У чому різниця між КТ і МРТ: розповідає нейрохірург

Діагностична візуалізація відіграє вирішальну роль у визначенні джерела медичної проблеми, а також надає інформацію, необхідну для діагностики різних захворювань.
Якщо ви коли-небудь отримували травму, швидше за все, ви проходили обстеження. Візуалізаційні тести - надзвичайно потужні інструменти, які можуть допомогти лікарям діагностувати низку захворювань.
Лікар нейрохірург Ярослав Мідик розповів своїм підписникам у чому ж полягає різниця між КТ та МРТ і чому інколи треба зробити одне, а не інше.
Їхня різниця суттєва:
- КТ – шкідливе;
- МРТ – не шкідливе.
КТ означає комп’ютерну томографію. Процес схожий на МРТ, оскільки вас попросять лягти на рухомий стіл, який проведе вас через круглий КТ-сканер. Цей апарат використовує рентгенівські промені, щоб отримати зображення поперечних перерізів певних частин тіла під різними кутами. Потім ці 2D-зображення надсилаються на комп’ютер, де вони перетворюються на 3D-зображення. КТ в нейрохірургії використовуються для того, щоб побачити кістки черепа і хребта, наприклад, інсульти та різні гострі стани. До речі, на сьогодні є МРТ які також можуть все це показати.
МРТ розшифровується як магнітно-резонансна томографія. Під час МРТ-сканування вас попросять лягти у довгий відкритий тунель, який має назву МРТ-сканер. Воно використовує радіохвилі, які відбиваються від молекул жиру та води у вашому тілі. Ці сигнали надсилаються на комп’ютер для створення зображення ураженої ділянки. МРТ використовується, щоб подивитися стан м’яких тканин. Наприклад, спинний мозок, нерви, зв’язки або різні стенози.
КТ – це той самий рентген, але набагато потужніший, це опромінення. МРТ працює інакшим чином: у ньому реєструються атоми водню і воно безпечніше. Іншими словами, там звичайний магніт і з людиною нічого не стається. Тож МРТ можна робити стільки разів, скільки необхідно.
Причини проходження МРТ можуть включати:
- Розірвані зв'язки;
- Проблеми з м’якими тканинами;
- Проблеми з хребтом;
- Проблеми з нервами;
- Запалення.
Причини для проведення КТ включають:
- Екстрена діагностика, наприклад, удари;
- Зламані кістки;
- Згустки крові;
- Травми внутрішніх органів;
- Внутрішня кровотеча;
- Пухлини;
- Розвиток раку.
КТ часто використовується в екстрених ситуаціях, оскільки воно дає швидші результати. Своєю чергою це дає лікарям можливість швидше поставити діагноз і почати лікування. Наприклад, комп’ютерну томографію можна використовувати під час огляду кровоносних судин для діагностики причини інсульту.
МРТ-сканування зазвичай коштує дорожче, ніж КТ і дає більш детальні зображення.
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Річ не в тем, що один метод кращий за інший, а скоріше який метод краще відповідає вашим конкретним потребам. Правильна процедура залежатиме від ділянки тіла або типу проблеми, яку лікар намагається діагностувати чи точно визначити.
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