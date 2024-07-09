У чому різниця між стенозом та грижею: розповідає нейрохірург

Грижі та стеноз часто мають схожу симптоматику і важливо знати у чому ж їхня різниця.

Грижа диска є одним із найпоширеніших захворювань хребта, яке вражає багатьох людей у певний момент їхнього життя. Коли ми відчуваємо симптоми грижі міжхребцевих дисків, це відбувається тому, що вони спричиняють спінальний стеноз, стан, при якому хребетний канал вужчий, ніж зазвичай.

Лікар Ярослав Мідик на своїй сторінці TikTok поділився з читачами цікавою інформацією про стеноз та грижу і різницю між ними.

Грижа – це випадіння вмісту диска. Диски у хребті можуть послаблюватись з роками через втрату води, що призводить до зменшення їх розміру та гнучкості. Це може призвести до скорочення простору між хребцями та збільшення ризику появи грижі та стискання нервів у хребті.

Стеноз – це звуження хребтового каналу, це означає, що десь там, де проходить нерв, точніше спинний мозок, вийшло звуження. Стеноз не завжди може бути внаслідком грижі, можливо це внаслідок розростання зв’язкового апарату, кісток чи пухлин і тому коли вам діагностували стеноз він не обов’язкового спричинений грижею, але от якщо є грижа, це точно стеноз.

Симптоми грижі:

Біль під час сидіння;

Біль при підйомі з положення сидячи, в якому вам важко випрямитися на деякий час;

Біль або дискомфорт, що іррадіює в сідницю стегна та гомілки;

Погіршується самопочуття вранці, а потім стає краще;

Тривале стояння погіршує стан;

Нахилятися вперед боляче;

Біль в задній і бічній частині стегна і гомілки;

У людей похилого віку сильніше болить передня частина стегна та гомілки, оскільки у них часто защемлені нерви.

Симптоми стенозу хребта:

Біль або дискомфорт, що іррадіює в сідницю, стегно та гомілку;

Тривале стояння та нахили назад погіршують стан;

Ходьба на короткі відстані погіршує стан;

Нахил вперед полегшує стан;

Пов’язаний із дегенеративним захворюванням диска, остеоартритом;

Нейрогенна кульгавість;

У половини людей уражені обидві ноги;

Тести на натяг нервових корінців часто не дають позитивних результатів;

Біль в задній і бічній частині стегна і гомілки.

І грижі міжхребцевих дисків, і стеноз хребта можуть спричиняти біль, який іррадіює від нижньої частини спини до сідниці, вниз по стегну та в ногу, а іноді навіть у стопу. Основна відмінність між стенозом хребта та грижами диска полягає в тому, що нахили вперед полегшують стеноз хребта, а грижі дисків зазвичай більш болючі, коли ви нахиляєтеся вперед.

Після встановлення стану, який викликає ваш біль і ймовірної причини чи то вродженої дегенеративної, чи іншої можна розробити оптимальний план лікування спеціально для вас.

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