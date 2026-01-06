Цікаві факти та міфи про цибулю, яка може покращити ваше здоровʼя

Цибуля / © Credits

Реклама

Цибуля — це не тільки запах і сльози на кухні. Її вживають у світі вже тисячі років і сучасна медицина підтверджує, що вона має справжні цілющі властивості. Але є одне «але»: спосіб приготування має значення. Смажена цибуля у поєднанні з жиром може провокувати гострий панкреатит, а запечена чи сира працює як природний антибіотик.

Лікар Юрій Габорець розповів, як використовувати цибулю так, щоб вона була ліками, а не ворогом вашого шлунка.

Смажена цибуля може перевантажити підшлункову

Багато хто любить смажити цибулю, але жир разом із цибулею стимулює виділення панкреатичного соку. Це може спровокувати напад гострого панкреатиту, особливо у тих, хто вже має проблеми з підшлунковою залозою. Краще тушкувати овоч або додавати його сирим у готову страву.

Реклама

Цибуля не рятує від отруйних грибів

Міф про те, що цибуля нейтралізує токсини отруйних грибів та синіє, не відповідає дійсності. Вона не вступає у реакцію з грибними токсинами, тому єдиний безпечний метод — це лабораторне тестування чи уникати сумнівних грибів.

Природний антибіотик

Цибуля містить фітонциди, які вбивають бактерії та грибки, зокрема стафілокок і кишкову паличку. Лікар радить потерти зрізом цибулі місце укусу комахи, так можна зменшити свербіж і набряк.

Кому цибуля може шкодити

Людям із гастритом, виразкою, панкреатитом чи синдромом подразненого кишківника слід бути обережними. Сира цибуля може подразнювати слизову та викликати біль. Варена чи запечена цибуля буде безпечнішою.

Як зробити цибулю ліками

Секрет простий: запікайте цибулину у духовці за 160°C із краплею домашньої олії. Кислотність зменшується, а фітонциди зберігаються. Така цибуля допомагає під час застуди, підтримує судини та знижує «поганий» холестерин. Коли ви додаєте ложку запеченої цибулі до вечері, ви отримуєте природний детокс для організму.

Реклама

Цибуля не робить вас безсмертними, але вона може допомогти жити довше та здоровіше. Все залежить від того, як її готувати та в якій кількості вживати. Трохи запеченої цибулі на вечерю, і ваш організм отримує природну підтримку без дорогих добавок. Простота — іноді найсильніша зброя.