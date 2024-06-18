У чому різниця між КТ і МРТ: розповідає нейрохірург

Якщо ви коли-небудь отримували травму, швидше за все, ви проходили обстеження. Візуалізаційні тести - надзвичайно потужні інструменти, які можуть допомогти лікарям діагностувати низку захворювань.

Лікар нейрохірург Ярослав Мідик розповів своїм підписникам у чому ж полягає різниця між КТ та МРТ і чому інколи треба зробити одне, а не інше.

Їхня різниця суттєва:

КТ – шкідливе;

МРТ – не шкідливе.

КТ означає комп’ютерну томографію. Процес схожий на МРТ, оскільки вас попросять лягти на рухомий стіл, який проведе вас через круглий КТ-сканер. Цей апарат використовує рентгенівські промені, щоб отримати зображення поперечних перерізів певних частин тіла під різними кутами. Потім ці 2D-зображення надсилаються на комп’ютер, де вони перетворюються на 3D-зображення. КТ в нейрохірургії використовуються для того, щоб побачити кістки черепа і хребта, наприклад, інсульти та різні гострі стани. До речі, на сьогодні є МРТ які також можуть все це показати.

МРТ розшифровується як магнітно-резонансна томографія. Під час МРТ-сканування вас попросять лягти у довгий відкритий тунель, який має назву МРТ-сканер. Воно використовує радіохвилі, які відбиваються від молекул жиру та води у вашому тілі. Ці сигнали надсилаються на комп’ютер для створення зображення ураженої ділянки. МРТ використовується, щоб подивитися стан м’яких тканин. Наприклад, спинний мозок, нерви, зв’язки або різні стенози.

КТ – це той самий рентген, але набагато потужніший, це опромінення. МРТ працює інакшим чином: у ньому реєструються атоми водню і воно безпечніше. Іншими словами, там звичайний магніт і з людиною нічого не стається. Тож МРТ можна робити стільки разів, скільки необхідно.

Причини проходження МРТ можуть включати:

Розірвані зв'язки;

Проблеми з м’якими тканинами;

Проблеми з хребтом;

Проблеми з нервами;

Запалення.

Причини для проведення КТ включають:

Екстрена діагностика, наприклад, удари;

Зламані кістки;

Згустки крові;

Травми внутрішніх органів;

Внутрішня кровотеча;

Пухлини;

Розвиток раку.

КТ часто використовується в екстрених ситуаціях, оскільки воно дає швидші результати. Своєю чергою це дає лікарям можливість швидше поставити діагноз і почати лікування. Наприклад, комп’ютерну томографію можна використовувати під час огляду кровоносних судин для діагностики причини інсульту.

МРТ-сканування зазвичай коштує дорожче, ніж КТ і дає більш детальні зображення.

Річ не в тем, що один метод кращий за інший, а скоріше який метод краще відповідає вашим конкретним потребам. Правильна процедура залежатиме від ділянки тіла або типу проблеми, яку лікар намагається діагностувати чи точно визначити.

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