Прихована небезпека: про що може свідчити ваш головний біль

Професор і доктор медичних наук Вадим Білошицький у розмові для YouTube-каналу Марічки Падалко пояснив, як відрізнити «звичайний» біль від небезпечного та коли варто негайно звернутися до лікаря.

У медицині існує термін «червоні прапорці». Це ознаки, які вказують на можливу загрозу для життя чи серйозне захворювання.

Ось кілька ситуацій, на які потрібно звернути увагу:

Біль з’явився вперше після 50 років. У цьому віці головний біль може бути пов’язаний не з перевтомою чи мігренню, а з іншими, небезпечнішими хворобами.

«Громоподібний» головний біль. Якщо біль виникає раптово та швидко досягає максимальної інтенсивності, це може бути ознакою внутрішньочерепного крововиливу. У такому випадку потрібна термінова медична допомога.

Біль супроводжується порушенням свідомості. Сонливість, сплутаність або втрата свідомості на фоні головного болю — ще один сигнал небезпеки.

Підвищена температура та ознаки інфекції. Якщо головний біль поєднується з гарячкою, нудотою, блюванням, чутливістю до світла, це може бути менінгіт або інше запальне захворювання.

Неврологічні симптоми. Порушення рухів, слабкість у кінцівках, оніміння, проблеми з мовленням або зором можуть свідчити про пухлину мозку чи метастази, а також про інші серйозні хвороби.

Чи завжди потрібні додаткові дослідження

Важливо розрізняти небезпечні симптоми та типові мігрені.

Як пояснює професор Білошицький, якщо до лікаря приходить 30-річна жінка, у якої ще з підліткового віку спостерігаються стереотипні напади мігрені, які не змінилися з роками, то у більшості випадків додаткові обстеження, наприклад, МРТ або КТ, не дають нової інформації. У такій ситуації головне — правильно підібране лікування та контроль тригерів.

Коли це «звичайний» головний біль

Найчастіше головний біль виникає через:

стрес і перевтому,

нестачу сну,

зневоднення,

тривале сидіння за комп’ютером,

гормональні коливання (особливо у жінок),

зміни погоди чи атмосферного тиску.

У цих випадках біль зазвичай тимчасовий та минає після відпочинку, знеболювального чи корекції способу життя.

Піклування про власне здоров’я

Ведіть щоденник головного болю, це допоможе виявити індивідуальні тригери.

Дотримуйтеся режиму сну, мінімум 7–8 годин щоночі.

Не забувайте про регулярну фізичну активність.

Слідкуйте за гідратацією, пийте достатньо води.

Звертайте увагу на харчування, надлишок кави, алкоголю чи продуктів із консервантами може провокувати біль.

Головний біль — не завжди нешкідлива реакція організму. І хоча у більшості випадків він пов’язаний зі стресом або мігренню, існують «червоні прапорці», які можуть вказувати на небезпечні стани, від менінгіту до пухлини мозку.

Тому якщо біль має незвичний характер, з’явився раптово чи супроводжується іншими тривожними симптомами, не зволікайте з візитом до лікаря. Краще перевіритися та бути певними, ніж пропустити серйозне захворювання, наголошує професор Вадим Білошицький.

