«Вагітний ніс»: лікарка розповіла, чому у жінок змінюється зовнішність і чи варто хвилюватися через це

Останнім часом у соцмережах активно обговорюють феномен під назвою «вагітний ніс». Та чи справді він існує, розповіла лікарка Dr Brooke Vandermolen.

Термін «вагітний ніс» (pregnancy nose) не є офіційним медичним діагнозом. Це радше народна назва, яка описує збільшення чи набряк носа під час вагітності. Деякі жінки помічають, що їхній ніс стає ширшим або набряклим у міру розвитку вагітності.

Причина — гормональні зміни, особливо підвищений рівень естрогену та прогестерону. Вони стимулюють розширення кровоносних судин і збільшують кровотік. Як результат, слизові оболонки, зокрема в носі, стають набряклими, а сам ніс може бути більшим на вигляд.

Чи небезпечно це

У більшості випадків «вагітний ніс» — абсолютно безпечне явище. Воно не шкодить ні мамі, ні дитині.

Набряк зникає протягом 4–6 тижнів після пологів, коли гормональний фон нормалізується та об’єм крові зменшується.

Іноді цей процес супроводжується закладеністю носа, який називають ринітом вагітних.

Коли потрібно насторожитися

Попри те, що зміни в носі найчастіше нешкідливі, інтенсивні набряки обличчя, рук чи ніг у поєднанні з:

підвищеним артеріальним тиском,

сильними головними болями,

появою «мушок» перед очима

можуть свідчити про прееклампсію — небезпечний ускладнений стан вагітності. В такому разі треба негайно звернутися до лікаря.

Чи можна запобігти появі «вагітного носа»

На жаль, вплинути на цей процес неможливо, він пов’язаний з природними змінами в організмі. Проте є кілька порад, які допоможуть почуватися комфортніше:

підтримуйте правильний питний режим, але не перевищуйте норму, узгоджену з лікарем,

уникайте вживання надмірно солоної їжі, яка може підсилювати набряки,

регулярно робіть легкі фізичні вправи чи прогулянки на свіжому повітрі,

використовуйте зволожувач повітря вдома, щоб зменшити сухість і закладеність носа.

«Вагітний ніс» — це тимчасове явище, яке викликане гормональними змінами та збільшенням об’єму крові. Воно не є небезпечним і зазвичай зникає після пологів. Найважливіше — уважно стежити за своїм станом та вчасно консультуватися з лікарем, якщо з’являються тривожні симптоми.

Пам’ятайте, що кожна зміна під час вагітності — це частина унікального шляху до материнства, і майже всі вони — тимчасові.