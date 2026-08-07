Це загрожує деменцією: приховані симптоми втрати слуху, які часто ігнорують

Жінка тримається за вухо / © Credits

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Втрата слуху — це те, що відчуває приблизно третина з нас у певному ступені до 65 років, і це число зростає до 50 відсотків до середини 70-х років, згідно з даними дослідників Гарварду. На щастя, раннє виявлення симптомів втрати слуху та знання того, що з ними робити, може захистити ваше здоров’я на довгі роки.

Woman`s World розповідає про приховані попереджувальні знаки, які ви могли пропустити.

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Поширені симптоми втрати слуху

Зміни слуху часто виявляються так поступово, що ми їх не помічаємо. Багато жінок просто знаходять обхідні шляхи, не усвідомлюючи, що відбувається. До поширених ознак і симптомів втрати слуху належать:

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Часті прохання до людей повторити, що вони сказали

Збільшення гучності телевізора, телефону чи радіо

Труднощі зі слухом здалеку або позаду

Важче зрозуміти певні голоси, ніж інші

Уникнення галасливих ресторанів, оскільки розмова здається занадто важкою роботою

Відчуття розчарування — або виявлення розчарування з боку родини — через пропущені слова.

Приховані симптоми втрати слуху, яких ви могли не очікувати

Деякі симптоми втрати слуху проявляються несподівано, особливо коли уражено лише одне вухо.

Очевидним симптомом однобічної втрати слуху є те, що людина відчуває труднощі зі слухом на одному боці. Ви можете помітити це, лише якщо піднесете вухо до телефона і не зможете так добре чути, або якщо ви ляжете на подушку так, щоб уражене вухо було зверху, і помітите, що там дуже тихо.

Окрім цього радять звертати увагу на такі несподівані тривожні сигнали:

Відчуття переповнення або закладеності у вусі (так зване відчуття переповнення слуху)

Дзвін або гудіння (тиннітус)

Запаморочення або легке запаморочення

Раптова втрата слуху в одному вусі є тривожним сигналом, який вимагає негайного звернення до лікаря-отоларинголога (ЛОР).

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Причини втрати слуху

Втрата слуху має багато причин. Найпоширенішими є накопичення вушної сірки, інфекції середнього вуха, отосклероз (аномальний ріст кісток у середньому вусі, який часто стає помітним у жінок віком від 35 років), акустичні невроми (доброякісні пухлини нерва, що з’єднує вухо з мозком) та нейросенсорна втрата слуху — пов’язана з впливом гучного шуму, певними імунними розладами та сімейним анамнезом.

Вік також відіграє певну роль у поширених типах втрати слуху, як і діабет. На кону стоїть набагато більше, ніж пропущені розмови або проблеми з розумінням когось: дослідження показують, що втрата слуху пов’язана з більшим ризиком деменції. Втрата слуху та ризик деменції, здається, пропорційні одне одному.

Прості способи лікування втрати слуху

Обнадійлива новина — невеликі щоденні звички можуть суттєво покращити здоров’я вашого слуху. Ось що рекомендують експерти.

Пройдіть базовий скринінг слуху

Найголовніше, що люди можуть зробити для захисту свого слуху, — це пройти скринінг слуху. Починати можна з 40 років, щоб будь-які зміни можна було відстежувати та вирішувати на ранній стадії.

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Пропустіть ватні палички

Закупорювання вушної сірки є однією з найпоширеніших причин приглушеного слуху. Рекомендуються безрецептурні вушні краплі, виготовлені з перекису водню та мінеральної олії. Або спробуйте домашній засіб: закапайте від трьох до п’яти крапель дитячої або мінеральної олії в уражене вухо, зачекайте 24 години, потім обережно промийте теплою водою зі грушоподібного шприца.

Наповніть свою тарілку цими продуктами

У дослідженні, опублікованому в журналі «Харчування, здоров’я та старіння», було пов’язано солодку картоплю, моркву та інші овочі, багаті на вітамін А, зі зниженням ризику втрати слуху на 47 відсотків. Жирна риба, така як тунець, знижує ризик на 42 відсотки завдяки омега-3 жирним кислотам, які покращують кровотік до внутрішнього вуха. Інгредієнти смузі, багаті на магній, — йогурт, банани, ягоди — допомагають розширювати кровоносні судини. А фолат, що міститься в квасолі, яйцях та броколі, був пов’язаний зі зниженням ризику втрати слуху на 20 відсотків у дорослих старше 60 років.

Практикуйте слухання з фоновим шумом

Дослідження Гарварду показало, що розмова з коханою людиною, поки телевізор працює тихо, допомагає людям похилого віку відключитися від білого шуму та покращує слух на 25 відсотків.

Захист від гучних звуків

Вставляйте беруші перед використанням фена, косінням газону або відвідуванням концерту, де ви слухатимете музику на високій гучності. Ви можете ухвалювати такі прості рішення сьогодні, які матимуть великий вплив на ваш слух через 20 років.

Рухайте своїм тілом

Дослідники Університету Флориди виявили, що фізичні вправи значно уповільнюють вікову втрату слуху, ймовірно, шляхом посилення кровотоку до внутрішнього вуха.

Коли варто задуматися про слухові апарати

Якщо домашніх стратегій недостатньо для лікування симптомів втрати слуху, аудіолог може допомогти вам ознайомитися зі слуховими апаратами, включаючи доступні варіанти. Чим швидше ви вживете заходів, тим краще захистите не лише свій слух, але й пам’ять, настрій та зв’язок з людьми, яких ви любите.

Цей контент не замінює професійної медичної консультації чи діагнозу. Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж розпочинати будь-який план лікування.

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