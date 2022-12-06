Лише дві ложки перед сном: прості засоби для зниження цукру в крові

Боротьба з високим рівнем цукру в крові й діабетом буває дуже важкою, але здорове харчування та використання народних засобів можуть зробити її не такою нестерпною.

Видання Womans World стверджує, що лише дві ложки яблучного оцту перед сном можуть допомогти вам знизити цукор у крові.

Останніми роками навколо яблучного оцту було багато галасу. Можливо, ви бачили, що його рекомендують у разі різних захворювань, і завдяки обіцяній користі для здоров'я яблучний оцет став доволі популярним. Але це не просто чергова оздоровча тенденція, не підкріплена жодними науковими фактами: дослідження яблучного оцту підтверджують, що він справді може бути корисним для нашого здоров'я. І якщо ви щосили намагаєтеся відрегулювати рівень цукру в крові, яблучний оцет може стати засобом, який ви шукали.

Як виробляють яблучний оцет

Яблучний оцет виробляють шляхом ферментації подрібнених яблук з пробіотиками, які перетворюють цукор на оцтову кислоту. Цей продукт має багато переваг для здоров'я, включно зі зниженням рівня холестерину. Ключові дослідження також показали, що яблучний оцет може бути ефективним засобом регулювання рівня цукру в крові.

Як яблучний оцет знижує рівень цукру в крові

Низка досліджень показують, що оцет може запобігати стрибкам рівня цукру в крові у людей з предіабетом і діабетом 2 типу, блокуючи всмоктування крохмалю. Випробування Університету штату Арізона показують, що оцет може згладити сплески цукру в крові.

Одне дослідження на людях із діабетом 2 типу показало, що вживання яблучного оцту щовечора перед сном знижує рівень цукру в крові. Ймовірно, це пов'язано з оцтовою кислотою, яка має антиглікемічний ефект.

Як працює оцтова кислота в нашому організмі

Ось як це працює: крохмаль, який ми отримуємо з таких продуктів, як картопля та макарони, має багато глюкоза і тому може викликати стрибки цукру в крові. Але оцтова кислота допомагає нам засвоювати менше глюкози.

Як використовувати яблучний оцет для зниження рівня цукру в крові

Учасники дослідження Університету штату Арізона щовечора вживали близько двох столових ложок яблучного оцту, які можна розбавити водою. Але не забудьте після цього почистити зуби, оскільки оцет може завдати шкоди зубній емалі.

Важливо: перш ніж почати приймати яблучний оцет для зниження цукру в крові, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб переконатися, що цей метод вам підходить і у вас нема протипоказань.

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