, що існують прості домашні кроки, які ви можете зробити, щоб зменшити цей ризик. Ось що допомагає:

Будьте активними

Скорочення литкових м’язів відштовхують кров назад до серця, — пояснює докторка Джонстон. Вставайте кожні одну-дві години під час роботи або подорожі, щоб покращити кровообіг і допомогти запобігти утворенню тромбів.

Керуйте своїми факторами ризику

Підтримка активного, здорового способу життя може значно знизити ризик утворення тромбів. Контроль ваги, відмова від куріння та регулярні фізичні вправи допомагають захистити ваші кровоносні судини та сприяти кращому кровообігу.

Пийте воду

Звучить просто, але це працює. Вживання більшої кількості води може допомогти запобігти утворенню тромбів у венах. Зневоднення ж навпаки згущує кров і збільшує ризик згортання.

Що жінки старше 50 років повинні знати про тромби

Ризик утворення тромбів зростає з віком, тому звертайте увагу на односторонній набряк ніг або раптову задишку, зазначає Джонстон. Якщо ви помітили будь-які незвичайні симптоми або маєте проблеми зі здоров’ям, відкрито поговоріть зі своїм лікарем про можливість утворення тромбів. Ви також можете звернутися до судинного хірурга, який спеціалізується на здоров’ї вен та артерій, щоб отримати експертну консультацію та допомогу.