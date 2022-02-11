УФО — терапія ультрафіолетовим випромінюванням: у чому користь і кому показана

УФО — терапія ультрафіолетовим випромінюванням: у чому користь і кому показана

УФО-терапія вже не один десяток років використовується в медицині та фізіотерапії. З лікувальною метою застосовується штучно створений ультрафіолет.

УФ-терапія (УФО) полягає у використанні природного випромінювання – сонячних ванн або штучних випромінювачів (ламп), що генерують випромінювання різного діапазону та інтенсивності. Деякі методи терапії полягають у поєднанні УФ-опромінення із застосуванням препаратів – так званих фотосенсибілізаторів. Такий вид терапії рекомендується за найрізноманітніших захворювань, особливо відзначається ефект лікування хвороб органів дихання і шкірних патологій (псоріазу, пролежнів, акне). Про фізіотерапію УФ-випромінюванням розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Дія ультрафіолетового випромінювання

Сонячні промені є природним джерелом ультрафіолетового випромінювання, невидимого для ока, але з лікувальною метою використовується штучно створений УФ як спеціальних апаратів для УФ-опромінення. Найвідомішим прикладом є КУФ-терапія, де використовується апарат із конусоподібними насадками для лікування ЛОР-захворювань.

Також УФ-випромінювання істотно впливає обмін речовин. Підвищує розпад білків та пуриновий обмін, знижує надмірно високий рівень глюкози та молочної кислоти у крові, а також впливає на метаболізм холестерину.

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Що стосується системи кровообігу, то УФ-опромінення знижує артеріальний тиск і виявляє судинорозширювальну дію, а також збільшує кількість еритроцитів та лейкоцитів.

УФО надає стимуляційну дію на секрецію гіпофізу, щитовидної залози, надниркових залоз, яєчників та яєчок. Крім того, покращує мінералізації кісток та збільшує використання кисню організмом.

У яких випадках рекомендується УФ-терапія

Всі ми знаємо, що ультрафіолет – не найкорисніше випромінювання, і за можливості його слід уникати. Однак ультрафіолетове світло за використання в певних дозах позитивно впливає на лікування багатьох захворювань. УФО особливо рекомендується у разі хвороб шкірного покриву, запальних захворюваннях органів дихання, а також у період одужання. Основними показаннями до проведення такої терапії є:

захворювання шкірних покровів (акне, вугри, псоріаз, фурункульоз);

запальні процеси у м'яких тканинах;

випадання волосся за вогнищевим типом;

трофічні виразки і рани, що важко загоюються;

хвороби органів ЛОР-системи (ларингіт, фарингіт, трахеїт, бронхіт, синусит);

ревматичні патології суглобів та сполучної тканини;

після переломів за утрудненого зрощення кісток;

як метод профілактики рахіту;

у період одужання для закріплення терапевтичного ефекту.

Тим не менш, УФ-терапія суворо не рекомендується пацієнтам, в анамнезі яких є:

алергічна реакція на УФ;

новоутворення злоякісного типу;

відкрита форма туберкульозу;

дерматологічні захворювання із підвищеною реакцією на УФ;

гарячковий стан;

гіперактивність щитовидної залози;

епілепсія.

Варто зазначити, що підвищувати чутливість до УФ можуть деякі види лікарських препаратів: антибіотики (зокрема тетрацикліни), протидіабетичні ліки, седативні та снодійні засоби, препарати на основі звіробою, вітамін А та його аналоги. Також така терапія не рекомендується у разі раніше проведеного лікування за допомогою інфрачервоного випромінювання (наприклад, лампи Соллюкс). Тому перед відвідуванням кабінету фізіотерапії обов'язково потрібно повідомити про застосовані медикаменти та супутні захворювання.

УФ-лампа у разі псоріазу: наскільки ефективна

Фототерапія УФ-лампами рекомендується за шкірних захворювань, особливо людям із бляшковим псоріазом, який практично завжди перебігає на тлі запального процесу. Опромінення лампою дозволяє мінімізувати запалення та знизити вираженість червоно-коричневих уражень шкіри, покритих характерними сріблястими лусочками.

Для лікування псоріазу, як правило, використовується УФ-лампа з насадкою-гребенем, яка дозволяє провести опромінення пацієнтів з такими діагнозами, як:

вульгарний псоріаз стоп та кистей. Фототерапія дає змогу зменшити зміни на руках, зокрема підошвах, резистентних до лікування місцевими препаратами;

псоріаз нігтів. Як елемент додаткової терапії, що застосовується для мінімізації надмірного кератозу та потовщення нігтьової пластини;

псоріаз шкіри голови. Для зменшення інтенсивного лущення та сверблячки.

Застосування УФ-ламп у разі псоріазу дає хороші терапевтичні ефекти як у вигляді монотерапії, так і в комбінованому лікуванні разом з іншими ліками або засобами догляду за шкірою.

УФ-фототерапія є відносно безпечним методом лікування, що дозволяє скоротити термін лікування псоріазу або продовжити стан ремісії. Під терміном "відносно безпечний" слід розуміти, що він, як і будь-який інший терапевтичний метод, має як переваги, так і недоліки.

До недоліків такого лікування зараховують можливість виникнення еритеми, печіння, набряклості або місцеві опіки шкіри, які виникають внаслідок неправильного використання лампи – найчастіше через дуже тривалий час опромінення.

Під час проведення УФ-терапії необхідно суворо дотримуватися принципу введення фіксованої дози опромінення на необхідну ділянку тіла та захищати від опромінення інші ділянки шкірного покриву, особливо очі.

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