У чому звʼязок між мігренню та хворобою Альцгеймера: розповідає лікар

У чому звʼязок між мігренню та хворобою Альцгеймера

Часто напади мігрені супроводжуються нудотою, підвищеною чутливістю до світла та звуків, а також серйозно впливають на якість життя. Проте невролог Квасніцький Роман розповів, що мігрень має ще один небезпечний «бік», вона може бути пов’язана з підвищеним ризиком розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

Чому між мігренню та Альцгеймером є зв’язок

Лікар пояснює, що у людей з хронічною мігренню, коли напади трапляються 15 і більше днів на місяць, у мозку виявляють ділянки атрофії. Найцікавіше, що це ті самі ділянки, які зазвичай уражаються за хвороби Альцгеймера.

Таламус — ключова структура мозку, яка відповідає за пам’ять, увагу та оброблення болю. Саме він страждає від постійних нападів. Хронічне перевантаження таламуса може призвести до його дисфункції, а це пояснює, чому у пацієнтів із мігренню часто виникають проблеми з концентрацією, забудькуватість та інші когнітивні розлади.

Виходить. що у пацієнтів із мігренню ризик деменції підвищується у порівнянні з людьми без цього діагнозу. Часті напади головного болю корелюють із прискореною атрофією сірої речовини у ділянках мозку, пов’язаних із пам’яттю. Але у тих, хто отримує профілактичну терапію мігрені, ліки, яки зменшують кількість нападів, когнітивні функції зберігаються кращими навіть у зрілому віці.

Як захистити мозок

Зверніться до лікаря-невролога. Не чекайте, доки напади стануть щоденними. Сучасна медицина має широкий вибір засобів для профілактики, від медикаментів до ботулотоксину та моноклональних антитіл. Ведіть щоденник мігрені. Фіксуйте частоту, тривалість і можливі тригери, наприклад, стрес, недосипання чи вживання певних продуктів. Це допоможе краще контролювати хворобу. Працюйте зі стресом. Медитація, йога та регулярний сон суттєво знижують інтенсивність нападів. Слідкуйте за харчуванням. Уникайте продуктів, які часто провокують напади, наприклад, червоне вино, шоколад, копченості, зрілі сири. Не ігноруйте профілактичну терапію. Кожен невилікуваний напад — це зайве навантаження на мозок і потенційний крок до когнітивних проблем у майбутньому.

Мігрень — не лише про біль «тут і зараз». Це захворювання може впливати на довгострокове здоров’я мозку, збільшувати ризик деменції та хвороби Альцгеймера. Однак хороша новина полягає у тому, що сучасна профілактична терапія та уважне ставлення до себе допомагають зберегти ясність мислення та пам’ять на довгі роки.