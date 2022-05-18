Україні загрожують спалахи інфекційних хвороб – головний санітарний лікар

Лікар розповів, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями у країні.

Україні загрожують спалахи інфекційних хвороб. Зокрема, тимчасово захоплена російськими військами Херсонщина вже на порозі серйозних ускладнень. Про це заявив головний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич. Там великі проблеми з водопостачанням і з контролем за станом питної води, за продуктами тощо.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", яка наразі ситуація із інфекційними захворюваннями у країні.

За його словами, найбільші проблеми з санітарним і епідеміологічним благополуччям є на територіях, які нині не перебувають під повноцінним контролем української влади.

"Там зруйновані комунікації, утруднений доступ до питної води. А якість води, яка споживається, не є гарантованою. Є також проблеми з похованням, вивезенням сміття", - говорить Кузін.

Найкритичнішим зараз є Маріуполь. Через зруйновану систему водопостачання і складності з водовідведенням у Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань.

Також критичним є Луганська, Донецька і Херсонська області. Там немає доступу до питної води належної якості і немає доступу до медичної допомоги.

Лікар також відповів на запитання, чи можуть інфекційні захворювання з цих територій поширитися на інші регіони.

"Система контролю і профілактики хвороб зараз працює в усіх областях України, тому ситуація у тих регіонах, де є адекватний контроль за питним водопостачанням, є керованою. Тож будь-які випадки інфекційних хвороб доволі швидко локалізуються на підконтрольних територіях. Тому ризику поширення ми зараз не бачимо", - зауважив Ігор Кузін.

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