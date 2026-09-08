Це справді допомагає: 4 найкращих напої для лікування жирової хвороби печінки

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Способи профілактики жирового гепатозу печінки існують, іноді просте включення в раціон кількох рідких напоїв може швидко суттєво змінити ситуацію.

Які напої допоможуть лікуванню жирової хвороби печінки, розповідає Woman`sWorld.

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Що викликає жирову хворобу печінки

Напої, які є найбільшими винуватцями. Наша печінка працює цілодобово, виконуючи понад 300 важливих ролей, щоб допомогти нам залишатися в найкращому стані. Одна з важливих ролей полягає в переробці всього цукру та вуглеводів, які ми споживаємо, і перетворенні будь-якого надлишку на жир, каже Брінна Коннор, докторка медичних наук, яка регулярно лікує пацієнтів із проблемами печінки.

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Коли все йде гладко, жир, що утворюється в печінці, швидко потрапляє в кров і виводиться. Але якщо печінка перевантажується, жир може застрягати всередині органу та накопичуватися в його клітинах. І ця проблема часто виникає через вживання солодких напоїв.

Рідини не потрібно розщеплювати так, як тверду їжу, тому рідкий цукор неймовірно швидко потрапляє в печінку. Він змушує печінку швидко переробляти цунамі цукру одразу, зазначає Девід Кахана, доктор медичних наук, гастроентеролог. Алкоголь може мати подібний ефект, оскільки він також швидко та сильно вражає печінку, створюючи побічні продукти, які стимулюють вироблення жиру.

Жирова дистрофія печінки може спричинити серйозні ускладнення. Як тільки печінка засмічується жиром, їй може бути важко виконувати свої численні функції, такі як обробка поживних речовин, фільтрація токсинів та вивільнення жовчі, необхідної для травлення. Жирові відкладення також можуть призвести до запалення, пошкодження та рубцювання печінки, що може спровокувати неалкогольну жирову хворобу печінки, яка зараз відома як «стеатотична хвороба печінки, пов’язана з метаболічною дисфункцією».

Відкладення можуть навіть затвердіти, стан, який називається цирозом. Це незворотно і викликає серйозні проблеми зі здоров’ям.

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4 найкращі напої для лікування жирової хвороби печінки

Зневоднення може навантажувати печінку, тому розумно підтримувати достатній рівень водного балансу. Майте на увазі, що всі напої для схуднення печінки будуть найефективнішими, якщо ви будете пити їх замість солодких напоїв та алкоголю.

Зелений чай

У дослідженні під керівництвом Гарварду серед людей, які дотримувалися середземноморської дієти, половині було запропоновано перейти на «зелений раціон», вживаючи більше зелених овочів та випиваючи від 3 до 4 чашок зеленого чаю на день. У групі, яка вживала зелений чай, спостерігалася втрата жиру в печінці на 38,9 відсотка за 18 місяців, що приблизно вдвічі більше, ніж при дотриманні лише середземноморської дієти.

У меншому дослідженні, присвяченому саме зеленому чаю, сканування показало, що 100 відсотків пацієнтів з захворюваннями печінки, які вживали 3 чашки чаю на день, відчули покращення стану печінки всього за 12 тижнів. І вони також втратили жирові відкладення. Зелений чай — чудовий варіант завдяки високій концентрації сполук, які називаються катехінами EGCG, які є потужними антиоксидантами, що підтримують метаболізм жирів.

Кава

Сполуки в каві настільки корисні для печінки, що цей напій може знизити ризик виникнення проблем з печінкою до 47 відсотків, згідно з дослідженням. Примітно, що додавання цукру не сильно зменшило загальну користь для здоров’я, хоча вчені зазначили, що підсолоджувач, здається, незначно збільшує запалення печінки. Менші переваги спостерігалися за вживання всього 250 мл щодня, звичайної або без кофеїну. Найбільші переваги були за вживання літра або більше. Серед багатьох корисних сполук кава містить хлорогенову кислоту та кафестол, які, по суті, повідомляють печінці про спалювання жиру, а не про його накопичення. Докторка Коннор закликає вас обмежити або взагалі відмовитися від цукру в каві для максимальної користі.

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Сік каму-каму

Якщо ви ніколи не чули про цей напій, саме час дізнатися. Він виготовлений з фрукта, схожого на вишню, що росте в тропічних лісах Амазонки, і може допомогти покращити здоров’я печінки. Вчені почали тестувати каму-каму, і перші результати вражають. У клінічному дослідженні в Університеті Лаваля в Квебеку дорослі з надмірною вагою, які щодня приймали лише 1,5 грама порошку каму каму, зменшили вміст жиру в печінці більш ніж на сім відсотків за 12 тижнів, тоді як у групі плацебо вміст жиру в печінці фактично зріс на дев’ять відсотків. Це різниця в 16 відсотків! Немає достатньо доказів, щоб показати, чому каму-каму зменшив вміст жиру в печінці, але дослідження виявило зміни в кишківниковому мікробіомі учасників після того, як вони приймали цю добавку. Ми знаємо, що кишківник і печінка тісно пов’язані. Сполуки, що виробляються кишківниковими бактеріями, можуть впливати на запалення, метаболізм цукру і навіть на те, як організм обробляє жир — все це може бути корисним для печінки. Потрібні додаткові дослідження, але це дослідження є цікавим.

Звичайна або газована вода

Доктор Кахана та докторка Коннор погоджуються, що звичайна вода — проста або газована — найкращий напій для жирної печінки. Чому? Вона дешева, вона є скрізь, і дослідження показують, що чим більше води ми п’ємо, тим рідше ми звертаємося до безалкогольних напоїв та коктейлів, що ожирюють печінку.

У масштабному дослідженні Європейського журналу клінічного харчування вживання понад 7 склянок води на день знижує ризик нового накопичення жиру в печінці порівняно з тими, хто п’є 3 склянки або менше. Вода — ваш найкращий друг, каже доктор Кахана. Окрім того, що ви можете пити її цілий день замість солодких напоїв, лікарі радять пацієнтам починати свій день з 225-350 мл теплої води з лимоном. Це пробуджує травну систему і допомагає печінці ефективно виводити те, що вона фільтрувала за ніч.

Навіть якщо ви не дбали про свою печінку якнайкраще, це неймовірно чутливий орган. Невеликі кроки можуть мати велике значення. Почніть із заміни однієї солодкої газованої води на день на склянку води або несолодкого чаю. Поступово розвивайте звичку, доки не будете робити розумний вибір напоїв більшу частину часу. У міру того, як ваша печінка стає здоровішою, все, зазвичай, покращується. Ваші енергія, настрій, вага та багато іншого.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагноз. Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж розпочинати будь-який план лікування.

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