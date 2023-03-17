Вагітність та зір: офтальмологиня розвіює міфи й дає корисні поради

Від перших днів вагітності тіло жінки змінюється, і з цим процесом досі пов’язано багато міфів і побоювань. Наприклад, чи можна втратити зір під час пологів та чи нормально, коли зір помітно погіршується під час виношування.

Головна лікарка медичного центру Новий Зір у Черкасах, офтальмохірургиня Тетяна Олександрівна Петровська поділилася, як усе працює насправді та коли може знадобитися допомога лікаря.

Підготовка до вагітності

Починати завжди потрібно з підготовки. Звісно, не кожну вагітність вдається передбачити, та в будь-якому разі, щойно жінка дізнається про те, що вагітна, або вона планує народити, варто пройти обстеження — тут шлях починається з акушерського обліку й гінеколога.

Коли жінка стане на акушерський облік, лікар відправить її на огляд до низки спеціалістів. У цьому переліку завжди є офтальмологи, щоб заздалегідь зрозуміти та попередити можливі ускладнення й надати рекомендації. Це можуть бути як загальні поради щодо способу життя, так і пропозиції з лікування, якщо є значні проблеми.

Все залежить від результатів огляду, тому так важливо проходити його регулярно — тоді більше шансів, що можливі негативні зміни лікар помітить заздалегідь і все вдасться вилікувати на ранній стадії. Та якщо вже говорити про вагітність і підготовку до неї, то особливий нагляд потрібен:

жінкам із цукровим діабетом. Під час вагітності це захворювання може розвиватися агресивніше і стати причиною серйозних проблем із зором. У таких випадках варто ходити на огляд протягом усього часу вагітності та після пологів. Часто жінкам із цукровим діабетом рекомендують народжувати шляхом кесаревого розтину;

жінкам, які носять контактні лінзи. Під час вагітності змінюється гормональний фон, а один із “головних” гормонів вагітності — це прогестерон. Він відповідальний за те, щоб жінка змогла успішно виносити й народити. А ще він може вплинути на можливість носити контактні лінзи, тому потрібно про всяк випадок придбати окуляри. Це знадобиться в майбутньому, адже молодим батькам часто доводиться вставати до дитини в будь-який час доби, а о 4-й ранку шукати лінзи, певно, не надто зручно;

жінкам із міопією. Міопія — це стан зору, коли людина бачить лише близько розташовані предмети (короткозорість). Іноді пацієнткам із таким захворюванням рекомендують також народжувати шляхом кесаревого розтину. Та це завжди комплекс багатьох факторів, і треба розглядати кожну вагітність окремо. Власне, сама короткозорість, навіть у дуже тяжкому стані — не показання для кесаревого розтину;

жінкам зі складними захворюваннями очей. Повертаємося до важливості якісної підготовки — тільки офтальмолог під час огляду може дати необхідні поради, виходячи з конкретного випадку. Далі поговоримо про те, через які хвороби зору потрібно обов’язково робити кесарів розтин.

Вагітність

Під час вагітності зір може погіршитися, у деяких жінок починає прогресувати короткозорість. В такому разі завжди треба звертатися до лікаря, щоб встановити причини і зрозуміти, тимчасові це зміни чи потрібна додаткова допомога.

Якщо зміни тимчасові. Наприклад, через дію прогестерону. Цей гормон забезпечує успішне зачаття та перебіг вагітності. Але через нього також може змінитися рогівка або кришталик ока і, відповідно, зір погіршиться. Після пологів, коли прогестерону в організмі вже не буде так багато, зір відновиться. Якщо річ у цьому або в інших тимчасових причинах, лікар може підібрати нові окуляри на період виношування.

Якщо зміни постійні. Так само лікар під час огляду зможе виявити причини й підібрати необхідне лікування. Не варто залишати проблему погіршення зору “на самоплив” чи дослухатися до самопроголошених експертів. Лише спеціаліст може сказати, чи повернеться зір у норму після народження дитини.

Але зір може не лише погіршитися чи залишитися у тому ж стані, але й покращитися! Це буває у жінок, які страждають на аутоімунні хвороби, наприклад, розсіяний склероз. А під час вагітності розвивається імунна толерантність, адже організму потрібно успішно виносити плід. Саме через цю толерантність може покращитися стан не лише зору, а й інших органів.

За цим процесом потрібно уважно слідкувати разом з лікарем, адже після пологів ситуація може різко погіршитися. Якщо ж офтальмолог не давав особливих порад чи не виявив захворювань зору, але зір погіршився (особливо, якщо це відбулося раптово), почали з’являтися спалахи перед очима, мушки, двоїння — одразу потрібно звертатися до акушера-гінеколога. І вже якщо лікар не знаходить причин такого стану, вагітній жінці варто звернутися до офтальмолога.

Головна порада, якої варто дотримуватися під час виношування, якщо немає протипоказань: під час вагітності та годування помірно займатися фізичною активністю, гуляти і намагатися не проводити за смартфоном та ноутбуком 24/7. Через комп'ютерний синдром може виникнути сухість ока, прогресувати короткозорість, та й загальний стан погіршиться.

Пологи

Багато міфів існує про те, що вагітність може призводити до порушень зору, а під час пологів можна втратити зір, тому обов’язково потрібно робити кесарів розтин. Насправді більшість жінок, навіть з поганим зором, можуть народжувати самостійно без наслідків для очей.

Згідно з уніфікованим клінічним протоколом, існують лише 4 показання до обов’язкового кесаревого розтину:

геморагічна ретинопатія. Це захворювання сітківки, через яке виникають внутрішньоочні крововиливи;

відкриті травми ока, коли порушена цілісність очного яблука;

гострий напад глаукоми. Це стан, коли раптово всередині ока значно підвищується тиск;

перфоративна виразка рогівки. Це тяжке запалення рогівки ока, коли вона стоншується та розривається.

Усі ці стани трапляються дуже рідко, завдяки сучасній медицині їх вчасно виявляють, і в абсолютній більшості випадків пологи не впливають на стан зору, тому вагітна жінка може вільно вирішувати, як вона хоче народжувати.

Ну а найкраще — це зробити всебічне обстеження організму ще на етапі планування вагітності або ж на ранніх етапах, наприклад, стаючи на облік, щоб виключити ризики на більш пізньому періоді та щоб вагітність минула легко і приносила лише радість.

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