Це варто знати: у чому різниця між інфарктом та інсультом / © Credits

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Хоча симптоми можуть бути схожими, це зовсім різні захворювання та лікування у кожному випадку — абсолютно інше. Видання Medical News Today докладно та просто розповіло, чим відрізняються ці два стани, як їх розпізнати та чому знання може врятувати життя вам або вашим близьким.

Інфаркт

Інфаркт міокарда — це стан, коли припиняється кровопостачання до ділянки серцевого м’яза. Причина — закупорювання однієї з коронарних артерій тромбом, який утворився навколо атеросклеротичної бляшки.

Через брак кисню та поживних речовин частина серцевого м’яза починає відмирати. Якщо допомогу не надати у перші години, це може призвести до необоротних змін або смерті.

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Симптоми інфаркту

Біль або тиск у грудях, іноді відчуття «пекучого стискання»

Віддача болю у лівий бік шиї, руку чи щелепу

Задишка

Холодний піт

Запаморочення чи втрата свідомості

Нудота, особливо у жінок

Цікаво: не всі інфаркти супроводжуються болем у грудях. «Тихий інфаркт» — особливо небезпечний тим, що його можна пропустити.

Інсульт

Інсульт виникає, коли порушується кровопостачання мозку. Це може бути:

ішемічний інсульт (викликаний тромбом, який блокує судину)

геморагічний інсульт (через розрив судини та крововилив)

Уражена ділянка мозку втрачає доступ до кисню, клітини починають гинути за лічені хвилини.

Симптоми інсульту

Раптова слабкість або оніміння обличчя, руки чи ноги (частіше з одного боку)

Порушення мови: людина не може говорити чи не розуміє мову

Порушення зору в одному чи обох очах

Втрата координації, раптове запаморочення

Сильний головний біль, часто з блюванням або втратою свідомості

Правило F.A.S.T.

F (Face): опущений один кут рота

A (Arms): одна рука слабка чи не підіймається

S (Speech): мова незрозуміла чи спотворена

T (Time): негайно дійте — викликайте «швидку»

Швидка допомога за інфаркту чи інсульту

Негайно телефонуйте до швидкої (103)

Не давайте води чи їжі

Посадіть або покладіть людину (у разі втрати свідомості — на бік)

Не намагайтесь лікувати самостійно

Якщо ви знаєте, що це інфаркт, дайте таблетку аспірину, але не за інсульту.

Спільне між інфарктом та інсультом

Обидва виникають через порушення кровообігу

Обидва можуть бути спричинені тромбами

Обидва потребують негайної допомоги

Чим раніше надана допомога — тим менші наслідки

Фактори ризику

Високий тиск

Високий холестерин

Цукровий діабет

Куріння

Низька фізична активність

Надмірна вага

Хронічний стрес

Алкоголь і наркотики

Вік 55+

Жінки мають вищий ризик інсульту, особливо за вагітності, менопаузі, під час приймання контрацептивів або на фоні хвороб судин.

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Лікування інфаркту

Тромболітики — розчиняють тромб

Нітрогліцерин — розширює судини

Коронарна ангіопластика — відновлює кровотік

Аортокоронарне шунтування — створює новий шлях для крові

У довгостроковій перспективі: кардіореабілітація, дієта, спорт, ліки проти тиску та холестерину.

Лікування інсульту

За ішемічного інсульту: введення тромболітиків у перші 3–4,5 години

При геморагічному — операція, стабілізація тиску

Реабілітація: мова, моторика, психологічна підтримка

Зниження ризиків

Киньте палити

Контролюйте тиск, цукор, холестерин

Здорове харчування — менше жирів, більше овочів

Рухайтесь щодня

Слідкуйте за вагою

Регулярно проходьте медичні огляди

За потреби — аспірин у мікродозі (лише після консультації з лікарем!)

Інфаркт і інсульт — найпоширеніші причини смертності у світі. Але кожен з нас може вчасно виявити симптоми, врятувати життя рідним і зберегти здоров’я собі. Головне — не панікувати, діяти швидко та знати різницю.

Пам’ятайте, краще зателефонувати до «швидкої» і дізнатися, що все гаразд, ніж згаяти дорогоцінні хвилини. Життя може залежати саме від вас.