Це небезпечно: як відкладений будильник шкодить вашому здоровʼю / © Credits

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Здається, що ці додаткові 5–10 хв дозволяють плавно перейти від сну до активності. Та чи насправді така стратегія допомагає організму, чи лише ще більше шкодить здоров’ю — спробувало розібратися видання Real Simple.

Чому пробудження — це не режим «вкл/викл»

Пробудження — складний біологічний процес, який не відбувається миттєво. Це поступовий перехід, який включає:

підвищення температури тіла;

зростання рівня кортизолу (гормону активності);

поступове зменшення рівня мелатоніну (гормону сну);

поступове підвищення артеріального тиску.

Наприкінці сну організм уже перебуває у стані легкої свідомості, але ще відчуває сонливість і слабкість — це називається сонною інерцією. Саме тому в перші хвилини після пробудження нам важко зібратися, зосередитися і почати діяти активно.

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Чи допомагає так званий «двобудильниковий метод»

Деякі люди ставлять два будильники — перший, який допомагає почати пробудження, і другий, який уже піднімає з ліжка. Це може бути ефективною стратегією для м’якого переходу від сну до активності, та лише якщо її використовувати правильно.

Переваги методу:

допомагає зменшити сонну інерцію;

дозволяє організму поступово «підготуватися» до повного пробудження;

знижує стрес від різкого ранкового дзвінка.

Ризики неправильного використання:

часті пробудження заважають останнім фазам сну;

може знижувати загальну якість сну;

надто тривала пауза між будильниками призводить до повернення у глибокі фази сну, після чого вставати ще важче.

Основні правила правильного використання будильника

Не більше двох будильників. Багаторазове натискання кнопки «відкласти» розбиває сон на дрібні фрагменти, що позбавляє організм необхідного відпочинку. Достатньо одного «попереджувального» сигналу та одного фінального.

Максимум 15 хв між сигналами. Оптимальний інтервал — 5–15 хв. Якщо перерва буде довшою, є ризик знову зануритися у глибоку фазу сну, і встати буде набагато важче.

Використовуйте різні пристрої. Рекомендується ставити будильники на різних пристроях. Наприклад, перший — на телефоні біля ліжка, другий — на іншому боці кімнати. Щоб вимкнути фінальний сигнал, доведеться підвестися, і це допоможе остаточно прокинутися.

Чому краще уникати хронічного відкладання будильника

Хоча для окремих людей короткий інтервал між двома будильниками може бути корисним, постійне натискання «відкласти» має більше негативних наслідків:

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порушення біоритмів;

погіршення якості сну на фінальних стадіях;

підвищення ризику розвитку хронічної втоми та денної сонливості;

негативний вплив на серцево-судинну систему та когнітивні функції.

Альтернативи відкладенню будильника

Вставайте в один і той самий час щодня. Це допоможе стабілізувати внутрішній годинник.

Не використовуйте смартфон перед сном. Блакитне світло пригнічує вироблення мелатоніну та порушує засинання.

Організуйте поступове пробудження. Використовуйте світловий будильник або ввімкніть приглушене світло за 15–20 хв до підйому.

Ввечері мінімізуйте вживання кофеїну, алкоголю та надмірну активність. Це покращить якість глибокого сну.

Додавайте фізичну активність вдень. Навіть 20 хв прогулянки позитивно вплинуть на сон.

Хоча двоетапне пробудження за допомогою двох будильників може допомогти окремим людям, часте натискання кнопки «відкласти» здебільшого лише шкодить якості сну. Замість боротьби з ранковою сонливістю варто працювати над загальною гігієною сну: стабільний графік, гарна підготовка до сну, мінімізація стресу — ось що зробить ранкові підйоми легшими.