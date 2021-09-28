Вакцинація дітей від COVID-19: кого, коли і чим

Вакцинація дітей від COVID-19: кого, коли і чим

Вакцинація дитини від COVID-19 дає можливість уникнути такого ускладнення, як дитячий мультисистемний запальний синдром.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про вакцинацію дітей від COVID-19 і те, чи варто боятися побічних реакцій.

Спочатку багато експертів вважали, що діти належать до групи найменшого ризику коронавірусної інфекції. Найчастіше маленькі пацієнти були лише переносниками вірусу. З появою нових мутацій, зокрема Дельта-штаму, ситуація почала змінюватися — у дітей з'являються симптоми вірусу, і нерідко потрібна госпіталізація. Діти у віці від 12 до 15 років — наймолодші, для яких на сьогоднішній день Європейське агентство з оцінки медичних препаратів (EMA) схвалило використання вакцини під назвою Pfizer.

COVID-19 у дітей. Діти хворіють зараз важче, ніж взимку

Найбільш частими симптомами коронавируса у дітей є лихоманка, або субфебрильна температура, кашель, відчуття втоми і слабкості. Дитина може відчувати мороз, закладеність носа, нежить, проблеми з нюхом чи смаком. Можуть з'являтися блювота, діарея, м'язові болі і навіть шкірні висипання.



Більшість симптомів схожі з ознаками класичного грипу або ГРЗ, тому так складно розпізнати, що дитина піддалася нападу коронавірусу. Діти, які перенесли COVID-19, також схильні до ризику серйозних наслідків для здоров'я, таких як PIMS — дитячого мультисистемного запального синдрому.

Щеплення для підлітків дійсно потрібні?

Вакцинація проти COVID-19 підліткам у віці від 12 років і старше рекомендується ВООЗ, ефективна і безпечна, а переваги вакцинації набагато переважають її ризики.

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Вакцинація рекомендується всім підліткам старше 12 років, особливо з так званої групи ризику, коли COVID-19 пов'язаний з ускладненнями. Така група ризику має на увазі під собою дітей, що мають в анамнезі хронічні захворювання і порушення роботи імунної системи.

Слід знати, що діти і підлітки беруть участь у передаванні вірусу (тобто вони можуть передавати інфекцію іншим людям, водночас не хворіти), тому імунізація дітей проти коронавірусу є важливим елементом в скороченні поширення захворювання.

Побічні реакції у дітей після вакцинації від COVID-19. Чи варто їх боятися батькам? Відповідає педіатр

Переважна більшість побічних реакцій на вакцинацію у підлітків є легкими. Місцеві побічні ефекти, як правило, виражаються в короткочасному болі, набряку і почервонінні в місці ін'єкції. Після другої дози можуть відмічатися загальні реакції, такі як лихоманка, головний біль, втома, дрижаки, біль у суглобах. Ці симптоми звичайно короткочасні і рідко вимагають консультації лікаря. У деяких підлітків після вакцинації немає жодного симптому, але це не означає, що вакцина не працює.

Інші побічні, але вкрай рідкісні ефекти у підлітків були зареєстровані у вигляді міокардиту або перикардиту. І хоча ці рідкісні випадки вимагали медичної допомоги або госпіталізації, перебіг хвороби був легким і призводив до повного одужання.

Що ще відомо про вакцинацію дітей?

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило вакцину BioNTech/Pfizer в кінці травня для дітей від 12 до 14 років, а вакцину Moderna для підлітків 15-17 років.

Вакцина Pfizer була першим препаратом проти COVID-19, який можна було вводити дітям до 18 років. Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило його для використання підлітками від 12 років в кінці травня. Pfizer — препарат мРНК, що вводиться в двох дозах. Рекомендований інтервал між першою і другою дозами — 21 день.

ЕМА схвалила введення вакцини Moderna в групі 12-17 років в кінці липня. Як і Pfizer, Moderna є вакцину на основі мРНК, яку вводять в двох дозах. Рекомендований інтервал між першою і другою ін'єкціями становить 21 день.

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Франція вакцинує дітей у віці від 12 до 17 років від середини червня. Майже два мільйони з них були вакциновані хоча б один раз. Спочатку використовувалася тільки вакцина BioNTech/Pfizer, а зараз вакцинують і Moderna.

У США вакцинація препаратом BioNTech/Pfizer проти коронавірусу рекомендована від початку травня всім дітям у віці від 12 років.

У Великій Британії станом на 19 липня комітет з вакцинації JCVI рекомендує імунізувати дітей від 12 років винятково препаратом BioNTech/Pfizer. Однак JCVI не рекомендує проводити масову вакцинацію всіх дітей, оскільки даних поки недостатньо і невідомо, чи переважує користь вакцинації ризики для здоров'я.

23 липня Австралійське агентство з регулювання лікарських засобів (TGA) в терміновому порядку схвалило вакцину BioNTech/Pfizer для дітей у віці від 12 до 15 років.

За повідомленням агентства AP, Камбоджа недавно почала загальнонаціональну кампанію вакцинації неповнолітніх від коронавируса. Мета полягає в тому, щоб до кінця листопада вакцинувати два мільйони людей у віці від 12 до 17 років, практично всю групу неповнолітніх в країні з населенням 17 мільйонів чоловік.

Ізраїль вже в червні розповсюдив програму вакцинації на дітей у віці від 12 до 16 років. Підлітки, які схильні до ризику розвитку важкої форми COVID-19 або мають сімейний анамнез пацієнтів з групи високого ризику, також можуть бути вакциновані. від початку серпня в особливих випадках дозволена вакцинація дітей з п'ятирічного віку.

Вакцинація дітей від 3 років, якою є реальність?

Буквально цього місяця перша країна в світі — Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) — почала надавати захист від COVID-19 дітям у віці від 3 років. Малюки і підлітки отримають китайську вакцину Sinopharm. Раніше, вже в червні, Піднебесна також дала зелене світло на введення цього препарату неповнолітнім, але поки зосереджена на вакцинації підлітків (крім ін'єкцій Sinopharm для дітей від 3 років, схвалений і препарат CoronaVac).

Влада ОАЕ забезпечують безпеку препарату Sinopharm для дітей, посилаючись на проведені дослідження. Однак їхні результати не можна знайти в авторитетній науковій пресі. Це дещо інший підхід, ніж на Заході, де вакцини перебувають під пильною увагою не лише регуляційних органів, а й наукового співтовариства, що стежить за ходом клінічних випробувань.

Pfizer і BioNTech в клінічні випробування свого препарату додатково включали підлітків старшого віку — 16-17 років. Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson тестували свої ін'єкції тільки на віковій групі 18+. Тому, коли компанія Pfizer захотіла розширити доступ до вакцини дітей молодшого віку, вона почала дослідження у віковій групі 12-15 років. Moderna, також довелося провести додаткові дослідження і протестувати дітей у віці від 12 до 17 років.

Обидві генетичні вакцини виявилися дуже ефективними для підлітків, і Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило їх для дітей від 12 років.

Чи є протипоказання до вакцинації проти COVID-19 дітям 12-16 років?

Єдине протипоказання — анафілактичний шок після попередньої дози вакцини або сильна алергічна реакція після будь-якого з інгредієнтів препарату. Водночас у Pfizer такий склад, що його компоненти дуже рідко зустрічаються в інших речовинах.

Якщо ви не наважуєтеся вакцинувати своїх дітей, проконсультуйтеся з їхнім лікарем, щоб обговорити ваші побоювання.

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