Устриці: їхній вплив та користь для організму

Устриці — справжній делікатес, який високо цінують у всьому світі за їхній вишуканий смак і дивовижні харчові властивості. Ці великі морські молюски, які можна їсти як у сирому, так і у приготованому вигляді, прикрашають меню найкращих ресторанів і відіграють важливу роль у здоров’ї людини.

У своїй статті видання MedicalNewsToday розповіло, чому устриці стали незамінною частиною раціону багатьох людей, які переваги вони дають організму та на що потрібно звернути увагу під час їхнього споживання.

Що таке устриці

Устриці належать до їстівних морських молюсків родини Ostreidae. Найпоширенішими видами є тихоокеанські та східні. Їхній унікальний зовнішній вигляд включає раковину неправильної форми, яка приховує ніжне м’ясо.

Ці молюски не тільки тішать гурманів, але й виконують важливу екологічну функцію. Устриці очищають воду, фільтрують забруднювальні речовини та створюють відповідне середовище для риб, безхребетних та інших морських організмів.

Харчова цінність

Устриці — це справжній "вітамінно-мінеральний коктейль". Вони містять велику кількість корисних речовин, серед яких:

Білок . Устриці — це багате джерело білка за низької калорійності, це робить їх чудовим вибором для тих, хто прагне зберігати ситість і підтримувати здорову вагу. Достатнє споживання білка важливе для м’язів, кісток і тканин.

. Устриці — це багате джерело білка за низької калорійності, це робить їх чудовим вибором для тих, хто прагне зберігати ситість і підтримувати здорову вагу. Достатнє споживання білка важливе для м’язів, кісток і тканин. Цинк . Цей мінерал підтримує імунітет, сприяє загоєнню ран і забезпечує ріст і розвиток. Цинк також відіграє важливу роль у підтримці статевої функції, а це робить устриці відомим афродизіаком.

. Цей мінерал підтримує імунітет, сприяє загоєнню ран і забезпечує ріст і розвиток. Цинк також відіграє важливу роль у підтримці статевої функції, а це робить устриці відомим афродизіаком. Вітамін В12. Цей вітамін життєво важливий для здоров’я нервової системи, роботи мозку та утворення еритроцитів. Недостатність вітаміну В12 може викликати втому та пошкодження нервів.

Цей вітамін життєво важливий для здоров’я нервової системи, роботи мозку та утворення еритроцитів. Недостатність вітаміну В12 може викликати втому та пошкодження нервів. Омега-3 жирні кислоти. Відомі своєю користю для серця, роботи мозку та загального розвитку, омега-3 кислоти також мають протизапальні властивості.

Відомі своєю користю для серця, роботи мозку та загального розвитку, омега-3 кислоти також мають протизапальні властивості. Залізо . Цей елемент потрібен для утворення гемоглобіну, нормального розвитку та регуляції гормонів. Дефіцит заліза може викликати втому, зниження концентрації та навіть сексуальні розлади.

. Цей елемент потрібен для утворення гемоглобіну, нормального розвитку та регуляції гормонів. Дефіцит заліза може викликати втому, зниження концентрації та навіть сексуальні розлади. Магній, калій та селен. Ці мінерали підтримують функцію м’язів, нервів, імунної системи та щитоподібної залози, сприяють загальному здоров’ю.

Користь устриць

Покращення імунітету. Завдяки високому вмісту цинку устриці зміцнюють імунну систему, допомагають організму боротися з інфекціями. Здоров’я серця. Омега-3 жирні кислоти знижують ризик серцевих захворювань і підтримують нормальний рівень холестерину. Підтримка нервової системи. Вітамін В12 сприяє нормальній роботі мозку та покращує когнітивні функції. Покращення стану шкіри. Завдяки наявності антиоксидантів і поживних речовин устриці позитивно впливають на стан шкіри. Енергія та витривалість. Устриці є чудовим джерелом енергії завдяки високому вмісту білка та заліза.

Застереження

Попри численні переваги, устриці мають і певні ризики:

Алергія на молюсків . У деяких людей устриці можуть викликати алергічні реакції, які проявляються болем у животі, блювотою чи навіть задишкою.

. У деяких людей устриці можуть викликати алергічні реакції, які проявляються болем у животі, блювотою чи навіть задишкою. Бактеріальне зараження. Сирі устриці можуть містити бактерії Vibrio, які спричиняють харчові отруєння. Вживання сирих устриць завжди пов’язане з ризиком.

Сирі устриці можуть містити бактерії Vibrio, які спричиняють харчові отруєння. Вживання сирих устриць завжди пов’язане з ризиком. Токсичність мінералів. Устриці багаті цинком і селеном, але їхнє надмірне споживання може спричинити інтоксикацію.

Приготування устриць

Устриці можна готувати багатьма способами: на пару, варити, смажити чи запікати. Однак важливо дотримуватись правил безпеки, щоб уникнути харчових захворювань.

Перед приготуванням устриць:

Викиньте молюсків із відкритими раковинами. Варіть устриці, поки раковини не розкриються, або готуйте їх на пару 4–9 хвилин. Устриці, які не відкрилися під час варіння, слід також утилізувати.

Для очищених устриць ви можете обрати такі способи:

обсмажте їх у розігрітій олії протягом 3 хвилин;

запікайте за температури 232°C протягом 10 хв.

Устриці — це не тільки вишуканий делікатес, але й продукт із багатим складом корисних речовин. Вони допомагають підтримувати здоров’я серця, імунної системи, нервової системи та загальний тонус організму.

Однак важливо дотримуватись обережності, споживаючи устриці, особливо сирі. Включайте цей корисний морський продукт у своє меню, дотримуючись рекомендацій та насолоджуйтеся його незвичайним смаком та користю для здоров’я.

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