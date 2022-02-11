УФО — терапія ультрафіолетовим випромінюванням: у чому користь і кому показана

УФО-терапія вже не один десяток років використовується в медицині та фізіотерапії. З лікувальною метою застосовується штучно створений ультрафіолет.
УФ-терапія (УФО) полягає у використанні природного випромінювання – сонячних ванн або штучних випромінювачів (ламп), що генерують випромінювання різного діапазону та інтенсивності. Деякі методи терапії полягають у поєднанні УФ-опромінення із застосуванням препаратів – так званих фотосенсибілізаторів. Такий вид терапії рекомендується за найрізноманітніших захворювань, особливо відзначається ефект лікування хвороб органів дихання і шкірних патологій (псоріазу, пролежнів, акне). Про фізіотерапію УФ-випромінюванням розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.
Дія ультрафіолетового випромінювання
Сонячні промені є природним джерелом ультрафіолетового випромінювання, невидимого для ока, але з лікувальною метою використовується штучно створений УФ як спеціальних апаратів для УФ-опромінення. Найвідомішим прикладом є КУФ-терапія, де використовується апарат із конусоподібними насадками для лікування ЛОР-захворювань.
Також УФ-випромінювання істотно впливає обмін речовин. Підвищує розпад білків та пуриновий обмін, знижує надмірно високий рівень глюкози та молочної кислоти у крові, а також впливає на метаболізм холестерину.
Що стосується системи кровообігу, то УФ-опромінення знижує артеріальний тиск і виявляє судинорозширювальну дію, а також збільшує кількість еритроцитів та лейкоцитів.
УФО надає стимуляційну дію на секрецію гіпофізу, щитовидної залози, надниркових залоз, яєчників та яєчок. Крім того, покращує мінералізації кісток та збільшує використання кисню організмом.
У яких випадках рекомендується УФ-терапія
Всі ми знаємо, що ультрафіолет – не найкорисніше випромінювання, і за можливості його слід уникати. Однак ультрафіолетове світло за використання в певних дозах позитивно впливає на лікування багатьох захворювань. УФО особливо рекомендується у разі хвороб шкірного покриву, запальних захворюваннях органів дихання, а також у період одужання. Основними показаннями до проведення такої терапії є:
- захворювання шкірних покровів (акне, вугри, псоріаз, фурункульоз);
- запальні процеси у м'яких тканинах;
- випадання волосся за вогнищевим типом;
- трофічні виразки і рани, що важко загоюються;
- хвороби органів ЛОР-системи (ларингіт, фарингіт, трахеїт, бронхіт, синусит);
- ревматичні патології суглобів та сполучної тканини;
- після переломів за утрудненого зрощення кісток;
- як метод профілактики рахіту;
- у період одужання для закріплення терапевтичного ефекту.
Тим не менш, УФ-терапія суворо не рекомендується пацієнтам, в анамнезі яких є:
- алергічна реакція на УФ;
- новоутворення злоякісного типу;
- відкрита форма туберкульозу;
- дерматологічні захворювання із підвищеною реакцією на УФ;
- гарячковий стан;
- гіперактивність щитовидної залози;
- епілепсія.
Варто зазначити, що підвищувати чутливість до УФ можуть деякі види лікарських препаратів: антибіотики (зокрема тетрацикліни), протидіабетичні ліки, седативні та снодійні засоби, препарати на основі звіробою, вітамін А та його аналоги. Також така терапія не рекомендується у разі раніше проведеного лікування за допомогою інфрачервоного випромінювання (наприклад, лампи Соллюкс). Тому перед відвідуванням кабінету фізіотерапії обов'язково потрібно повідомити про застосовані медикаменти та супутні захворювання.
УФ-лампа у разі псоріазу: наскільки ефективна
Фототерапія УФ-лампами рекомендується за шкірних захворювань, особливо людям із бляшковим псоріазом, який практично завжди перебігає на тлі запального процесу. Опромінення лампою дозволяє мінімізувати запалення та знизити вираженість червоно-коричневих уражень шкіри, покритих характерними сріблястими лусочками.
Для лікування псоріазу, як правило, використовується УФ-лампа з насадкою-гребенем, яка дозволяє провести опромінення пацієнтів з такими діагнозами, як:
- вульгарний псоріаз стоп та кистей. Фототерапія дає змогу зменшити зміни на руках, зокрема підошвах, резистентних до лікування місцевими препаратами;
- псоріаз нігтів. Як елемент додаткової терапії, що застосовується для мінімізації надмірного кератозу та потовщення нігтьової пластини;
- псоріаз шкіри голови. Для зменшення інтенсивного лущення та сверблячки.
Застосування УФ-ламп у разі псоріазу дає хороші терапевтичні ефекти як у вигляді монотерапії, так і в комбінованому лікуванні разом з іншими ліками або засобами догляду за шкірою.
УФ-фототерапія є відносно безпечним методом лікування, що дозволяє скоротити термін лікування псоріазу або продовжити стан ремісії. Під терміном "відносно безпечний" слід розуміти, що він, як і будь-який інший терапевтичний метод, має як переваги, так і недоліки.
До недоліків такого лікування зараховують можливість виникнення еритеми, печіння, набряклості або місцеві опіки шкіри, які виникають внаслідок неправильного використання лампи – найчастіше через дуже тривалий час опромінення.
Під час проведення УФ-терапії необхідно суворо дотримуватися принципу введення фіксованої дози опромінення на необхідну ділянку тіла та захищати від опромінення інші ділянки шкірного покриву, особливо очі.
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